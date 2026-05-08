Der Bundesrat fürchtet die Folgen der 10-Millionen-Initiative. Eine begrenzte Einwanderung könnte weniger Fachkräfte für die Schweiz bedeuten. Ein höheres Rentenalter ist ein realistisches Szenario, auch für SVP-Mann Ledergerber. Unsere Leserschaft horcht auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die 10-Millionen-Initiative könnte Rentenalter in der Schweiz erhöhen, warnt Bundesrat

61 Prozent der 12'300 Befragten lehnen höhere Rentenalter bei Annahme ab

13 Prozent sehen Rentenaltererhöhung als einzige Lösung

Alessandro Kälin Redaktor Community

Die 10-Millionen-Initiative könnte für die arbeitenden Schweizerinnen und Schweizer nach hinten losgehen. Der Bundesrat warnt davor, dass die Schweizer Wirtschaft und das Gesundheitswesen auf ausländische Arbeits- und Fachkräfte angewiesen ist. Das schliesst auch die AHV mit ein. Die Annahme der SVP-Initiative könnte also zu einer Erhöhung des Rentenalters führen.

Für Kantonalzürcher SVP-Präsident Domenik Ledergerber (38) ist eine spätere Rente eine realistische Option. Er macht aber das steigende Alter der Bevölkerung verantwortlich, nicht die 10-Millionen-Schweiz. Er betont: «Die Probleme mit noch mehr Zuwanderung zu lösen und das Hamsterrad damit immer weiterzudrehen, geht nicht auf.» In unserer Leserschaft herrscht Uneinigkeit.

Die Mehrheit der Community bangt um ihre Pension

Eine nicht repräsentative Blick-Umfrage mit über 12'300 Teilnehmern zeigt, dass 61 Prozent bei Annahme der 10-Millionen-Initiative klar gegen ein höheres Rentenalter sind.

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Auf der Gegenseite sehen 13 Prozent den Anstieg des Pensionsalters als einzige Möglichkeit, die fehlenden AHV-Beitragszahler auszugleichen. Die verbliebenen 26 Prozent sind überzeugt, dass das Rentenalter unabhängig vom Abstimmungsergebnis steigen wird. In den Kommentaren geraten die Meinungen aneinander.

«Die sollen uns doch gleich den Sarg neben den Arbeitsplatz stellen»

Bei vielen Leserinnen und Lesern schlagen bei der Aussicht auf eine spätere Rente die Alarmglocken. Sandra Osterwalder ist eine von ihnen. Sie kommentiert aufgebracht: «Geht es eigentlich noch?! Die sollen uns doch gleich den Sarg neben den Arbeitsplatz stellen.» Auch Michael Kolb ist wenig begeistert: «Arbeiten, bis man tot umfällt. Das ist der Preis, den man bezahlt, wenn man die Träume der SVP erfüllt.»

Nicole Lighty hebt zudem hervor: «Solange wir viele über 50-jährige Fachkräfte haben, die niemand einstellen will, ist Rentenaltererhöhung nicht angesagt.» René Wigger stimmt zu: «Mit einem höheren Rentenalter produziert man höchstens mehr ältere Arbeitslose.» Serge Schmid rügt die SVP: «Durch den Egoismus weniger wird hier mal wieder das ganze Volk gestraft!»

«Dieses Schnellballsystem kann nicht gut gehen»

Eine weitere grosse Lesergruppe blickt jedoch mit Skepsis auf die Argumentation des Bundes. Marco Bopp ist überzeugt: «Das Rentenalter wird so oder so steigen! Wer denkt, es geht ohne, hat in den vergangenen Jahren nicht aufgepasst.» Andrea Schönenberger bläst ins selbe Horn: «Überall nur Angstmacherei! Das Rentenalter wird so oder so in Zukunft angegangen.»

Jürg Egli argumentiert: «Unbegrenzte Zuwanderung heisst nicht automatisch, dass nur Fachpersonal kommt. Ich sehe zurzeit keine Vorteile, wenn wir alle unbegrenzt reinlassen.» Dieter Graf hebt zudem hervor: «Es können mit Annahme der Initiative ja immer noch genügend Fachkräfte geholt werden. Aber eben kontrollierter und massvoll. Was bitte soll daran falsch sein?»

Peter Friedrich schreibt: «Dieses Schnellballsystem durch die ständige Immigration kann nicht gut gehen. Die Politiker müssen die AHV neu denken.» Auch Patrick Durisch kommentiert klar: «Die Lücken der AHV mit Ausländern zu füllen, ist keine Lösung!»