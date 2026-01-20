An hektischen Tagen nimmt die Warterei im Supermarkt manchmal einfach kein Ende. Dort scheinen die Schlangen schier endlos zu sein und überall stehen Menschen mit vollen Einkaufswagen. Mit diesen Tricks könnt ihr diese verkürzen.

Mit diesen Tricks findet ihr die kürzeste Warteschlange an der Kasse

Mit diesen Tricks findet ihr die kürzeste Warteschlange an der Kasse

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Supermärkte und Einkaufshäuser sind besonders zum Feierabend hin und am Wochenende überfüllt. Die lästigste Überraschung erwartet einen aber oft an der Kasse: Dort scheinen die Schlangen schier endlos zu sein und überall stehen Menschen mit vollen Einkaufswagen. Vor allem, wenn man es eilig hat, sind lange Wartezeiten an der Kasse ärgerlich. Zum Glück gibt es einige Tipps, um die Wartezeit möglichst gut zu verkürzen.

1 Volle Einkaufswagen bedeuten nicht längere Wartezeit

Eine Reihe mit vollen Einkaufswagen bringen die meisten Menschen mit einer langen Wartezeit in Verbindung. Dabei entspricht diese Annahme eigentlich gar nicht der Wahrheit. Trotzdem stellen sich viele dort an, wo weniger volle Einkaufswagen vorhanden sind. Sie wissen nämlich nicht, dass eine Schlange mit weniger Menschen, aber grösseren Einkäufen schneller vorangeht.

Denn die Begrüssung, der ganze Zahlungsvorgang und die Verabschiedung dauern deutlich länger als gedacht. Zudem könnte Smalltalk auch ein Faktor sein. Zügiger geht es voran, wenn die meiste Zeit mit Einscannen verbracht wird. Aus diesem Grund kommt man bei einer Schlange mit vollen Einkaufswagen, aber weniger Menschen besser voran.

2 Hinter jungen Pärchen anstehen

Zu zweit geht der ganze Vorgang an der Kasse schneller. Man kann sich schliesslich gegenseitig beim Aufladen der Einkäufe aufs Laufband sowie beim Einpacken unterstützen. So wird viel Zeit eingespart! Bei jungen Pärchen geht die Prozedur in der Regel noch etwas zügiger. Natürlich muss man nicht speziell nach Pärchen Ausschau halten – Hauptsache, es können mehr als nur zwei Hände anpacken.

3 Selbst mithelfen

Auch durch eure Mithilfe kann die Wartezeit ebenso beschleunigt werden. Wenn ihr die Ware mit dem Barcode nach unten auf das Band legt, hat die Kassiererin oder der Kassierer weniger Aufwand. Bei Kleidung können die Preisschilder bereits herausgezogen werden. So kann ebenfalls Zeit eingespart werden.

Etwas Gutes könnt ihr auch tun, wenn ihr den älteren Menschen in der Schlange helft, die Einkäufe aufs Band zu legen.

4 An der linken Kasse anstehen

Die Mehrheit der Menschen sind Rechtshänder. Daher suchen anscheinend die meisten Menschen intuitiv die rechten Kassen auf. Aus diesem Grund könnt ihr etwas Zeit einsparen, wenn ihr euch der linken Schlange anschliesst.

5 Produkte im Einkaufswagen analysieren

Wenn die Person vor euch viele Produkte der gleichen Sorte kauft, wird viel Zeit eingespart. Der Verkäufer oder die Verkäuferin muss dann nur ein einziges Produkt scannen. Sobald die gleiche Anzahl der Produkte in verschiedenen Sorten gekauft wird, verlängert sich die Wartezeit. Haltet dementsprechend Ausschau nach Einkaufswagen mit vielen gleichen Produkten.