Ob aktuelle Debatten, gesellschaftliche Themen oder etwas, das dich ganz persönlich beschäftigt: In unserem Format «Community Voice» kannst du deine Meinung mit der Blick-Community in einem eigenen Artikel teilen.
Bringst du deine Meinung auf den Punkt? Folgt dein Kommentar einer interessanten Argumentation? Regt deine Perspektive zum Nachdenken an? Unser Community-Team wählt jede Woche die spannendsten Kommentare. Bei «Community Voice» erhält deine Meinung die Chance auf einen eigenen Artikel.
Möchtest auch du Teil des Formats werden? Melde dich bei community@blick.ch.
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Wie das aussehen kann, zeigt Leserin Claudia C. mit ihrem Kommentar zur Kopftuchdebatte. Sie hat ihre Perspektive auf ein aktuelles Thema in Worte gefasst – und auch du hast die Möglichkeit, mit deinem Kommentar Teil von «Community Voice» zu werden.
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