Les taches de vin rouge sur les textiles sont gênantes. Elles maltraitent les vêtements blancs, les nappes ainsi que les canapés et les tapis. Nous vous révélons les choses à faire, et surtout, à ne pas faire pour nettoyer ces taches.

1/4 Du vin rouge sur un tapis blanc, c'est embêtant. Des tampons, de l'eau minérale et du sel permettent au moins d'atténuer les dégâts. Photo: Shutterstock

Ursula Geiger

La combinaison de tanins et de colorants présente dans les vins rouges est difficilement soluble dans l'eau et se lie particulièrement vite aux fibres des tissus. Une fois la tache de rouge sur la chemise, la nappe – ou pire encore, le tapis et le canapé – on fait souvent des erreurs dans l'urgence.

Ne pas frotter

Après la tache, c'est à la serviette de table de jouer. En voulant la faire partir, beaucoup frottent la tache et provoquent l'effet inverse. Puisque l'acidité du vin rend les tissus rugueux, la tache s'enfonce encore plus profondément dans les fibres. Il vaut mieux tamponner avec la serviette afin d'absorber le vin rouge. Une serviette en tissu blanc ou du papier essuie-tout feront parfaitement l'affaire.

Laisser sécher la tache

Tamponner et traiter rapidement sont les maîtres-mots pour éliminer les taches de vin rouge. Si vous attendez trop ou si vous cachez la tache du chemisier blanc sous un foulard, l'enlever sera plus difficile. Si vous êtes en extérieur, au restaurant par exemple, l'eau minérale gazeuse vous aidera. Elle se tamponne discrètement et, la plupart du temps, le verre d'eau est à portée de main.

Ne pas vérifier le matériel

Toutes les astuces et les remèdes maison ne se valent pas, car ils ne conviennent pas à tous les tissus. Par exemple, l'eau minérale est très efficace pour le coton et le lin. En revanche, la laine et le cachemire peuvent être traités avec du shampooing sec. La viscose et la soie quant à elles doivent être tamponnées délicatement pour que le tissu ne devienne pas rugueux. Les tapis et les meubles rembourrés sont souvent livrés avec des guides de détachage adaptés. Vous pouvez vous y fier.

Verser du vin blanc

Soyons clairs: c'est une fausse bonne idée, votre chemisier est déjà suffisamment imbibé. Il est vrai que le vin blanc dilue les colorants présents dans le vin rouge, mais vous aurez surtout l'air d'avoir participé à un concours de t-shirts mouillés.

Recourir à d'autres moyens

Les détachants ne sont pas toujours à portée de main dans l'immédiat. Ils sont chers et encombrants dans les armoires, mais vous avez sûrement du sel chez vous. En effet, le sel absorbe l'humidité, empêche les colorants et les tanins de pénétrer dans le tissu. Il s'utilise de préférence après le lavage à l'eau minérale, également pour estomper les taches de vin rouge sur les meubles rembourrés et les tapis.

Se résigner et s'énerver

Lorsque tout espoir semble perdu et que l'énorme tache de vin rouge sur le canapé vous donne mal à la tête, il est l'heure de laisser des professionnels s'en occuper. Ils ne se contenteront pas de le nettoyer, mais pourront aussi, sur demande, traiter le tissu pour éviter d'autres mésaventures.