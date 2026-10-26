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Du hast eine Meinung, die gehört werden sollte? Bei «Community Voice» hast du die Chance, deine Perspektive als Gastkommentar in einem eigenen Artikel auf Blick.ch zu teilen.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Aktualisiert: 25.10.2026 um 17:00 Uhr
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Bringst du deine Meinung auf den Punkt? Folgt dein Kommentar einer interessanten Argumentation? Regt deine Perspektive zum Nachdenken an? Unser Community-Team wählt jede Woche die spannendsten Kommentare. Bei «Community Voice» erhält deine Meinung die Chance auf einen eigenen Artikel.

Möchtest auch du Teil des Formats werden? Melde dich bei community@blick.ch.

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Wie das aussehen kann, zeigt Leserin Claudia C. mit ihrem Kommentar zur Kopftuchdebatte. Sie hat ihre Perspektive auf ein aktuelles Thema in Worte gefasst – und auch du hast die Möglichkeit, mit deinem Kommentar Teil von «Community Voice» zu werden.

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