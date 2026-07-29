Armeeexperten schiessen gegen Bundesrat Beat Jans. Er hält unsere Kampfpanzer für veraltet und möchte diese ausmustern. Dass der Bundesrat primär auf Cyberabwehr und Luftverteidigung setzen will, macht nicht nur Armeeinterne hellhörig, sondern auch unsere Community.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bundesrat Beat Jans will Schweizer Panzerflotte ausmustern und auf Cyberabwehr und Luftverteidigung setzen

Kritik von Armeevertretern: Panzer seien unverzichtbar für Verteidigung und Geländesicherung

Gegner argumentieren: Moderne Kriegsführung macht Panzer obsolet, Fokus auf Luftabwehr sinnvoll

Bundesrat Beat Jans (62, SP) will die Schweizer Panzerflotte einstauben lassen. Das Justizdepartement unter Jans, das beim VBS den Ton angibt, hält die Kampfpanzer unserer Armee für veraltet und will die Fahrzeuge allesamt in den Ruhestand schicken. Das deckt sich mit den neuen Leitlinien für die Landesverteidigung, in denen sich der Bundesrat auf Cyberabwehr und Luftverteidigung fokussieren will. Armeeintern gefällt diese neue Linie ganz und gar nicht.

Mehrere Armeeoffizielle warnen nun vor einem Panzerruhestand. Ganz vorneweg Erich Muff, Präsident der Offiziersgesellschaft Panzer. «Wer glaubt, man könne Kampfpanzer durch Powerpoint, Drohnen und linkes Wunschdenken ersetzen, hat die Realität nicht verstanden», schiesst er gegen Jans. Laut ihm sollen Drohnen unsere Kriegsmaschinen am Boden nicht ersetzen, sondern ergänzen. Auch in unserer Leserschaft geraten die Meinungen aneinander.

«Die Schweiz braucht keine neuen Panzer»

Viele Leserinnen und Leser halten ebenso gegen eine Armee ohne Panzer. Rolf Gurtner ist einer von ihnen: «Man muss nicht das eine tun und das andere lassen. Drohnen und moderne Luftverteidigung sind ein Muss. Um Gelände dauerhaft zu halten, braucht es aber auch Panzer.» Dieter Sommer ergänzt: «Viele andere Länder verstärken ihre Panzerdivisionen. Diese stabilen Nationen wissen, was sie tun!» Auch Dora Häusermann protestiert: «Ohne Panzer geht es nur in Jans' Märchenwelt!»

Dani Wicki kritisiert Jans ebenfalls: «Unabhängig davon, wie man zur zukünftigen Ausrichtung der Schweizer Armee steht, wirken solche pauschalen Aussagen total unüberlegt. Wer über die Armee spricht, sollte ihre Aufgaben kennen.» Roland Rochat warnt: «Wenn Jans' Schlüsse dazu führen, dass Kernfähigkeiten im Militär aus Spargründen oder ideologischen Motiven verschwinden, hinterlässt das massive Sicherheitslücken.»

«Panzer sind kaum mehr so wichtig»

Für die Gegenseite haben die Panzer unserer Armee ganz klar ausgedient. Peter Schneider gibt Jans recht: «Panzer finden in der modernen Kriegsführung und vor allem in der Schweiz fast keine Anwendung mehr. Besser in Drohnen und Luftabwehr investieren.» Daniel Müller stimmt zu: «Panzer sind kaum mehr so wichtig wie vor zwanzig Jahren. Unsere Flotte kann man also problemlos einmotten. Zumindest teilweise.»

Für Christian Hager ist klar: «Das wahrscheinlichste Szenario für die Schweiz ist nun mal ein Luft- und Cyberkrieg, also hat Jans recht. Alles andere ist Ressourcenverschwendung.»

Theo Märki beanstandet: «Die Politik will nun mal nicht mehr Geld für die Armee ausgeben. Daher sollte das vorhandene Geld schon zuerst in die Luftverteidigung investiert werden. Vorher neue Panzer anzuschaffen, macht keinen Sinn.»