Eva KunzSenior Community Editorin
Immer häufiger beginnt Liebe mit einem Klick, auf Dating-Apps wie Tinder, Bumble und Co. Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) lernen sich 27 Prozent der Paare in der Schweiz online kennen. Damit liegt Online-Dating fast gleichauf mit dem Freundes- und Bekanntenkreis (28 Prozent). Manchmal beginnt damit die schönste Lovestory des Lebens.
Wir wollen deine Online-Lovestory!
Hast du deinen Partner oder deine Partnerin online kennengelernt und bist glücklich liiert? Erzähl uns deine Geschichte – vom ersten Swipe bis zur grossen Liebe!
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