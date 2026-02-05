Der FC Basel hat die dritte Niederlage in einer Woche zu verzeichnen. Die Verantwortung für die Pechsträhne suchen viele beim neuen Trainer Stephan Lichtsteiner. Auch in unseren Kommentaren muss er einiges wegstecken.

Darum gehts FC Basel verliert Cup-Viertelfinal gegen St. Gallen in Nachspielzeit

Trainer Lichtsteiner nach drei Niederlagen in einer Woche stark kritisiert

Fans fordern Rückkehr von Magnin

Alessandro Kälin Redaktor Community

Wieder muss der FC Basel einstecken. Nach Niederlagen in den ersten zwei Spielen der Bebbi ging nun auch der Cup-Viertelfinal gegen St. Gallen verloren. Noch bitterer für Mannschaft und Fans ist, dass es in der dritten Minute der Nachspielzeit zum entscheidenden Tor kam. Dass die Basler erneut mit gesenkten Häuptern vom Platz gehen, wirft kein vorteilhaftes Licht auf Stephan Lichtsteiner (42). Nach seiner nun dritten Niederlage innert einer Woche als Basel-Trainer muss er sich von den Fans einiges anhören.

«Innerhalb einer Woche die Saison verspielt»

In unserer Kommentarspalte fällt der Tenor ähnlich aus. Die Vorwürfe gegen Lichtsteiner in den Kommentaren sind vielfältig. So schreibt Peter Martin: «Unglaublich! Innerhalb einer Woche die ganze Saison verspielt.» Auch Daniel Oertli kommentiert: «Toller Trainerwechsel. Innert einer Woche Meisterschaft, Cup und International verspielt.» Als langjähriger Fan des FCB tue es ihm im Herzen weh.

Viele sind der Meinung, man habe den Trainer, der zuvor beim FC Wettswil-Bonstetten in der ersten Liga tätig war, überschätzt. Hans Peter Emil Rickenbacher ist einer davon: «Erste Liga in Wettswil ist eben doch eine andere Dimension als die grosse weite Welt des FCB.»

«Spätestens Ende Saison ist er wieder weg»

Andere wünschen sich bereits jetzt den vorherigen Trainer Ludovic Magnin zurück. Beat Trinkler schreibt: «Lichtsteiner wirkt als Trainer konzept- und hilflos. Mit der Entlassung von Magnin hat man einen kapitalen Bock geschossen.» Emil Manser schliesst sich an: «Schon etwas überheblich, wenn die Basler meinen, einen Magnin ersetzen zu können.»

Einige fragen sich bereits, wie lange Lichtsteiners Karriere beim FCB wohl noch anhalten wird. So etwa Chris Maestrani: «Ich frage mich, was er sich dabei gedacht hat, als er bei Basel unterschrieben hat? Spätestens Ende Saison ist er wieder weg.» Hans-Rudolf Scheidegger fragt hart: «Haben Fussballtrainer im Vertrag auch eine Probezeit?»

«Lichtsteiner kann da am wenigsten dafür»

Doch nicht alle sind bereit, Lichtsteiner schon wieder abzusägen. Leserinnen und Leser wie Walter Beetschen nehmen den Trainer in Schutz: «Lichtsteiner ist nicht der Hauptverantwortliche für diese Situation!» Auch Markus Keller schreibt: «Lichtsteiner kann da am wenigsten dafür. Ich schätze ihn sehr und man sieht, dass er Verantwortung übernimmt. Er ist erst seit Kurzem da und muss mit dem arbeiten, was er vorfindet.» Jetzt brauche es Geduld und Vertrauen.

Leser Peter Bachmann sieht die Schuld bei den Spielern: «Der weltbeste Trainer wird mit 10 lahmen Enten ohne Feuer, Leidenschaft, Hingabe und Kampfgeist keinen Erfolg haben.» Mario Hüsler stimmt zu: «Seit Wochen spricht man von Verstärkung. Alles, was passiert, sind Abgänge. Lichtsteiner kann einem leidtun!»