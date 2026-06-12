Emmanuel Macron roucoule avec le Canada dans le dos de Trump

Emmanuel Macron et Mark Carney ont appelé, vendredi à Paris, à renforcer les liens entre l'Europe et le Canada face aux tensions internationales exacerbées sous la présidence de Donald Trump.

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Mark Carney ont martelé vendredi à Paris leur volonté d'accélérer le «rapprochement» entre l'Europe et le Canada face au «retour des rapports de force», dans une allusion aux fortes turbulences générées par Donald Trump.

«Aujourd'hui plus que jamais, nous avons une même lecture du monde. Nous constatons que l'ordre international est fragmenté, qu'il est marqué par le retour des rapports de force, par la contestation des règles communes, par la coercition économique, par les ingérences, les luttes informationnelles», a lancé le président français, en référence notamment à la guerre des droits de douane déclenchée par le président américain.

«Au fond, nous croyons dans l'Etat de droit, dans l'ordre international, dans la science, dans le changement climatique et ce qu'il implique dans le respect de nos valeurs démocratiques et leur protection, et dans la protection aussi de notre enfance», a-t-il ajouté, autant de thèmes sur lesquels Donald Trump fait souvent polémique.

«Face à cela, nos deux pays partagent la même conviction les démocraties doivent être lucides, fortes et capables d'agir ensemble», a-t-il ajouté à trois jours de l'ouverture d'un sommet du G7 à Evian. Dans ce contexte, «la France et le Canada, l'Europe et le Canada ont des partenariats essentiels à bâtir et renforcer» dans la «défense», «l'intelligence artificielle, le quantique, le nucléaire civil, les minerais critiques et stratégiques et la transition énergétique», a pointé le chef de l'Etat.

«Nous faisons partie de la même famille»

«Nos industries de défense ont des complémentarités réelles. L'enjeu est maintenant de passer de la convergence politique à des coopérations industrielles concrètes, durables, mutuellement bénéfiques», a-t-il insisté, alors que la France et l'Allemagne viennent d'enterrer un projet commun d'avion de combat. Mark Carney a aussi souligné combien le Canada et la France, et plus largement l'Europe, partageaient «de plus en plus les mêmes intérêts».

«Nous sommes plus que des alliés. Nous faisons partie de la même famille», a-t-il souligné en français, alors que Donald Trump exprime régulièrement des velléité d'annexer le Canada. «En travaillant ensemble, le Canada, la France et l'Europe sont en mesure de devenir une puissante forte pour le siècle à venir», a-t-il ajouté en anglais. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a multiplié les déclarations hostiles contre le Canada ainsi que les attaques commerciales et économiques, faisant encore référence au Canada comme «51e Etat» le 1er juin sur son réseau Truth Social.







