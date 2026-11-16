Die zweitgrösste Molkerei der Schweiz steckt finanziell in Schwierigkeiten. Deshalb plant sie ihre Produktion bis 2030 im Kanton Freiburg zu bündeln. Der Kanton Wallis sieht damit seinen Raclettekäse in Gefahr.

Darum gehts Cremo schreibt 2025 17 Millionen Franken Verlust und will seine Produktion in Freiburg bündeln

Im Werk Siders werden jährlich 13,5 Mio. Kilo Milch und die Hälfte des AOP-Raclettes verarbeitet

Der Kanton Wallis setzt eine Taskforce ein, um Jobs und Raclette du Valais AOP weiter zu sichern

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Der zweitgrösste Milchverarbeiter der Schweiz mit seinen 660 Mitarbeitenden steckt tief in der Krise. Vor fünf Jahren hatte Cremo den Standort in Steffisburg BE geschlossen, später wurden zwei Werke zugemacht, Vertriebsstandorte zusammengelegt und Geschäftsaktivitäten aufgegeben. Genützt hat es nicht.

Das Unternehmen, das jährlich Hunderte Millionen Liter Milch verarbeitet, kommt nicht aus den roten Zahlen. 2025 schrieb das Unternehmen ein Minus von 17 Millionen Franken. Nun greift es zu weiteren drastischen Massnahmen: Bis 2030 soll die Produktion auf den Hauptsitz in Villars-sur-Glâne in Freiburg zusammengelegt werden und die Produktion von Joghurt, Quark oder Trinkmilch eingestellt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Aktuell verarbeitet Cremo Milch an fünf Standorten.

Wallis will seinen Raclettekäse retten

Beim Kanton Wallis schrillten bei dieser Meldung die Alarmglocken. Am Standort Siders werden nicht nur 13,5 Millionen Kilogramm Milch angenommen, sondern auch die Hälfte der gesamten Produktion der Sorten «Raclette du Valais AOP» abgewickelt.

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Der Kanton eilt seiner Milchindustrie – und damit seinem Raclette – jetzt mit einer Taskforce zu Hilfe. In einer Mitteilung schreibt der Kanton: Die Arbeitsplätze zu sichern und die Produktion und Vermarktung des «Raclette du Valais AOP» aufrechtzuerhalten habe oberste Priorität.

Denn: «Dieses für den Kanton symbolträchtige Produkt generiert jährlich eine Wertschöpfung von über 50 Millionen Franken für die Milchwirtschaft.» Um die Landwirtschaft im Wallis zu erhalten, sei es von «grundlegender Bedeutung».

«Würden unsere Ursprungsbezeichnung verlieren»

Das bekräftigt auch der Walliser Raclette-Papst und Botschafter der Sortenorganisation «Raclette du Valais AOP» Eddy Baillifard (63). Er warnt gegenüber Blick: Die Produktion dürfe nicht aus dem Wallis verschwinden. «Würde die Reifung ausserhalb des Kantons erfolgen, würde der Käse seine Ursprungsbezeichnung verlieren. Das ist undenkbar.» Hergestellt wird dieser Käse durch 26 Dorf- und 50 Alpkäsereien.

Dabei sieht Baillifard den Kanton auch in der Pflicht: «Aus Respekt vor seinen Traditionen, seinen Produzentenfamilien sowie seinen Bürgerinnen und Bürgern, die finanziell zum Erhalt der handwerklichen Käsereien und Verkaufsstellen beigetragen haben, darf sich der Kanton nicht aus der Sache raushalten.» Nun gelte es, für alle beteiligten Akteure – den Dienst der Landwirtschaft, die Einkaufsgenossenschaft für Raclettekäse aus dem Wallis/AOP sowie den Vorstand der Käserei von Tourtemagne – zusammenzustehen und dafür zu kämpfen, den Standort in Siders zu erhalten.

Denn die Ursprungsbezeichnung AOP ist für Produkte keine Kleinigkeit. Sie kennzeichnet, dass alle Produktionsschritte im gleichen Gebiet und nach anerkannten Verfahren und Fachwissen erfolgt sind. Ausserdem dient dieses in der Vermarktung auch als Qualitätssiegel für traditionelle Spezialitäten mit enger Verbindung zum Herkunftsgebiet.

Doch selbst wenn dies gelingen sollte, wären die Probleme für den Walliser Raclettekäse keineswegs gegessen: Als Reifungsbetrieb verfügt Cremo über den Schlüssel zum Grosshandel, erklärt Baillifard. Findet sich ein neuer Betreiber, würden die Verträge mit den Grosshändlern neu verhandelt werden müssen. «Und ihr wisst ja, wie das läuft: Wenn der Verkäufer der Nachfrager ist, hat der Käufer das Sagen.»

Doch heisst das, dass das «Raclette du Valais AOP» bald aus den Verkaufsregalen verschwinden wird? Malvine Moulin, Präsidentin des Sortenverbands, beschwichtigt: Der angekündigte Rückzug von Cremo erfolge schrittweise von 2028 bis 2030. «Im 2027 dürfte die Ankündigung somit keine unmittelbaren Auswirkungen haben.»