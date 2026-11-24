Für Schwingerkönig Nöldi Forrer ist veganes Fondue höchstens ein «Klump-Geschmäus». Auch in der Community scheiden sich an der Käsealternative die Geister: Während die einen das Original verteidigen, lassen sich andere für die vegane Variante begeistern.

Darum gehts Schwingerkönig und Käser Nöldi Forrer lehnt veganes Fondue ab und nennt es «Klump-Geschmäus»

Reto Scherrer prüft die Variante mit Cashewnüssen, die Fäden zieht und eine nussige Note hat

In der Blick-Community lehnen einige die Käse-Alternative ab, andere essen sie regelmässig

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Für den «Blick Check» sucht Reto Scherrer das beste Fondue der Schweiz. Doch als er Schwingerkönig und Käser Nöldi Forrer ein veganes Fondue vorsetzt, ist die Empörung gross. Fondue ohne Käse? Für Forrer offenbar ein No-Go. Auf Retos Frage, ob er probieren wolle, kontert er trocken: «Bist du nicht ganz geschliffen?» Das sei höchstens «Klump-Geschmäus» oder «veganer Brei», aber sicher kein Fondue.

Reto Scherrer lässt sich davon nicht beirren und nimmt die pflanzliche Variante genauer unter die Lupe. Immerhin zieht sie Fäden wie ein richtiges Fondue. Auch der Geruch überzeugt ihn: Weisswein und Knoblauch kommen ihm in den Sinn. Geschmacklich entdeckt er eine nussige Note – kein Wunder, schliesslich stecken Cashewnüsse drin.

Wenn der Käse fehlt, hört der Spass auf

Bei der Blick-Community kommt das Käseexperiment längst nicht so gut an wie bei Reto. «Fondue ohne Käse ist kein Fondue, fertig Schluss!», stellt etwa Leser Robert Rieder klar. Auch Martin Widmer lässt am pflanzlichen Fondue kein gutes Haar: «Fondue besteht zur Hauptsache aus Käse. Alles andere nenn ich nicht Fondue, sondern Suppe!» Noch kreativer wird Pius Breitenmoser. Im Toggenburg nenne man so etwas eine «Gemüse-Suppe für Verwirrte».

Leser Fabian Weber fordert gar, dass für vegane Lebensmittel normale Produktbezeichnungen verboten werden. «Veganer Brei wäre sicher der korrekte Name für so etwas.» Martin Lutz sieht das ähnlich. Er habe nichts dagegen, wenn jemand solche Produkte essen wolle, aber: «Habt den Mut und sucht für diese Produkte auch eigene Namen!»

Auch Mark Richard stört sich an den Bezeichnungen: «Ich bin der Meinung, dass sich alle veganen Lebensmittel nicht an Namen von bestehenden Lebensmitteln richten. Das soll anders heissen! Ich probiere so Sachen nicht einmal, da mir bereits etwas suggeriert wird, was es nicht ist.» Mit einer eigenen Namensgebung könnten die Produkte seiner Meinung nach eine Chance haben: «Dann kann es vielleicht interessant werden.»

Und selbst wer dem veganen Fondue eine Chance gibt, muss nicht zwingend zum Fan werden. Brigitte Schneider hat die pflanzliche Variante bereits probiert – und ist wenig begeistert: «Als Vegetarierin muss ich sagen: Schlimm, es war, wie wenn man in einen Karton beissen würde.» Da müsse noch tüchtig daran getüftelt werden. Ihr Urteil fällt deshalb vorerst zugunsten des Originals aus: «Ich ziehe (noch) das Käsefondue vor!»

Nicht alle brauchen Käse im Caquelon

Doch während sich die einen am fehlenden Käse stören, sehen andere keinen Grund für so viel Aufregung. Othmar Ursprung gibt sogar zu, früher selbst vom «veganen Wahnsinn» genervt gewesen zu sein. Inzwischen sei er davon «geheilt». Seine Botschaft: «Lasst doch die Leute essen, was sie wollen. An Vegan führt sowieso kein Weg mehr dran vorbei.»

Auch Fritz Kurt kann mit der pflanzlichen Variante etwas anfangen. Nöldis Haltung findet er «unflexibel» und «stur». Der Schwingerkönig habe kein Verständnis für Menschen, die keine Milch konsumieren wollen oder dürfen. «Wir essen veganes Fondue oft und finden es super! Es schmeckt sehr gut und verstinkt auch nicht gleich das ganze Haus», schreibt er.