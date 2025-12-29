DE
FR
Abonnieren

Leser urteilen über AHV-Schlupfloch
«Das ist ein handfester Skandal»

Obwohl sie keinen Rentenanspruch haben, erhalten Hunderte von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz Ergänzungsleistungen. Dieses Schlupfloch spaltet die Öffentlichkeit und ruft vor allem in der Leserschaft starke Emotionen hervor.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Kommentieren
1/5
Hunderte ausländische Staatsangehörige beziehen in der Schweiz Ergänzungsleistungen ohne Rentenanspruch.
Foto: Marlon Trottmann

Darum gehts

  • Gesetzeslücke bei Ergänzungsleistungen
  • SVP-Asylchef Pascal Schmid fordert Schliessung der Lücke
  • Community fordert Konsequenzen und bessere Kontrolle
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Sozialhilfe kann für EU- und EFTA-Bürger in der Schweiz das Ende des Aufenthalts bedeuten. Doch es gibt eine kaum bekannte Ausnahme: Wer Ergänzungsleistungen zur AHV oder IV erhält, darf bleiben. Brisant ist nun, dass diese Leistungen offenbar auch an Personen fliessen, die gar keinen Anspruch auf eine Rente haben. Hunderte Einwanderer sollen dieses Schlupfloch nutzen.

Nicht nur SVP-Asylchef Pascal Schmid (49, TG) zeigt sich empört – auch unsere Leserschaft reagiert mit deutlicher Kritik. In einer aktuellen Blick-Umfrage fällt das Urteil eindeutig aus: 93 Prozent finden die Gesetzeslücke unfair und fordern, dass sie umgehend geschlossen wird. Nur 7 Prozent der Teilnehmenden zeigen Verständnis und finden die Regelung in Ordnung, solange sie Menschen hilft, die sie wirklich brauchen.

Leser toben: Gesetzeslücke muss weg!

User Beat Schmidt bringt in der Kommentarspalte seine Fassungslosigkeit zum Ausdruck: «Das ist, als würde man einen Bonus ohne Arbeit auszahlen. Dass Hunderte so unser System aushebeln und ein Bleiberecht erzwingen, ist ein handfester Skandal.» Für ihn ist klar: «Wir brauchen keine weiteren Ausreden vom Bundesrat, sondern die sofortige Schliessung dieses Schlupflochs, wie von Pascal Schmid gefordert.»

Ähnlich kritisch äussert sich René Merten zum politischen Umgang mit dem Thema: «Unglaublich, wie Behörden und Politiker Millionen und Milliarden leichtfertig an Ausländer nachwerfen. Die Missbräuche im Sozial- und Asylwesen sind enorm, doch es scheint nur die SVP zu interessieren. Die Schweiz ist dank teilnahmsloser Politiker zum Selbstbedienungsladen geworden.»

Auch Esther Rölli zeigt sich betroffen: «Aber Schweizern werden IV-Renten gekürzt, EL nicht bewilligt? Sie müssen zuerst eigenes erarbeitetes Vermögen aufbrauchen!» Für sie sei das ein weiterer Beweis dafür, dass das System ausgenutzt werde und dringend reformiert werden müsse.

Mehr zu den Sozialversicherungen
Davon hängt es ab, wie hoch deine 13. AHV-Rente sein wird
Nicht alle kriegen gleich viel
Davon hängt es ab, wie hoch die 13. AHV-Rente ausfällt
Bundesrat will auch Frühpensionierung in der AHV vermiesen
Exklusiv
Stärkere Rentenkürzung möglich
Bundesrat will auch Frühpensionierung in der AHV vermiesen
Unser IV-System ist das reinste Glücksspiel
Neue Zahlen zeigen
Unser IV-System ist das reinste Glücksspiel
Hunderte EU-Bürger profitieren von AHV-Schlupfloch
«Einwanderung in Sozialstaat»
Hunderte EU-Bürger profitieren von AHV-Schlupfloch
Zwei IV-Gutachter stehen wegen Betrugs vor Gericht
Vom «Kassensturz» aufgedeckt
Zwei IV-Gutachter stehen wegen Betrugs vor Gericht
«Sechs Monate nach meiner Krebsdiagnose gabs keinen Lohn mehr»
Die Abrechnung
Budget einer Sozialarbeiterin
«6 Monate nach meiner Krebsdiagnose gabs keinen Lohn mehr»

Kritik an «Riesentheater»

Es gibt jedoch auch ein paar Stimmen, die die Debatte deutlich entspannter sehen. «Das ist schon lange bekannt, es geht um ganz wenige Fälle. Die SVP macht jetzt ein Riesentheater daraus. Lasst euch nicht verrückt machen!», schreibt Hans Gusen.

Auch Peter Saladin relativiert: «Die SVP hat wieder mal die grössten Probleme unseres Landes gefunden. Das ist, als würde man eine Ausgabe von 5 Franken kritisieren, obwohl das monatliche Budget 20'000 Franken beträgt. Es gibt ganz andere Beträge, die man kritisieren und kürzen kann.»

In die gleiche Richtung geht die Einschätzung von Dieter Meier, der vor übertriebener Panikmache warnt: «Diese Debatte ist ein Sturm im Wasserglas. Die Gesetzeslücke betrifft lediglich eine verschwindend kleine Minderheit. Viel wichtiger wäre es, den Fokus auf die langfristige Stabilität unseres Sozialwerks zu richten, statt mit populistischen Vorwürfen unbegründete Ängste zu schüren.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen