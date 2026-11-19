Bei «Community Voice» kommen unsere Leser zu Wort. Peter Christian beschäftigt sich mit der Frage: Warum müssen wir unsere Feste inzwischen so massiv schützen?

Community Voice

Peter Christian

Weihnachtsmärkte mit Betonpollern, Fasnachtsumzüge mit Fahrzeugsperren: Was vor 20 Jahren kaum vorstellbar war, gehört heute vielerorts zum Sicherheitskonzept. An der Luzerner Fasnacht waren 2026 im gesamten Fasnachtsgebiet 32 Fahrzeugsperren vorgesehen. Die übliche, seit Langem bewährte Polizeipräsenz ist etwas anderes. Mich beschäftigt, weshalb diese zusätzlichen Barrieren notwendig geworden sind.

Natürlich müssen Veranstalter und Polizei Menschenansammlungen schützen. Aber Absperrungen allein lösen das Problem nicht. Wir müssen auch darüber sprechen, wie Gewalttaten frühzeitig verhindert werden können. In Europa gab es Anschläge, bei denen spätere Täter den Behörden bereits aufgefallen waren. Das bedeutet nicht, dass jede Tat vermeidbar gewesen wäre. Es wirft aber die Frage auf, ob Warnsignale richtig eingeschätzt und Informationen rechtzeitig weitergegeben wurden.

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Für mich ist entscheidend, ob von jemandem eine konkrete Gefahr ausgeht – unabhängig davon, ob die Motivation islamistisch, rechts- oder linksextremistisch oder anders geprägt ist. Eine radikale Meinung allein darf nicht zum Freiheitsentzug führen. Liegen aber belastbare Hinweise auf schwere Gewalt vor, muss der Staat wirksam handeln können. Der Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit muss dabei grosses Gewicht haben.

Gesetze sind nicht in Stein gemeisselt. Wir sollten prüfen, ob bestehende Befugnisse konsequent genutzt werden und wo sie tatsächlich angepasst werden müssten. Das gilt auch für konkrete Drohungen und Gewaltaufrufe im Internet. Die Mobilisierung über soziale Medien rund um Halloween in Zürich zeigt, wie wichtig eine sorgfältige Unterscheidung zwischen Aufrufen zur Teilnahme und tatsächlicher Gewalt ist.

Gleichzeitig will ich keinen Polizeistaat: keine pauschale Überwachung, keine willkürlichen Eingriffe. Einschränkungen von Freiheitsrechten brauchen klare gesetzliche Grundlagen, Verhältnismässigkeit und unabhängige Kontrolle.

Unsere Traditionen und unsere freiheitliche Lebensweise zu bewahren bedeutet für mich, friedliches Zusammenleben zu ermöglichen – für Menschen jeder Herkunft und Religion. Niemand sollte aus Angst auf einen Weihnachtsmarkt oder die Fasnacht verzichten müssen.

Meine Frage an die Politik lautet deshalb: Wie sorgen wir dafür, dass wir bei konkreten Gefahren früher handeln, ohne dafür die Freiheit aller aufs Spiel zu setzen?