Certains en boivent des litres, d’autres oublient constamment de s'hydrater. De quelle quantité de liquide le corps a-t-il réellement besoin pour rester performant? Faisons le point sur l’hydratation et nos astuces pour aromatiser votre eau en un clin d’œil.

Article rémunéré, présenté par Ricola.

En moyenne, le corps d'un homme est composé d'environ 60 à 65% d'eau. Chez la femme, cette proportion est de 50 à 55%, tandis qu'elle peut atteindre 75% chez les nourrissons. Mais pourquoi l'eau est-elle si importante pour nous? Et quelle quantité d'eau devrions-nous boire chaque jour? C'est précisément sur cette dernière question que les avis divergent souvent. Regardons les faits.

Quelle quantité d’eau devons-nous réellement boire par jour?

La Société suisse de nutrition (SSN) a émis des recommandations à ce sujet. Selon elle, les femmes adultes en bonne santé ont besoin de 1,5 litre de liquide par jour. Pour les hommes adultes en bonne santé, il s’agit de deux litres quotidiens. Une partie de cet apport est couverte par les aliments riches en eau, comme les légumes et les fruits, ainsi que, dans une moindre mesure, par le pain et d'autres aliments. L’apport principal en liquide doit se faire par les boissons.

La quantité idéale à boire se situe ainsi autour de un à deux litres par jour, selon la quantité d'aliments riches en eau consommés. Dépasser cette moyenne n'est indiqué pour la population générale qu'en cas de chaleur extrême ou d'effort physique très intense.

Pourquoi boire est-il si important pour nous?

L’eau remplit une multitude de fonctions essentielles dans l’organisme. Elle active notamment le métabolisme cellulaire et transporte les éléments utiles comme les nutriments ou les hormones, mais aussi les déchets qui doivent être éliminés du corps.

De plus, elle hydrate la peau et permet de réguler notre température corporelle grâce à la transpiration. L’eau est également un composant majeur du sang et du liquide céphalo-rachidien qui entoure notre cerveau et notre moelle épinière. Enfin, elle sert de base au liquide synovial qui lubrifie nos articulations et favorise une bonne digestion.

Que se passe-t-il dans notre corps si nous ne buvons pas assez?

Notre sang s’épaissit, car il est composé à 90% d’eau. Le cœur doit alors travailler davantage pour le pomper à travers le corps. Le sang circule donc plus lentement et la tension artérielle peut chuter en conséquence.

En cas de manque de liquide, le corps passe également en mode économie d’eau. Cela signifie que les reins excrètent moins d’eau. Les toxines restent ainsi plus longtemps dans l’organisme. Une déshydratation sévère peut s'avérer mortelle.

À quel point la concentration et les performances en souffrent-elles?

Le cerveau est composé à environ 80% d’eau. Si le liquide vient à manquer, la performance diminue. Réfléchir logiquement devient plus difficile et la fatigue s'installe plus rapidement. Souvent, les maux de tête de l’après-midi ne sont rien d’autre qu’un signal d'alarme du corps indiquant un manque d'eau, qui disparaît fréquemment après un simple verre d’eau du robinet.

Un peu de variété dans votre routine d’hydratation Pour tous ceux qui trouvent l'eau pure trop fade, les Drink Cubes permettent de la pimper en un tournemain. Que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement, ces cubes sans sucre sont disponibles dans les saveurs suivantes: Mélisse avec vitamines C, B2 et B12

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Puis-je boire l’eau du robinet?

La Société suisse de nutrition le recommande chaleureusement. Rien d’étonnant à cela: l'eau potable en Suisse est de très bonne qualité et peut tout à fait rivaliser avec l’eau minérale du supermarché. De plus, elle est moins chère et vous évite d'avoir à porter de lourdes bouteilles lors de vos courses.

L’eau de nos fontaines publiques est elle aussi idéale pour étancher la soif. Nombre d'entre elles sont même alimentées par de l’eau de source. C'est pourquoi il vaut la peine d'avoir sur soi des gourdes réutilisables, ou même de remplir de grandes bouteilles pour la maison.

Afin de préserver ce patrimoine, l’entreprise Ricola s’est fixé pour objectif, à l’occasion de son 100e anniversaire en 2030, de rénover pas moins de 1000 fontaines en Suisse. L’entreprise de tradition suisse fondée en 1930 et basée à Laufen, dans le canton de Bâle-Campagne, a également lancé cette année les Ricola Drink Cubes. Quiconque recherche de temps à autre une alternative rafraîchissante à l’eau du robinet pure peut dissoudre l’un de ces cubes compacts et sans sucre dans 4 à 6 décilitres d’eau. Ces micro-boissons contiennent notamment des extraits de fruits, des extraits de plantes et des vitamines, et sont disponibles en quatre saveurs.

Quels facteurs influencent les besoins en liquide?

Le besoin en eau ne suit pas de règles rigides, mais varie selon différents facteurs. En été, lorsque le thermomètre grimpe, vous transpirez davantage et devez compenser cette perte de liquide. Il en va de même si vous avez de la fièvre ou souffrez de diarrhée.

Les personnes qui se dépensent en faisant du jogging ou du CrossFit perdent également beaucoup d’eau par la sueur. Dans ce cas, la quantité de base d’un à deux litres devrait être augmentée de 0,4 litre par heure de sport.

La haute altitude joue aussi un rôle. Au-dessus de 2500 mètres, vous perdez plus d’eau, car vous respirez plus vite et plus profondément en raison de la plus faible teneur en oxygène de l'air. Le corps stimule en outre l’excrétion d'eau afin de concentrer les globules rouges. Ce sont eux qui transportent l'oxygène et permettent ainsi de compenser le manque d'oxygène.

La sensation de soif évolue-t-elle au cours de la vie?

Oui. Chez les seniors, la sensation de soif diminue. Cela peut être dangereux, car le corps dispose de moins de réserves d’eau avec l’âge. C'est pourquoi, dès 60 ans, il convient de boire selon un planning établi et pas seulement lorsque l'on ressent la soif. Les enfants ont eux aussi tendance à ne pas assez boire, car ils sont parfois tellement absorbés par leurs jeux qu’ils ne perçoivent pas leur soif. La même chose peut arriver aux adultes lorsqu'ils sont plongés dans leur travail.

Six conseils pour penser à boire suffisamment Le rituel du matin: Buvez un grand verre d’eau juste après le lever. Cela stimule immédiatement le métabolisme.

Garder le contact visuel: Placez toujours votre boisson dans votre champ de vision sur votre bureau. Dès que le verre est vide, remplissez-le aussitôt. Créer des repères: Associez le fait de boire à des signaux fixes au cours de la journée (par exemple après chaque pause café ou réunion). Utiliser des applications: Laissez votre smartphone vous rappeler à l'ordre. Il existe une multitude d’applications qui vous rappellent gentiment votre objectif quotidien. Le réflexe gourde: Prenez toujours une gourde réutilisable avec vous lors de vos séances de sport ou lors de vos déplacements. Le verre du soir: Un verre d’eau avant d’aller se coucher permet de s'assurer de ne pas se réveiller totalement déshydraté. Le rituel du matin: Buvez un grand verre d’eau juste après le lever. Cela stimule immédiatement le métabolisme.

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