Près de Sissach (BL), un vignoble équipé de panneaux solaires génère 5,8 MWh en quatre mois. Ce projet européen teste l’intégration du photovoltaïque pour protéger les vignes et produire de l’énergie verte.

ATS Agence télégraphique suisse

Sur un coteau près de Sissach (BL), le soleil produit aussi bien du vin que du courant électrique. Le programme européen de promotion Interreg finance dans cette commune bâloise un projet visant à intégrer le photovoltaïque dans la viticulture.

Les panneaux solaires installés sur la parcelle sont en service depuis le début de l'été a indiqué, mardi, Urs Weingartner, du centre agricole d'Ebenrain. Ils doivent faire d'une pierre deux coups: il s'agit d'utiliser les terres agricoles pour produire de l'énergie «verte» tout en protégeant les vignes de la grêle, du gel tardif et de la canicule.

Des panneaux photovoltaïques ont déjà été installés en Suisse dans des vergers, mais il s'agit d'une nouveauté dans une vigne. La culture du vin réclame des terrains exposés au soleil. Cette activité est donc logiquement prédestinée à accueillir des installations solaires, a souligné Urs Weingartner.

La parcelle où est menée l'expérience appartient à la famille Wiedmer. Cette dernière disposait déjà d'un système qui lui permet de diffuser dans le réseau électrique le courant solaire qu'elle produit. L'exploitation cultive également le robuste cépage blanc Muscaris, qui nécessite peu de traitements phytosanitaires.

Résultats encourageants

L'installation expérimentale comprend 250 m2 de surface de vigne et 70 m2 de panneaux solaires. En quatre mois, la structure photovoltaïque a généré près de 5,8 MWh (mégawattheure). C'est 1,5 fois plus que la consommation électrique annuelle d'un ménage de quatre personnes, a précisé Urs Weingartner.

L'institut de recherche de l'agriculture biologique (Fibl), à Frick, en Argovie, analyse les données récoltées par des capteurs qui équipent l'installation. L'étude porte notamment sur l'humidité des sols et l'ombre produite. Ce projet est transfrontalier. Deux autres lieux en Allemange y prennent aussi part.