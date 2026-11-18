Hundebegegnungen sorgen immer wieder für Ärger. Während die einen ihre Vierbeiner frei laufen lassen, pochen andere auf kurze Leinen und Rücksichtnahme. In der Blick-Community erzählen Leser von unschönen Begegnungen – und finden deutliche Worte.

Darum gehts Nach einem mutmasslichen Angriff in Buchs SG ermittelt die Polizei gegen beide Hundehalter

In einer Blick-Umfrage berichten 63 Prozent von wiederholten Konflikten beim Gassigehen mit Hunden

Leser kritisieren frei laufende Hunde und fordern kurze Leinen bei Begegnungen

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Ein gewöhnlicher Hundespaziergang am Rheindamm in Buchs SG endete für Marianne W. (44) in einer heftigen Auseinandersetzung. Ein 65-jähriger Hundehalter soll sie an den Haaren zu Boden gerissen, gewürgt und mit dem Tod bedroht haben. Die 44-Jährige erlitt dabei ausgerissene Haarbüschel und Würgemale am Hals. Inzwischen ermittelt die Polizei gegen beide Beteiligten.

Der Vorfall wirft die Frage auf, wie häufig es beim Gassigehen zu unangenehmen Begegnungen oder gar handfesten Konflikten zwischen Hundehaltern kommt. Eine Blick-Umfrage mit über 1200 Teilnehmenden zeigt: Die Erfahrungen gehen auseinander. 37 Prozent haben bisher noch nie eine solche Situation erlebt. Weitere 36 Prozent berichten, dass es alle paar Monate zu Auseinandersetzungen kommt. Bei 15 Prozent sind solche Vorfälle mindestens einmal im Monat an der Tagesordnung. 12 Prozent erleben sie sogar etwa einmal pro Woche.

Leser teilen Erfahrungen

Wie unterschiedlich solche Begegnungen ablaufen können, zeigen auch die Erfahrungen, die Leserinnen und Leser mit Blick geteilt haben. Besonders häufig geht es dabei um freilaufende Hunde, die nicht zuverlässig zurückgerufen werden können. Vor allem für Besitzer kleinerer oder ängstlicher Tiere können solche Begegnungen belastend sein.

Leserin Susanne Meuwly hat das selbst erlebt. Ihre Jack-Russell-Hündin sei bereits als junger Hund mehrfach von grösseren Hunden angegriffen worden. «Aufgrund meiner raschen Reaktion wurde sie körperlich nicht verletzt, hat seither aber enorme Angst vor fremden Hunden», schreibt sie. Deshalb führe sie ihre Hündin konsequent an der Leine. Besonders ärgere sie, dass manche Halter ihre Hunde trotz fehlender Abrufbarkeit frei laufen liessen. «Das Trauma unserer Hündin ist ihnen egal.»

Ähnliche Erfahrungen hat Noemi Briggeler mit dem Jack Russell ihrer Eltern gemacht. «Ich habe leider schon oft genug erlebt, wie andere Hundehalter ihre untrainierten Hunde ungefragt auf ihn losgelassen haben», schildert sie. Nach einem Angriff durch einen grösseren Hund sei dieser zunehmend ängstlich und defensiv geworden. «Am Ende hiess es dann, unser Hund sei das Problem.» Sie kritisiert die Haltung, Hunde würden Konflikte unter sich regeln: «Dabei wird gerne vergessen, dass nicht jeder Hund Kontakt möchte und viele Hundehalter die Grenzen anderer Tiere schlichtweg nicht respektieren.» Ihr Fazit: «Hunde sollten nicht gezwungen werden, ihre Grenzen selbst durchsetzen zu müssen, nur weil ihre Halter nicht rechtzeitig eingreifen.»

Auch wer seinen Hund bewusst an der Leine führt, kann dafür kritisiert werden. Dies zeigt die Erfahrung von Leser Andy Lienhard. Sein Welpe befinde sich mitten in der Flegelphase. «Wer schon einmal einen Welpen hatte, weiss, wie anspruchsvoll diese Zeit sein kann», schreibt er. Weil der Rückruf noch nicht zuverlässig funktioniere, führe er ihn bewusst an der Leine. Eine andere Hundehalterin lasse ihren Hund hingegen frei laufen und kritisiere ihn dafür: «Sie blafft uns jedes Mal blöd von der Seite an, weil sie überhaupt nicht einsieht, dass wir unseren nicht loslassen.» Für Lienhard steht deshalb fest: «Meistens ist der Mensch das Problem und nicht der Hund.»

Braucht es strengere Regeln?

In der Diskussion wird deutlich: Viele Leserinnen und Leser sehen die Ursache weniger bei den Tieren als bei deren Haltern. Diese müssten ihre Tiere besser kontrollieren und Rücksicht auf andere Hunde und deren Besitzer nehmen. «Bei Begegnungen gehören Hunde an die kurze Leine. So kann man deren Verhalten kontrollieren. Alles andere ist verantwortungslos!», findet Peter Stücheli.

Auch Renata Steiner spricht sich für mehr Konsequenz aus. Sie selbst habe einen kleinen Hund und plädiere dafür, Hunde draussen an der Leine zu führen. «Vor allem, wenn diese nicht abgerufen werden können, was ja oft zutrifft. Wenn ihr eure Hunde nicht im Griff habt, passieren genau solche Sachen!»

Fritz Alder sieht die Ursache ebenfalls nicht bei den Vierbeinern, sondern bei ihren Besitzern: «Bitte nicht vergessen, das ist kein Hundeproblem, das sind die Menschen!» Er fordert zudem die Einführung des nationalen Hunde-Brevets (NHB): «Es lehrt den Hundehalter seine Fellnase kennenzulernen und es macht jedem Hund Spass.» Die Ausbildung sei anspruchsvoll und könne dazu beitragen, dass Hundehalter verantwortungsvoller mit ihren Tieren umgehen.

Wie siehst du das? Wie viel Freiheit sollten Hunde beim Spaziergang haben und wo hört Rücksichtnahme auf? Diskutiere mit in den Kommentaren!