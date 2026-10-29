Hast du deinen Partner oder deine Partnerin online kennengelernt? Dann erzähl uns deine Geschichte! Wir suchen Paare, bei denen ein Online-Flirt zur grossen Liebe geworden ist.

Eva Kunz Senior Community Editorin

Immer häufiger beginnt Liebe mit einem Klick, auf Dating-Apps wie Tinder, Bumble und Co. Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) lernen sich 27 Prozent der Paare in der Schweiz online kennen. Damit liegt Online-Dating fast gleichauf mit dem Freundes- und Bekanntenkreis (28 Prozent). Manchmal beginnt damit die schönste Lovestory des Lebens.

Wir wollen deine Online-Lovestory!

Hast du deinen Partner oder deine Partnerin online kennengelernt und bist glücklich liiert? Erzähl uns deine Geschichte – vom ersten Swipe bis zur grossen Liebe!