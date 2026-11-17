Eine Taskforce für Raclettekäse? Die Pläne des Milchverarbeiters Cremo bringen das Wallis in Aufruhr und sorgen auch in der Blick-Community für Diskussionen.

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Der Milchverarbeiter Cremo steckt tief in der Krise und plant einen weitreichenden Umbau. Bis 2030 will das Unternehmen seine Produktion am Hauptsitz in Villars-sur-Glâne FR bündeln und die Herstellung von Trinkmilch, Joghurt und Quark einstellen. Besonders betroffen ist der Standort Siders VS: Dort wird rund die Hälfte des Walliser Raclettekäses mit geschützter Ursprungsbezeichnung hergestellt.

Die Pläne sorgen im Wallis für Unruhe. Der Kanton hat eine Taskforce ins Leben gerufen, um die Zukunft des «Raclette du Valais AOP» und die betroffenen Arbeitsplätze zu sichern. Der Walliser Raclette-Papst Eddy Baillifard warnt ebenfalls vor einem Wegzug der Produktion: Würde der Käse ausserhalb des Kantons gereift, verlöre er seine AOP-Ursprungsbezeichnung.

Taskforce sorgt für hitzige Debatte

Auch in der Blick-Community ist das Interesse am Erhalt der regionalen Käsetradition gross: In einer Umfrage mit über 3700 Teilnehmenden finden 62 Prozent den Erhalt der Racletteproduktion im Wallis sehr wichtig. 15 Prozent halten ihn für wünschenswert, aber nicht um jeden Preis. Für 23 Prozent ist der Standort hingegen zweitrangig – der Markt soll entscheiden.

Wie wichtig vielen der Erhalt des Walliser Raclettekäses ist, zeigt sich auch in den zustimmenden Kommentaren. Für Christoph Buettiker gehört das regionale Produkt fest auf den Teller: «Ich liebe Walliser Raclettekäse. Ich kaufe nur diesen und gebe gern ein wenig mehr aus.»

Auch Leserin Regina Werner spricht sich klar für den Erhalt des Standorts aus. «Es geht nicht nur um Käse, sondern auch um Arbeitsplätze, Bauernfamilien und eine jahrhundertealte Tradition. Das sollte uns etwas wert sein. Wenn wir unsere Schweizer Traditionen erhalten wollen, müssen wir auch bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen.»

Kritik an Käse-Patriotismus

Auf der Gegenseite wird die Bedeutung des AOP-Labels infrage gestellt. «Sehr guten Raclettekäse kann man an anderen Standorten in der Schweiz genauso gut herstellen wie im Wallis», findet Toni Lötscher. Ähnlich sieht es Frederik Manafort: «Es wird praktisch überall in der Schweiz guter Raclettekäse produziert. Ob da AOP Valais draufsteht, interessiert – ausser die Walliser – kaum jemanden.»

Auch Michael Meienhofer hält wenig davon, Käse an einen bestimmten Kanton zu binden. «Käse hat nichts mit dem Kanton zu tun: Der Käser stammt meistens aus einem anderen Kanton oder einem anderen Land, die Kühe kennen keine Kantonszugehörigkeit, das Gras und Heu sind keine spezifischen Kantonspflanzen. Es ist nur noch der Verarbeitungsort, und der hat sehr wenig mit dem Kantonsgeschmack zu tun.» Für ihn zählen vielmehr die Qualität und der Hersteller. Alles andere sei «Kantönligeist».

Thierry Steiner stellt die wirtschaftliche Seite in den Vordergrund. Cremo müsse einen Investor finden und die Produktion kostendeckend organisieren. «Die Walliser Milch kann ja auch in Freiburg als AOP-Raclettekäse hergestellt werden. Sonst das Label aufgeben.» Staatliche Unterstützung lehnt er entschieden ab: «Keine Staatsgelder einschiessen, die Milch wird so schon massiv subventioniert!»