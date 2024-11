1/5 Donald Trump übernimmt erneut die Präsidentschaft – ein Comeback, das weltweit für Schlagzeilen sorgt. Foto: AFP

Auf einen Blick Trump wiedergewählt: «Wir werden unser Land heilen»

Sarah Riberzani Community Editor

Jetzt ist es fix: Der ehemalige Präsident Donald Trump (78) wurde wiedergewählt. «Wir werden unser Land heilen» – mit diesen Worten wendet er sich an seine Anhänger. Er verweist ausserdem auf die Öl- und Gasvorkommen des Landes, die wohl intensiver erschlossen werden sollen. Das Land werde reicher, sicherer und stärker. Unter den Klängen des Hits «Y.M.C.A.» von Village People verlässt er schliesslich nach seiner Rede den Saal.

Community kommt zu Wort

In der Kommentarspalte zeigen sich unterschiedliche Reaktionen auf Trumps Erfolg. Leser Ron Schaub ist begeistert. «Gatuliere Präsident Trump. Der Champagner wurde bei mir schon geöffnet. Zum Wohl!», kommentiert er. Peter Gisler stimmt ihm zu: «Die Wählenden sehen die Probleme, die wir haben. Trump wird es richten.»

Leser Thomas Huber äussert sich ebenfalls erfreut: «Er hat die USA jetzt schon vier Jahre erfolgreich geführt, während Kamala durch Nichtstun und Wortsalat aufgefallen ist. Dank an die US-Bürger, die Vernunft hat gesiegt!»

Und auch User Simon Sieber begrüsst das Wahlergebnis als positive Entwicklung. Er ist sich sicher: «Das gibt Hoffnung für unsere Welt. Der Gender-Agenda wird ein Riegel geschoben, das Klimaabkommen wird endlich versenkt, die Kostentreiberei wird beendet und die weltweite Massenmigration wird stark reduziert. Zudem hat die Kriegstreiberei ein Ende.»

«Jetzt müssen wir uns auf eisige Zeiten einstellen»

Neben den Befürwortern gibt es auch viele Personen in der Leserschaft, die alles andere als begeistert sind über Trumps Sieg. Hans Scheidegger kann nur mit dem Kopf schütteln: «Mich erstaunt, wie Trump jetzt in vielen Kommentaren hochgelobt wird. Würde so eine Person bei uns für ein höheres politisches Amt kandidieren, wäre der Aufschrei gross und die Kandidatur wäre bereits Geschichte.»

Adrian Müller übt Kritik am gesamten Wahlsystem: «Schon lustig, wie kleine Staaten entscheiden, wer Präsident wird. Es ist egal, ob mehr Amerikaner am Ende für Harris gestimmt hätte.» Zusätzlich stört ihn die Widersprüchlichkeit in Trumps Haltung: «Er hat das Wahlsystem doch selbst als korrupt beschrieben und sagte, dass die Wahlen sowieso gefälscht sind. Also warum akzeptiert er diese? Ach ja, sie sind nur gefälscht, wenn er nicht gewonnen hätte.»

Auch Leser Rolf Albisser äussert sich kritisch: «Wäre Trump eine vertrauenswürdige und gemässigte Person, könnte niemand etwas gegen einen republikanischen Präsidenten haben. Die Bevölkerung hat einfach langsam genug von dieser links-grünen woken Bevormundung.» Besorgt zeigt er sich zudem über die strafrechtlichen Anklagen, die Trump belasten. «Er ist eine Gefahr für die ganze Welt. Jetzt müssen wir uns auf eisige Zeiten einstellen», mahnt er.