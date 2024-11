1/4 Wer gewinnt das Rennen ums Weisse Haus? Foto: imago images/Cavan Images

Kann das Zweiparteiensystem noch toleriert werden?

Louis Perron: Viele Amerikaner und Amerikanerinnen sind mit der aktuellen Auswahl der Kandidaten nicht zufrieden – und trotzdem ist das System sehr etabliert. Aber auch in diesem Jahr waren Zweifel an dem aktuellen System sehr präsent. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass das System der «Primarys» (Vorwahlen) ein demokratisches Element in das Gesamtkonstrukt bringt. Das heisst: Es gibt zwar nur die zwei Parteien, aber in diesen Parteien gibt es Vorwahlen, welche Chancen für neues Personal und neue Leute bringen. Das gibt einen Schuss Demokratie und Vielfalt in das Zweiparteiensystem.

