«Es geht nicht um die Kunden, sondern um den Gewinn»

Darum gehts Migros und Denner ändern Aktionszeiträume, ab 5. Februar gültig

Fast 4'200 Teilnehmer in Umfrage zu neuen Migros- und Denner-Plänen

Detailhändler Coop passte im letzten Jahr seine Rabatttage an. Nun stellen auch Migros und Denner ihr Aktionsregime auf den Kopf. Denner begründet die Umstellung der Aktionstage mit dem Ziel, die Warenverfügbarkeit am Wochenende zu verbessern.

Im Detail gelten die grossen Wochenaktionen nicht mehr ab Anfang der Woche, sondern ab Donnerstag bis Mittwoch. Der Zeitraum der Wochenend-Knaller wird von Donnerstag bis Sonntag massgeblich ausgeweitet. In Kraft treten die neuen Aktionszeiträume ab dem 5. Februar. Wie kommt die Änderung an? Wir haben bei unseren Leserinnen und Lesern nachgefragt. Die Ergebnisse überraschen.

Was sagt die Community zu den neuen Aktionstagen?

Knapp 4'200 User stimmten ab. 40 Prozent von ihnen finden es gut, dass die Aktionen am Wochenende gestärkt werden. Gleich stark ist das zweite Lager, das die Änderung ablehnt.

Die Zahl derer, denen das alles egal oder die einfach woanders einkaufen, liegt bei 20 Prozent.

«So gibt es Ende Woche doch nur noch mehr Gedränge»

Die Kommentarspalte bei Blick ist keineswegs so ausgewogen. Die Mehrheit teilt ihren Frust über Denner und Migros. Loretta Bricalli kritisiert: «Ich sehe gar keinen Zweck dahinter. Nur Chaos für die Kundschaft. Es muss jedes Mal das Rad neu erfunden werden.»

Steffi Gertsch fürchtet mit dem neuen Plan einen stärkeren Ansturm auf die Läden am Wochenende: «Super, die ganze Schweiz geht jetzt Donnerstag bis Sonntag einkaufen. Und Montag bis Mittwoch steht der Laden leer.» Nicole Lightly äussert ähnliche Bedenken: «So ein Blödsinn. Viele gehen anfangs der Woche einkaufen, gerade wegen der Aktionen. So gibt es Ende Woche doch nur noch mehr Gedränge.»

Andere Leser kritisieren Lockaktionen durch Aktionstage grundsätzlich. So Fränzi Brönnimann: «Wer das Einkaufen von Aktionen abhängig macht, hat im Leben verloren.» Rolf Eggi schliesst sich an: «Ich basiere meine Einkäufe nicht auf den Aktionen in den Läden.» Remo Ballisto schreibt: «Mit Rabatten kann man halt die Leute hervorragend ins Geschäft locken. Es geht nicht um die Kunden, sondern um den Gewinn.»

«Migros und Denner haben gemerkt, dass Coop cleverer ist»

Dass Migros nun mit ihrem grössten Konkurrenten, Coop, mitzieht, sorgt für Aufregung. Markus Semmler schreibt dazu: «Schade, dass sich die Migros hier anpasst. Dasselbe wie die anderen ist nicht innovativ.» Auch Henry Loosli bemängelt: «Irgendwie enttäuschend, dass die Migros und ihr Discounter keinen anderen Weg finden als den von Coop.»

Patricia Böni ist wenig überrascht, dass nachgezogen wird: «Seit Coop umgestellt hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Migros dasselbe macht.» Auch Ruedi Lanz schreibt: «Die Migros und Denner haben einmal mehr gemerkt, dass Coop ein bisschen cleverer ist.»

Für Robert Konrad ist die Entscheidungsmacht der beiden Detailhandelsriesen zu stark: «Die Schweiz hat im Detailhandel ein faktisches Duopol durch Migros und Coop. Und die anderen müssen fast nachkratzen.» Es wundere ihn nicht, dass die Aktionszeiträume angepasst werden. «Alles zum Schaden des Kunden.»