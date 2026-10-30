Datingapps sind heutzutage kaum mehr wegzudenken. In der heutigen Welt finden viele online die grosse Liebe. Auch unsere Community ist davon nicht ausgeschlossen. Ihr habt eure schönsten Online-Liebesgeschichten mit uns geteilt.

Darum gehts Dating-Apps sind verbreitet, die Erfahrungen bleiben gemischt.

Leserumfrage: 35 Prozent hören beim Daten aufs Gefühl, 26 auf Optik und Charakter.

Andere nennen Humor und gemeinsame Werte.

Alessandro Kälin Redaktor Community

Immer mehr Liebesgeschichten beginnen heutzutage mit einem Swipe nach rechts. Mittlerweile lernen sich fast genauso viele Paare über Datingapps wie Tinder und Bumble kennen wie über den Freundes- und Bekanntenkreis. Doch von den Plattformen, die die grosse Liebe versprechen, sind längst nicht alle überzeugt. Auch in der Blick-Redaktion teilen einige negative und anstrengende Erfahrungen mit Datingapps.

Dating-Kriterien der Community

Die Prioritäten für die ideale Partnerin oder Partner gehen von Mensch zu Mensch weit auseinander. Das zeigt auch eine Leserumfrage mit über 5000 Teilnehmern, in der unsere Leserinnen und Leser offenlegen, auf was sie beim Daten am meisten achten.

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Die Leserumfrage zeigt, ganze 35 Prozent haben keine ausgeklügelte Checkliste für die Liebe. Sie entscheiden sich anhand ihres Gefühls nach dem ersten Date, ob es noch ein zweites geben wird. 26 Prozent achten derweil sowohl aufs Aussehen als auch auf den Charakter. Beides gibt es auch separat. 13 Prozent der Community achtet in erster Linie aufs Aussehen des Gegenübers. 6 Prozent wiederum hauptsächlich auf den Charakter. Für die verbliebenen 20 Prozent sind ein guter Humor und Werte, die mit den eigenen übereinstimmen, mit Abstand am wichtigsten.

Die schönsten Geschichten aus der Leserschaft

Bei all den unterschiedlichen Kriterien ist es schnell ein Glücksspiel, ob auf der anderen Seite des Bildschirms die grosse Liebe oder eine Niete wartet. Trotzdem finden manche ihr Glück auf einer Dating-App.

Auch in unserer Community erzählen einige Leserinnen und Leser, wie sie ihre grosse Liebe über Online-Dating kennengelernt haben. Eure schönsten Erinnerungen und herzerwärmendsten Geschichten gibt es folgend zu lesen.