Beaucoup boire est sans doute le secret de beauté le plus économique au monde. Mais un verre d'eau en plus apporte-t-il vraiment le glow espéré ou s'agit-il d'un simple mythe? Regardons les faits ensemble.

Article rémunéré, présenté par Ricola.

Une règle de base de la vie veut qu'un être humain puisse survivre trois semaines sans nourriture, mais seulement trois jours sans eau. Cela montre à quel point boire de l'eau est essentiel pour nous. Rien de surprenant: le corps d'un adulte est composé d'environ 60% d'eau.

L'eau est également importante pour notre apparence. Dans quelle mesure? Voici des réponses aux questions les plus importantes.

Comment le fait de boire de l'eau influence-t-il notre peau?

Dans le cadre d’une étude clinique, des chercheuses et chercheurs portugais ont administré quotidiennement à des femmes en bonne santé 2 litres d'eau supplémentaires pendant un mois, en plus des liquides qu'elles consommaient habituellement, sous forme de boisson et aliments riches en eau.

Des mesures effectuées sur le visage, le haut des bras et les jambes ont montré que cette hydratation supplémentaire augmentait l'hydratation de la peau, tant dans les couches superficielles que dans les couches plus profondes. La peau est ainsi devenue plus élastique, plus extensible et plus résistante. Qu'une peau saine signifie aussi une plus belle peau et donc une meilleure apparence va de soi.

Quel est l'effet des boissons sucrées sur nous?

Des chercheurs de l'Université de Californie, entre autres, se sont penchés sur cette question. Dans le cadre d'une étude d'observation, ils ont remarqué que chez les adultes en bonne santé qui consommaient des boissons sucrées, les capuchons protecteurs des chromosomes (les porteurs de notre matériel génétique) étaient raccourcis. Les scientifiques supposent que 500 ml de soft drinks sucrés par jour entraînent déjà un vieillissement cellulaire biologique supplémentaire d'environ 4,6 ans. Cela correspond à l'effet négatif d'un tabagisme continu.

Le renommé dermatologue canado-américain F. William Danby a pour sa part étudié très spécifiquement l'effet du sucre sur le vieillissement cutané. Dans son étude, il montre en détail comment le sucre se lie de manière irréversible aux protéines et aux graisses dans le corps. Cela endommage irréparablement la structure de collagène de la peau, c'est-à-dire la partie essentielle à l'élasticité cutanée. Ce phénomène est connu sous le nom de glycation.

Toutes les personnes qui ont besoin de variation et donc d'un peu de goût lorsqu'elles boivent de l'eau sont par conséquent bien mieux servies avec des produits sans sucre comme les Ricola Drink Cubes.

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Boire de l'eau améliore-t-il notre teint?

Une étude américaine prouve que 30 minutes après la consommation d'un demi-litre d'eau, la microcirculation est accrue. Autrement dit: nos plus petits vaisseaux sanguins sont mieux irrigués. Si nous buvons suffisamment d'eau au quotidien, nous avons de meilleures chances de faire émerger ce fameux glow. On entend par là un teint rosé qui apparaît très naturellement et nous donne un air éclatant.

Outre l'hydratation, d'autres facteurs jouent un rôle dans cet effet: un sommeil suffisant et l'absence de tabac font également partie des fondements d'un beau glow, au même titre qu'une peau parfaitement entretenue et une protection solaire quotidienne, souligne Kim Petras, esthéticienne et co-propriétaire de la Schminkbar à Zurich.

Fait amusant: à l'époque où le maquillage n'existait pas encore, les femmes se pinceraient les joues pour obtenir des joues rosées et avoir l'air plus fraîches. Le pincement stimule la microcirculation, tout comme l'eau.

Peut-on effacer les rides en buvant de l'eau?

Ce n'est pas si simple. Les rides structurelles profondes, qui apparaissent lors de la dégradation naturelle des fibres élastiques avec l'âge, ne disparaissent pas grâce à l'eau. Cependant, si la peau est hydratée de manière optimale de l'intérieur, elle est nettement plus repulpée, comme l'ont montré des chercheurs allemands. La surface de la peau paraît ainsi plus lisse, aussi parce que la lumière s'y reflète de manière plus uniforme. Le résultat est une apparence fraîche.

Boire de l'eau nous garde-t-il jeunes?

Dans la recherche sur la longévité (la science du vieillissement en bonne santé et de la prolongation de la vie), l'hydratation est considérée comme un indicateur fundamental de l'âge biologique. Une étude à long terme des National Institutes of Health menée sur plus de 11'000 participants indique que les personnes qui ne boivent pas suffisamment d'eau déclinent plus rapidement physiquement. La raison: lorsque nous buvons trop peu sur une longue période, le sang s'épaissit. La concentration de sel dans le sang augmente également. Cela accroît à son tour le risque de maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux ou la démence.

Quel test permet de savoir si je suis déshydraté?

Un test de pincement permet de déterminer si l'on a suffisamment d'eau dans le corps ou non. Sur le dos de la main ou sur l'avant-bras, saisissez un peu de peau entre le pouce et l'index et tirez vers le haut. Après avoir relâché, observez à quelle vitesse la peau se lisse à nouveau. Si le pli reste visible plus longtemps ou ne se résorbe que très lentement, c'est le signe d'un manque aigu de liquide.

Chez les personnes âgées, le pli sur le dos de la main peut toutefois subsister même si elles ont bu suffisamment. C'est pourquoi il convient de tester la peau au-dessus du sternum ou sous la clavicule. Chez les bébés et les jeunes enfants, le test est recommandé sur le ventre ou la cuisse.

Important: la déshydratation est dangereuse. Le mieux est de boire immédiatement suffisamment d'eau et de demander un avis médical.

Y a-t-il des signes d'avertissement d'une déshydratation imminente?

Maux de tête, problèmes de concentration, lèvres sèches et urine foncée sont des indications qu'on a trop peu bu. L'apport en eau doit être adapté immédiatement. Le mieux est de prévenir le manque grâce à une bonne routine d'hydratation (en savoir plus sur la quantité idéale d’eau à boire et les conseils d'hydratation de l'ancien skieur Niels Hintermann).

Quand le fait de boire de l'eau ne se suffit-il plus à lui seul?

Notre corps ne perd pas de l'eau uniquement en transpirant de manière active: l'eau s'évapore aussi de manière passive directement à travers la peau, sans que les glandes sudoripares ne soient impliquées. Plus la barrière cutanée est perméable, plus cette perte d'hydratation est élevée, ce qui rend la peau terne et sèche. Beaucoup boire de l'eau n'aide toutefois pas à améliorer la situation dans ce cas. Au lieu de cela, la fonction de barrière de la peau doit être restaurée autant que possible par les soins, par exemple au moyen de produits hydratants et relipidants.