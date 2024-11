Trump beharrt auf Abschiebeplan – ohne Rücksicht auf «Preisschild»

Der zukünftige und ehemalige US-Präsident Donald Trump hat klare Vorstellungen davon, was er in seiner Amtszeit alles in Angriff nehmen will. Dazu gehört ein gross angelegter Abschiebeplan für Ausländerinnen und Ausländer. In einem Interview mit NBC sagte er, dass das keine Frage eines «Price Tags» also eines Preisschilds, sei. Man habe einfach keine Wahl, so Trump.

«Wenn Menschen getötet und gemordet haben, wenn Drogenbosse ihre Länder zerstörten, dann gehen sie jetzt dorthin zurück. Hier bleiben sie nicht», sagte Trump sicher.

Donald Trump hält an seinen Zielen fest. Foto: keystone-sda.ch

Wenn man an sein Unterfangen ein Preisschild kleben müsste, müsste es ein grosses sein. Die Amerikanische Einwanderungsbehörde hat grob geschätzt, was dieses Unterfangen kosten würde. Die Schätzungen belaufen sich auf 315 Milliarden US-Dollar.