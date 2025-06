1/5 Stéphanie Berger erntet derzeit Kritik für eine Stellenanzeige auf Linkedin. Die Moderatorin sucht nach einer virtuellen Assistenz.

Wer gerade auf Jobsuche ist, könnte bei Stéphanie Berger (47) an der richtigen Adresse sein. Laut der Stellenanzeige auf ihrem Linkedin-Profil sucht die Moderatorin derzeit nach einer virtuellen Assistenz für Marketing, Community Management und Administration. Berger ist als selbständige Unternehmerin in den Bereichen Coaching und Events sowie als Comedian tätig. Während 20 Stunden im Monat soll sich die gesuchte Assistenz unter anderem um die Social-Media-Kanäle kümmern, Events und Tourdaten organisieren und die Klientel betreuen. Einen Haken hat die Sache allerdings: Der Stundenlohn beträgt 45 Franken, auf eigenständiger Basis.

Das sei zu wenig, finden einige Personen in den Kommentaren. «45 Franken finde ich, egal wie gedreht und gewendet, nicht in Ordnung», kommentierte eine Nutzerin die Stellenanzeige. Ein weiterer Kommentar lautet: «Ich habe eine sehr zuverlässige Assistentin, aber 45 Franken pro Stunde, davon kann niemand als selbständige Person leben. Mindestens das Doppelte ist realistisch.» Eine andere Person macht eine Anspielung auf Bergers Erfahrung als Komikerin: «45 Franken pro Stunde auf selbständiger Basis? Das war wohl der Comedy-Teil.»

«Ja, 45 Franken sind nicht für jede Lebenssituation passend»

Berger hat sich auf Linkedin zu den Kommentaren geäussert. Sie sei erstaunt «wie viele Menschen sich bemüssigt fühlen, ungefragt Feedback zu geben – in einem Ton, der oft wenig mit Respekt oder echtem Interesse zu tun hat. Und das, obwohl sie gar nicht angesprochen sind». Zu dem Stundensatz sagt die Moderatorin: «Ja, 45 Franken sind nicht für jede Lebenssituation passend. Das steht auch nirgends. Aber das Angebot richtet sich an Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, Teil einer sinnvollen Vision sein möchten und nicht nur den Stundenlohn sehen, sondern das Potenzial der Zusammenarbeit.» An solche Menschen scheint die Stellenanzeige auch gelangt zu sein, denn laut Berger sind bereits 13 Bewerbungen eingegangen.

Stundensatz müsste 50 bis 100 Prozent höher liegen

Blick hat Bergers Stellenangebot vom Personalberater Armend Mustafa (29) einschätzen lassen. Er ist Geschäftsführer der Meron AG, einer Personalberatung in Aarau, und setzt sich für mehr Lohntransparenz ein. «Ein Stundenansatz von 45 Franken mag auf den ersten Blick fair erscheinen, vor allem im Kontext flexibler Remote-Arbeit», sagt er. «Wäre es ein Angestelltenverhältnis mit Arbeitgeberbeiträgen und sozialer Absicherung, würde ich sagen: fair, auch im Kontext mit den Aufgaben und dem gesuchten Profil.»

Allerdings handelt es sich bei dieser Stellenanzeige um eine selbständige Tätigkeit, was einen entscheidenden Unterschied mache. «Die ausführende Person muss sämtliche Sozialabgaben, Versicherungen und die berufliche Vorsorge selbst tragen», so Mustafa. Hinzu kämen weitere Kosten für Infrastruktur, IT-Tools und unternehmerische Aufwendungen. «Unter dem Strich bleibt nur ein Bruchteil übrig, was kaum ausreicht, um ein Geschäft gewinnorientiert zu führen.» Ausserdem werde das gesamte Risiko, etwa bei Krankheit oder Unfall, vollständig auf die virtuelle Assistenz übertragen, da kein Anstellungsverhältnis bestehe.

Sein Fazit lautet daher: «Damit dieses Modell auch für die virtuelle Assistenz unternehmerisch sinnvoll ist, müsste der Stundensatz um mindestens 50 bis 100 Prozent höher liegen.»

Eine Anfrage von Blick bei Stéphanie Berger blieb bisher unbeantwortet.

