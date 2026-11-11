L'affaire impliquant Jensen Huang, le patron de Nvidia, fait plonger l'action du géant technologique. Or, une partie de notre épargne-retraite est également investie à Wall Street, notamment par l'intermédiaire des caisses de pension. Faut-il s'inquiéter pour nos avoirs de prévoyance? Un expert évalue les risques.

La chute de Nvidia peut-elle faire perdre de l'argent aux caisses de pension suisses?

La chute de Nvidia peut-elle faire perdre de l'argent aux caisses de pension suisses?

En bref L'action Nvidia chute de plus de 6% en raison de la liaison de Jensen Huang

Huang L'avoir de prévoyance suisse contient également des titres technologiques américains

Un expert met plutôt en garde contre les risques de concentration dans les indices technologiques

Moritz Meister

Alors que l'action Nvidia commençait à se remettre de sa forte baisse dans le sillage des élections américaines de mi-mandat, un nouveau coup dur est venu frapper le géant technologique. Lundi, son titre a reculé de plus de 4%, avant d'enregistrer une nouvelle chute de près de 6% mardi. Après deux séances de forte baisse, l'action Nvidia montre des signes de reprise ce mercredi 11 novembre. Un rebond qui ne suffit toutefois pas à effacer les lourdes pertes enregistrées en début de semaine.

Cette fois, les élections américaines ne sont pas en cause. C'est une affaire impliquant Jensen Huang, le patron de Nvidia, et une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage qui ébranle le groupe et inquiète les investisseurs. Le conseil d'administration de Nvidia a ouvert une enquête indépendante afin de déterminer si son directeur général a été la cible d'une opération d'espionnage.

Mais les conséquences de cette affaire pourraient dépasser largement le cadre de Nvidia et des Bourses américaines. La population suisse pourrait elle aussi ressentir les répercussions des turbulences qui secouent le géant des semi-conducteurs, dont la valorisation boursière se chiffre en milliers de milliards de dollars.

En effet, une partie de notre épargne-retraite est investie sur les marchés américains, notamment par l'intermédiaire des caisses de pension et des fonds du pilier 3a. De nombreux fonds de placement et ETF détiennent ainsi des actions de géants technologiques comme Nvidia, Apple, Meta ou Alphabet. Nos avoirs de prévoyance sont-ils pour autant menacés?

Un expert se veut rassurant

Serge Nussbaumer, spécialiste des placements au sein de la société financière zurichoise Maverix Securities, se montre rassurant. «A l'heure actuelle, rien ne justifie de remettre en question la sécurité financière des caisses de pension suisses en raison de cette affaire», explique-t-il à Blick.

Et pour cause: les caisses de pension investissent sur le long terme et diversifient leurs placements entre différentes catégories d'actifs, plusieurs pays et de nombreuses entreprises. Même une chute importante de l'action Nvidia ne suffirait donc pas, à elle seule, à mettre en péril la stabilité financière d'une caisse de pension.

Autre élément rassurant: de nombreuses caisses de pension privilégient les actions suisses dans leurs investissements. Cette pratique, connue sous le nom de «home bias», consiste à accorder une place plus importante aux titres nationaux qu'aux actions étrangères.

En moyenne, les caisses de pension placent environ 30% de leurs avoirs en actions. Selon Serge Nussbaumer, moins de la moitié de ces investissements est généralement consacrée aux titres américains.

Un effondrement de Nvidia ne passerait toutefois pas totalement inaperçu. Le géant des semi-conducteurs occupe une place considérable sur les marchés financiers. Une chute brutale de son action pourrait entraîner dans son sillage les grands indices boursiers, voire peser sur l'ensemble des marchés d'actions. Et comme les turbulences de Wall Street se répercutent également sur la Bourse suisse, les portefeuilles des caisses de pension pourraient subir des pertes en cas de krach plus important.

Le danger se trouve ailleurs

Pour autant, même de fortes baisses des marchés ne justifieraient pas de céder à la panique, selon Serge Nussbaumer. Une chute temporaire des cours boursiers ne signifie pas nécessairement que la stabilité financière à long terme des caisses de pension est menacée.

«L'affaire ne justifie donc pas à elle seule une réévaluation fondamentale des investissements existants», souligne l'expert. Selon lui, elle met surtout en lumière un risque bien connu des investisseurs: «La forte concentration des indices boursiers mondiaux sur quelques grandes entreprises technologiques.»

Autrement dit, le véritable danger ne viendrait pas tant de l'effondrement d'une seule entreprise que d'une chute simultanée de plusieurs géants de la tech. Un tel scénario pourrait avoir des conséquences bien plus importantes sur les marchés financiers et, indirectement, sur les avoirs de prévoyance des Suisses.