Alessandro Kälin Redaktor Community

Auch dieses Silvester werden wieder farbenfrohe Feuerwerksexplosionen am Nachthimmel bestaunt. Dabei könnte es sich aber um eines der letzten Male handeln. Eine Initiative möchte in der Schweiz ein Feuerwerksverbot verhängen.

Zur Initiative und dem Gegenvorschlag gibt es bereits einige Details. Durch eine Erhebung von GFS Bern steht aber fest, dass sich 68 Prozent der Bevölkerung für die Initiative aussprechen. Wir haben bei unserer Community nachgefragt. Die Ergebnisse sehen sehr ähnlich aus.

Das denkt die Leserschaft zum Böllern

In einer Blick-Umfrage mit rund 1800 Teilnehmern gaben ganze 66 Prozent an, dass sie auf Feuerwerk verzichten, weil es ihnen zu laut oder zu umweltschädlich ist. 9 Prozent mögen Feuerwerk, sind sich der Nachteile aber bewusst.

3 Prozent ist die Diskussion ums Böllern egal, und nur 22 Prozent gaben an, dass Feuerwerk für sie einfach dazugehört. Letztere machen sich auch in den Kommentaren laut.

«Muss man denn immer gleich alles verbieten?»

Heidi Steiner schreibt: «Es soll jeder und jede machen, was er oder sie will. Es muss nicht immer alles verboten werden.» So sieht es auch Sabine Frey: «Ausser den Spassbremsen will niemand so ein Verbot.»

Auch Harri Jodleur beschwert sich: «Muss man denn immer gleich alles verbieten in der Schweiz? Mir würde das Feuerwerk fehlen. Drohnenlichter sind einfach kein Ersatz!» Auch Lorenzo Lafessa kommentiert: «Herr und Frau Schweizer beschweren sich über jede Kleinigkeit. Nicht einmal Ende Jahr darf man Lärm machen. Die Silvesternacht müsse man richtig feiern.» Er fügt an: «Man sitzt hier schon genug das ganze Jahr über in einem lebenden Friedhof.»

«Am besten gleich heute Abend noch abschaffen!»

Doch die Mehrheit feuert dagegen. Roland Schalbetter schreibt: «Totales Verbot so schnell wie möglich, ansonsten bitte alle Umweltabgaben abschaffen und zurückerstatten.» Franz Weber pflichtet bei: «Am besten gleich heute Abend noch abschaffen! Für den ersten August gleich auch noch.» Auch Bruno Wilhelm kommentiert: «Besser heute als morgen. Das ist nicht mehr zeitgemäss.»

Viele setzen grossen Wert auf das Tierwohl. So Jacques Boehmer: «Ich bin schon lange für ein Verbot von Böllerfeuerwerk, allein schon der Tiere wegen. Für die ist das der pure Stress. Das muss nicht sein.» Hanna Schmuki fügt an: «Es ist eine unglaubliche Tierquälerei, die sich am ersten August und an Silvester zeigt.»

Anderen ist es schlicht zu viel, dass auch vor und nach Silvester noch weitergezeuselt wird. Beat Kälin schreibt: «Würde nur am jeweiligen Abend das Feuerwerk gezündet, wäre es ja erträglich. Aber Idioten, die über mehrere Tage rumknallen, gibt es genug.» Auch Thomas Zimmerli erlebt Ähnliches: «Vier Tage davor, vier Tage danach, es ist unerträglich! Bitte knallhart durchgreifen.»