Hier findest du die besten Bergbeizen deiner Region

Für den «Blick Check» hat sich Reto Scherrer gemeinsam mit der Blick-Community auf die Suche nach der besten Bergbeiz der Deutschschweiz gemacht. Hier sind die Top 20 der besten Bergrestaurants.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reporter Reto Scherrer suchte die beste Bergbeiz der Deutschschweiz mit Community-Hilfe

Top 20 Bergbeizen bieten Charme, regionale Spezialitäten und beeindruckende Aussichten

Über 550 Nominierungen durch Leser, Auswahl durch Abstimmungen der «Blick»-Community

Eva Kunz Senior Community Editorin

Was für eine Tour! Für den «Blick Check» hat unser Moderator Reto Scherrer jede Menge Höhenmeter zurückgelegt und sich auf die Suche nach der besten Bergbeiz der Deutschschweiz gemacht. Unterstützung erhielt er dabei von der «Blick»-Community: Die Leser haben ihre Lieblings-Bergbeizen mit einer Nomination ins Rennen geschickt und fleissig für ihren Favoriten abgestimmt. Die Entscheidung fiel alles andere als leicht. Jede Beiz überzeugt mit ihrem eigenen Charme, regionalen Spezialitäten und eindrücklicher Aussicht.

Hier findet ihr die Top 20 der besten Bergbeizen. Scrollt euch durch die Auswahl und entdeckt euer nächstes Ausflugsziel. Viel Spass beim Einkehren!

Bergwirtschaft zur Alp in Oberbuchsiten SO

Seit rund 110 Jahren ist die Bergwirtschaft zur Alp in Familienbesitz und wird heute in vierter Generation von den Brüdern Hans und Ueli Rüegsegger geführt. Auf der Karte stehen traditionelle Schweizer Gerichte. Besonders beliebt sind die Älplermagronen und die Hausmetzgete im Herbst mit Würsten aus eigener Produktion. Das kommt auch bei den Gästen an. «Seit Jahren die beste Küche», schwärmt ein Leser. Erreichbar ist die Bergwirtschaft über einen Wanderweg ab Oberbuchsiten oder mit dem Auto.

Bergrestaurant Sissacherfluh in Sissach BL

Weit und breit keine Autos, dafür warten hier Stille und Erholung auf wanderfreudige Besucherinnen und Besucher. Mit viel Herzblut und Liebe zum Detail führen Alain und Lexi Goepfert das Bergrestaurant Sissacherfluh seit 14 Jahren. Im Winter ergänzen Holzchalets das Angebot, im Sommer stehen Sitzplätze im Freien mit Feuerstellen zur Verfügung. Das Bergrestaurant wird regelmässig an die jeweilige Saison angepasst und entsprechend innovativ umgestaltet. «Eingebettet in ein einmaliges Ambiente mit traumhafter Aussicht über die Region Sissach», beschreibt es ein Leser.

Bergrestaurant zum Roggen in Oensingen SO

«Herrliche Aussicht, hervorragendes Essen, jeder Franken wert», begründet ein Community-Mitglied die Nomination für das Bergrestaurant zum Roggen. Dass die Bergbeiz den Regionensieg holte, überrascht deshalb kaum. Geführt von der Blaser Familiengastro AG, warten auf Gäste eine Mischung aus Tradition und Moderne. Das spiegelt sich auch in den Menüs wider. Kulinarisch punktet Gastgeber Martin Blaser mit Black-Angus-Carpaccio, Alpenzander, dem «Roggenpfändli» und dem eigens für das Restaurant produzierten Hauswein. Die Bergbeiz ist mit dem Postauto ab Oensingen, über einen Wanderweg oder mit dem Auto erreichbar.

Bergwirtschaft Stierenberg in Bretzwil BL

Die Bergwirtschaft Stierenberg macht ihrem Namen alle Ehre: Auf dem Weg dorthin können einem schon mal Kühe begegnen. Geführt wir das Restaurant von Stefan Schmutz. Er und sein Team servieren hungrigen und durstigen Gästen genau das, was der Körper nach der Anreise wohl am meisten begehrt: nahrhafte und bodenständige Schweizer Küche. Die Spezialität des Hauses ist das Cordon bleu mit rezentem Gruyère. «Gutes Essen, schöner Wanderweg, herrliches Panorama», so die Rezension einer Leserin. Die Bergwirtschaft ist über einen Wanderweg ab Bretzwil oder mit dem Auto erreichbar.

Berghotel Weissenstein in Solothurn SO

Die Anreise zum Berghotel Weissenstein ist bereits Teil des Erlebnisses – besonders mit der Seilbahn ab Oberdorf. Alternativ ist das Berghotel auch mit dem Auto oder für Wanderfreudige zu Fuss erreichbar. Das traditionsreiche ehemalige Kurhaus, geführt von Raphael Hobi, blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück und verbindet historischen Charme mit einem beeindruckenden Bergpanorama. «Tolle Aussicht und gutes Essen», fasst eine Leserin ihren Tipp zusammen. Besonders der Hackbraten, zubereitet nach dem hauseigenen Rezept von Küchenchef Marcus Seidel, gehört zum Renner in der Speisekarte.

Bergbeizli Ochsenalp in Arosa GR

Das Bergbeizli Ochsenalp ist ausschliesslich zu Fuss oder mit dem Velo erreichbar. Die gemütliche Raststätte für Wanderer und Biker bietet auf ihrer Karte viele hausgemachte Gerichte an. Das Team um Patrizia Iten verwöhnt seine Gäste während der ganzen Saison täglich mit Schweizer Klassikern wie Käsespätzli im Pfännli, Käseschnitten, hausgemachtem Brot, Hirschwürsten mit Kartoffelsalat oder feinen Wähen. «Gastgeberin mit Herz, immer guter Laune, sehr schönes Panorama und leckeres Essen», schwärmt eine Leserin. Kein Wunder: Im grossen Finale des «Blick Checks» sicherte sich die Ochsenalp den starken zweiten Platz.

Hängelahütte Vals in Vals GR

Die Hängelahütte Vals begeistert mit ihrer ruhigen Lage und einer herrlichen Aussicht. Besonders beliebt auf dem Teller sind die hausgemachten Sennenrösti, Kuchen und Plättli – alles wird frisch zubereitet. Ein besonderes Erlebnis ist die Übernachtung in einer Jurte unter dem Sternenhimmel. «Schönste Terasse und schönste Übernachtung in Jurten – beste Hüttenwartin ever!», schwärmt jemand aus der Community. Die Bergbeiz ist zu Fuss, mit dem Bike oder Auto erreichtbar.

Berggasthaus Aescher in Weissbad AI

Spektakulär in den Fels gebaut, hat das Berggasthaus Äscher internationale Bekanntheit erlangt. An seinem familiären Charme hat es dadurch nie eingebüsst – im Gegenteil: «Gastheberin mit Herz, immer guter Laune, sehr schönes Panorama und leckeres Essen«, lautet das Lob eines Lesers, der seine Stimme für diese Bergbeiz abgegeben hat. Zu den Spezialitäten zählt der Käsefladen mit Käse aus eigener Herstellung. Erreichbar ist der Äscher mit der Seilbahn ab Wasserauen, danach folgt ein kurzer Fussmarsch mit wunderschöner Aussicht.

Berggasthaus Chrüzegg in Wattwil SG

«Man sieht auf den Bodensee und den Zürichsee und kann einfach die Ruhe geniessen», umschreibt eine Leserin das Berggasthaus Chrüzegg, der von Roman Manser und Katrin Luginbühl bereits in der vierten Generation geführt wird. Besonders beliebte Spezialitäten auf der Speisekarte sind der Toggenburger Schlorzifladen mit getrockneten Birnen und die Älplermagronen mit Alpkäse aus der eigenen Käserei. Wer länger bleiben möchte, kann im Berggasthaus übernachten. Es ist über verschiedene Wanderwege, mit dem Velo oder ab Atzmännig mit der Sesselbahn und einer anschliessenden Wanderung erreichbar.

Berggasthaus Naturfreunde in Davos GR

Im Berggasthaus Naturfreunde, betrieben von Jeannette und Hanspeter Aerne, stehen hausgemachte Bündner Spezialitäten im Mittelpunkt der Speisekarte. Oft bestellt und genossen werden die Hacktätschli mit Spätzli und die Capuns, die hier mit einer Käse-Rahm-Sauce statt der klassischen Bouillon zubereitet werden. Neben der herrlichen Aussicht prägen die Leidenschaft des Wirtepaars und die gemütliche Atmosphäre den Aufenthalt. Das bestätigt etwa diese Leser-Rezension: «Sehr schöne Terrasse mit traumhafter Aussicht. Super Gastfreundschaft.»

Bergwirtschaft zur Alpgschwänd in Hergiswil NW

Die Alpgschwänd oberhalb von Hergiswil bietet eine schöne Aussicht auf den Vierwaldstättersee und die umliegende Bergwelt. Bekannt ist die Bergwirtschaft besonders für ihre Älplermagronen aus der Dachrinne sowie Spezialitäten wie Stroganoff und Kalbsleberli. «Die besten Älplermagronen mit der geilsten Aussicht», bringt es ein Leser auf den Punkt, was das vom Wirtepaar Bruno und Paulina Bühler geführte Kleinod zu bieten hat. Kein Wunder also, sicherte sich die Bergbeiz im «Blick Check» den Sieg der Region Zentralschweiz. Ein besonderes Erlebnis ist die Anreise mit der Bergbahn ab Hergiswil. Erreichbar ist die Beiz auch zu Fuss.

Gratalp-Stübli in Rigi Kaltbad LU

Das Gratalp-Stübli besticht durch seine Liebe zum Detail. Der von Susann Zambelli und Bruno geführte Familienbetrieb setzt auf regionale Produkte und hausgemachte Spezialitäten. Besonders beliebt ist das Entrecôte im Kräuterpfännli, das die Gäste auf dem Rechaud selbst zubereiten, dazu gibt es hausgemachte Kräuterbutter. In einer Nomination für die Beiz ist zu lesen «Super gutes Essen, super nettes Personal, wunderschöne Aussicht und top gemütlich eingerichtet.» Erreichbar ist das Stübli bequem mit der Zahnradbahn und einem kurzen Fussweg von rund drei Minuten.

Alpbeizli Fluonalp in Giswil OW

Die Alpbeizli Fluonalp liegt in einem schönen Wandergebiet mit Panorama auf den Sarnersee, Vierwaldstättersee und die Bergwelt. Anklang auf der Karte finden die Älplermagronen, Käseschnitten und Ziger mit Produkten aus der eigenen Alpkäserei, in die Gäste direkt Einblick erhalten. Es sind auch Übernachtungen möglich. «Beste Käseschnitten, Älplermagronen, Salate, gutes Ambiente, guter Service», zählt ein Leser die Vorzüge auf. Das Wirtepaar Sonja und Thomas Schnider führt die Fluonalp seit knapp 30 Jahren. Die Fluonalp ist zu Fuss über verschiedene Wanderwege erreichbar.

Berggasthaus Niederbauen in Emmetten NW

Das Berggasthaus Niederbauen verbindet Wanderer-Angebote mit einer gepflegten, marktfrischen Küche. Zu den Spezialitäten des Hauses zählen die Älplermagronen und das Rindsentrecôte. Dazu geniessen Gäste eine atemberaubende Aussicht über die Zentralschweizer Bergwelt. «Aussicht so schön, man findet dafür einfach keine Worte!», schwärmt eine Leserin. Der Familienbetrieb hat seit 44 Jahren Bestand und wird Christine Ineichen mit viel Leidenschaft geführt. Das Gasthaus bietet insgesamt 42 Betten für Übernachtungen an. Gäste erreichen das Lokal bequem mit der Seilbahn ab Emmetten bis zur Bergstation oder zu Fuss über Wanderwege.

Alpwirtschaft Räbalp in Greppen LU

Die Alpwirtschaft Räbalp ist ein Familienbetrieb, geführt von Ottilia Greter mit Familie und seit 27 Jahren ein beliebtes Ziel für wandererfreudige Geniesser. Im Sommer stehen Salatteller mit Grillfleisch, im Winter Fondue auf der Karte. Besonders geschätzt werden die ruhige Lage und die Aussicht vom Zugersee über den Vierwaldstättersee bis zum Jura. «Super Personal, urchige Hütte und Atmosphäre, gutes Essen, tolle Aussicht», so die Lobeshymne eines Lesers. Erreichbar ist die Räbalp ausschliesslich zu Fuss über Wanderwege.

Tällihütte in Gadmen BE

Die Tällihütte liegt ruhig unter den imposanten Gadmer Dolomiten und bietet eine eindrückliche Bergkulisse. «Vereint für mich alles, was ein perfektes Bergrestaurant ausmacht: eine herzliche Gastfreundschaft, ein sympathisches und engagiertes Team sowie eine einmalige Lage mitten in der Bergwelt», fasst eine Leserin ihre Begeisterung zusammen. Besonders beliebt sind die hausgemachten Spätzli, dazu Bratwurst und Zwiebelsauce. Das junge Team rund um Claudia Riem sorgt für eine persönliche Atmosphäre. Erreichbar ist die Tällihütte bequem mit der Luftseilbahn und einem kurzen Fussweg oder zu Fuss über Wanderwege.

Chez Vrony in Zermatt VS

«Coole Location, gutes Essen, gute Vibes», so die prägnante Rezension einer Leserin. Chez Vrony in Zermatt steht für Bergküche mit Produkten aus eigener Landwirtschaft. Zu den Klassikern gehören die hausgemachten Berggeisskäse-Ravioli, der Burger mit Fleisch von eigenen Kühen sowie hausgemachtes Trockenfleisch. Das Familienunternehmen wird in dritter Generation von Max und Vrony Cotting geführt. Erreichbar ist die Bergbeiz zu Fuss ab Zermatt oder über die Bergbahn bis Sunnegga mit anschliessendem Fussweg.

Restaurant Moosalp in Törbel VS

Das Restaurant Moosalp hat die Blick-Community und Restauranttester Reto Scherrer gleichermassen überzeugt und damit den «Blick Check» gewonnen. Das gemütliche Bergbeizen-Ambiente mit viel Holz und Raclette über offenem Feuer trifft auf eine Küche mit regionalen Spezialitäten wie Eringer-Tatar, Ziger-Gnocchi und Lamm mit Kräuterkruste. Berühmt ist die Moosalp weit über das Wallis hinaus für ihre legendäre Cremeschnitte, die sich auf der Terrasse mit Blick auf mehrere Walliser Viertausender besonders gut geniessen lässt. Das Restaurant auf 2048 Metern über Meer ist ganzjährig von Törbel aus mit dem Auto erreichbar, im Sommer auch mit dem Postauto.

Alphüttli Fängli in Boltigen BE

Die sonnige Terrasse mit ihrer Aussicht auf die Bergwelt gehört zu den Höhepunkten des Alphüttli Fängli. Dazu passt die gutbürgerliche Küche mit Klassikern wie dem beliebten Rahmschnitzel und Wildgerichten im Herbst. Besonders im Winter ist die Hütte ein gefragtes Ziel und bequem mit den Skiern erreichbar, im Sommer führen Wanderwege zum Alphüttli. Geführt wird der Betrieb von Annemarie Reusser und Stefan Thöni. Eine Leserin bringt die Atmosphäre auf den Punkt: «Die Bergbeiz wird mit so viel Liebe geführt. Man kann dort lecker essen und fühlt sich einfach wohl.»

Restaurant Schermtanne in Adelboden BE

Der Name dieser Bergbeiz erinnert an den besonderen Baum, unter dem Wanderer einst Schutz – «Schärme» – suchten. Heute laden Sonnenterrasse und neue Unterkünfte zum Verweilen ein. «Idyllisch gelegen, wunderschöne Sonnentertasse, mega freundliches Personal, feine Gerichte», zählt eine Leserin auf, was ihr am Restaurant Schermtanne besonders gefällt. Zu den Spezialitäten gehören das Entrecôte Café de Paris mit hausgemachter Sauce und Rindfleisch aus der Region sowie die beliebten heissen Waffeln mit Beeren, Rahm und Vanilleglace. Erreichbar ist das Restaurant zu Fuss über Wanderwege oder mit dem Auto.

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