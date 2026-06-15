Donald Trump menace d’imposer 100% de droits de douane sur le vin français. Cette mesure viserait la taxe française sur les revenus des géants de la tech.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé d'imposer un tarif douanier de 100% sur le vin français, si Paris ne supprime pas sa taxe sur les services numériques réclamée aux entreprises technologiques, a rapporté lundi le New York Post.

Le président des Etats-Unis a dit avoir demandé à Emmanuel Macron «de ne pas taxer les entreprises américaines», selon l'article du quotidien. «S'ils le font, je n'aurai pas d'autre choix que d'imposer une taxe de 100% sur tous les champagnes et tous les vins en provenance de France», a déclaré Donald Trump.

En 2019, la France a instauré une taxe de 3% sur les revenus réalisés sur son territoire par les entreprises technologiques, y compris les géants américains comme Facebook, Amazon, Apple et Alphabet, maison mère de Google.

Le président français doit recevoir son homologue américain lundi, avant l'ouverture du sommet du G7 à Evian. «Tout ce que (Macron) a à faire, c'est de supprimer cette taxe, et il n'aura pas ce genre de pression», a insisté Donald Trump.

Les exportations de vins et spiritueux français vers les Etats-Unis ont chuté de 21% en 2025, selon la fédération des exportateurs français. Mais le marché américain reste le premier importateur du secteur, représentant 21% des exportations l'an dernier, avec un tarif douanier de 15% contre 10% auparavant.

En janvier, Donald Trump avait brandi la menace de droits de douane de 200% sur le vin français lorsque la France avait refusé de rejoindre son «Conseil de paix», censé résoudre les conflits internationaux.

Le dossier des taxes numériques est extrêmement sensible pour le président des Etats-Unis, qui jouit du soutien appuyé de plusieurs grands patrons de géants de la tech. Le Canada a dû y renoncer l'an dernier afin de sauver ses négociations commerciales avec Washington.

Les partisans de taxes spécifiques sur les grandes entreprises technologiques soutiennent que l'objectif est de les contraindre à payer des impôts là où elles exercent leurs activités, et de contrer leurs stratégies d'optimisation fiscale.