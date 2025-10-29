Radikale Transparenz bei Stellenausschreibungen: Die NSNW AG verzichtet auf Motivationsschreiben und setzt auf Lohntransparenz. Diese moderne Herangehensweise sorgt für kontroverse Diskussionen unter Lesern.

Darum gehts NSNW AG verzichtet auf Motivationsschreiben und legt Löhne offen

Radikale Offenheit im Bewerbungsprozess sorgt für kontroverse Diskussionen

Bei der NSNW AG haben konventionelle Bewerbungsrituale keinen hohen Stellenwert. Im Gegenteil: Das staatsnahe Unternehmen legt die Löhne bereits in der Ausschreibung offen. Schon im Bewerbungsprozess wird per Du kommuniziert – und ein Motivationsschreiben? Das wird schlicht nicht verlangt.



Für NSNW-Geschäftsführer Werner Dähler (56) stellt diese radikale Offenheit einen Segen dar. «Wer es durchzieht, kann nur profitieren», sagt er zu Blick. Das Motivationsschreiben sei ein alter Zopf mit Floskeln. «Was zählt, sind der Rucksack mit den bisherigen Erfahrungen, die Motivation und das persönliche Gespräch», appelliert Dähler.

Auslaufmodell oder unverzichtbar?

In der Leserschaft sorgt diese Offenheit für unterschiedliche Reaktionen. Besonders der Verzicht auf das Motivationsschreiben löst lebhafte Diskussionen aus. So betont Leser Christoph Jost, dass ein Motivationsschreiben nach wie vor sinnvoll sei: «Irgendwie muss ja eine Selektion für Bewerbungsgespräche stattfinden. Ich habe als Personalchef hunderte Bewerbungen studiert und nebst dem CV war mir die Präsentation immer wichtig.»

Ähnlich sieht dies Thomas Merz: «Was zählt, ist die Motivation? Ja was denn nun? Selbstverständlich ist die Motivation für bestimmte Jobs zentral. Sagt der Geschäftsführer ja selbst. Wie soll ich entscheiden, wen ich einlade, wenn erst dort die Motivation zur Sprache kommt?»

Und auch für User Ueli Siegenthaler ist nicht ersichtlich, warum man auf Motivationsschreiben verzichten sollte. «Ein Motivations- oder Bewerbungsschreiben gibt schon mal einen ersten Eindruck und ist immer Anknüpfungspunkt fürs persönliche Bewerbungsgespräch.» Ein mit KI optimiertes Schreiben falle ihm direkt auf. «Abklärungen, ob ein Kandidat fachlich und menschlich passt, ist Führungsaufgabe. Alles andere Arbeitsverweigerung!», schreibt er.

«Ein standardisiertes Schreiben ohne Bedeutung»

Gegenüber den Kritikpunkten stehen jedoch zahlreiche Leserinnen und Leser, die diese moderne Vorgehensweise begrüssen. User Emil Stalder ist einer davon: «Ich habe in den letzten Jahren viele Bewerbungsdossier gelesen. Aber die Motivationsschreiben habe ich seit längeren nicht mehr beachtet, obwohl sie von unserer Firma verlangt wurden.» Seine Begründung: «Die wurden früher schon vom Internet genommen und heute kann die KI es noch besser. Der Lebenslauf mit den Diplomen und ein Gespräch sagt viel mehr aus!»

Leser Kevin Jeger sieht dies ähnlich. Für ihn ist klar: «Das Motivationsschreiben hat nun mit Hilfe von KI noch mehr an Wert verloren. Wurde es vorher nicht vom HR gelesen, ist es jetzt ein standardisiertes Schreiben ohne Bedeutung. Es sind sowieso immer die gleichen Gründe und zu 99 Prozent wandert es direkt ins Altpapier oder wird ignoriert.»



Und auch Edith Moser befürwortet die Offenheit der NSNW AG. «Tolle Idee! Der ganze Bewerbungspapierkram liest eh niemand, wenn man ehrlich ist. Verstehe gut, dass dieses entschlackte Prozedere motivationsfördernd wirkt. Bravo für den Mut, neue Wege zu gehen!», lobt sie.