Baltische Staaten verweisen auf ihre hohen Militär-Ausgaben

Die Präsidenten und Regierungschefs der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben Donald Trump gratuliert. In ihren Glückwünschen betonten die Staatsoberhäupter und Ministerpräsidenten der drei EU- und Nato-Staaten auf der Online-Plattform X dabei jeweils die enge Verbundenheit ihrer an Russland und teils auch Belarus grenzenden Ländern mit den Vereinigten Staaten, die in Tallinn, Riga und Vilnius als Garant ihrer Sicherheit gesehen.



Zugleich mahnten sie zur transatlantischen Geschlossenheit und verwiesen vereinzelt auch auf die hohen Verteidigungsausgaben ihrer Länder, die jeweils bei über 3 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen. Trump hatte gedroht, Staaten, die weniger als 2 Prozent des BIP in die Verteidigung investieren, in einem militärischen Ernstfall nicht zu unterstützen.