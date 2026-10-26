Du hast eine Meinung, die gehört werden sollte? Bei «Community Voice» hast du die Chance, deine Perspektive als Gastkommentar in einem eigenen Artikel auf Blick.ch zu teilen.

Du hast eine klare Haltung zu einem Thema? Sag sie uns!

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Ob aktuelle Debatten, gesellschaftliche Themen oder etwas, das dich ganz persönlich beschäftigt: In unserem Format «Community Voice» kannst du deine Meinung mit der Blick-Community in einem eigenen Artikel teilen.

RMS Community Voice Bringst du deine Meinung auf den Punkt? Folgt dein Kommentar einer interessanten Argumentation? Regt deine Perspektive zum Nachdenken an? Unser Community-Team wählt jede Woche die spannendsten Kommentare. Bei «Community Voice» erhält deine Meinung die Chance auf einen eigenen Artikel. Möchtest auch du Teil des Formats werden? Melde dich bei community@blick.ch. RMS Bringst du deine Meinung auf den Punkt? Folgt dein Kommentar einer interessanten Argumentation? Regt deine Perspektive zum Nachdenken an? Unser Community-Team wählt jede Woche die spannendsten Kommentare. Bei «Community Voice» erhält deine Meinung die Chance auf einen eigenen Artikel. Möchtest auch du Teil des Formats werden? Melde dich bei community@blick.ch.

Wie das aussehen kann, zeigt Leserin Claudia C. mit ihrem Kommentar zur Kopftuchdebatte. Sie hat ihre Perspektive auf ein aktuelles Thema in Worte gefasst – und auch du hast die Möglichkeit, mit deinem Kommentar Teil von «Community Voice» zu werden.

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