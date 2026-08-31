Face à la guerre douanière de Trump, les vignerons trinquent

Les exportations de vin vers les Etats-Unis s’effondrent. Avec des importations en recul de 25,2% au premier semestre 2026, les producteurs européens, dont la France et l’Italie, accusent des pertes massives.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Donald Trump envisage de rétablir un droit de douane de 100% sur le champagne, alors que les droits actuels sur les vins européens sont fixés à 15% jusqu'en 2029. Cette mesure affecte lourdement les pays viticoles exportateurs vers les Etats-Unis, comme la France et l'Italie.

Les importations de vin aux Etats-Unis ont chuté de 16,8% en volume et de 25,2% en valeur au premier semestre 2026, représentant une perte de 763,8 millions de francs. Le prix moyen d'importation a également baissé de 10,1%, atteignant 4,23 francs par litre.

La France et l’Italie, qui représentent 70% du marché des importations de vin aux Etats-Unis, ont vu leurs recettes baisser de 25% en 2026. Les exportations françaises ont généré 895 millions de francs, contre 740,5 millions pour l’Italie.

Ursula Geiger

Puisque les choses ne se passent pas comme il le souhaite, Donald Trump émis l'idée d'instaurer un droit de douane de 100% sur le champagne. Ce moyen de pression arrache un sourire las aux amateurs de vin.

En effet, les droits de douane sur les importations de vins et spiritueux en provenance de l’UE sont fixés à 15%. Cet accord est valable jusqu'au 31 décembre 2029, date à laquelle prendra fin le deuxième mandat de Donald Trump. Les pays viticoles orientés vers l'exportation souffrent du régime douanier de Trump, comme le prouvent les chiffres actuels.

763,8 millions de francs en moins

L’organisation professionnelle espagnole du vin (Oive) a examiné de près les chiffres publiés par les douanes américaines pour le premier semestre 2026. Selon ces données, le volume et la valeur des importations de vin ont fortement reculé.

Les Etats-Unis ont importé 536,8 millions de litres de vin pour une valeur de 2,27 milliards de francs. Le volume des importations a baissé de 16,8% par rapport au premier semestre 2025. La valeur des vins importés a chuté de 25,2%, soit 763,8 millions de francs. Le prix moyen à l’importation a ainsi baissé de 10,1% pour s’établir à 4,23 francs par litre de vin.

L’Italie et la France en difficulté

L'Australie, le Chili et l'Afrique du Sud ont enregistré les baisses les plus importantes en valeur, avec 40% chacun. Sur le marché américain, les principaux pays importateurs sont l'Italie et la France, et ils représentent toujours, en valeur, 70% du marché des importations. Leurs baisses en volume restent limitées: l’Italie a exporté 9,8% de moins vers les Etats-Unis et la France 5,3%. Mais en valeur, ces deux pays ont subi de lourdes pertes.

La France a livré du vin aux Etats-Unis pour une valeur de 895 millions de francs, soit une baisse de 25%. Du côté des producteurs italiens, la valeur s’élève à 740,5 millions de francs, soit un recul d’un quart par rapport à l’année précédente. L’Autriche s’en sort mieux, avec une baisse de chiffre d’affaires de 7%, tout comme l’Allemagne, avec 14%.