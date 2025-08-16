DE
Chris Heim (62) verwirklicht Traum vom Tauchresort auf den Philippinen
«Glaube, dass wir mehr aufs eigene Herz hören sollten»

Seit über 50 Jahren dreht sich bei Chris Heim (62) alles ums Tauchen. Auf den Philippinen hat der Basler seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Seitdem reist er quer durch die Welt, um all die besten Orte für Scubadiver zu erleben.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Chris Heim mit seinen beiden Söhnen und seinem Tauchschiff.
  • Schweizer gründete sein eigenes Tauchresort auf Philippinen
  • Tauchen als Meditation und Weg zum Abschalten
  • Über 20'000 Tauchgänge absolviert, weitere Ziele in Planung
Alessandro Kälin
Alessandro Kälin

Tauchausrüstung und Luftflasche montieren, dann tauche ich ein in eine andere Welt. Im Wasser ist es ruhig, die Zeit läuft ganz anders. Es ist Meditation pur, perfekt zum Abschalten. Schon als Kind hatte ich eine grosse Faszination mit allen Arten von Gewässern. Im Fernsehen lief nur zu oft «Flipper» oder Jacques Cousteau. Tauchen war als Hobby programmiert. Zunächst reichten mir die Schweizer Seen noch. Doch irgendwann zog es mich weg, auf die Philippinen. 

Wir sind Blick

In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat.

Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch!

Zunächst war es nicht leicht. Anfangs noch als Angestellter konnte ich den Kunden bei Tauchtouren das alte Equipment abkaufen. Trotzdem hat es nicht ganz für das gereicht, was ich in dem Inselstaat verwirklichen wollte. Tauchen ist kein teures Hobby, aber wenn man eine Tauchschule aufbauen will, gehören Ressourcen und einiges an Ausrüstung dazu. Zu dieser Zeit kam ich oft zurück in die Schweiz, zum einen, um als Bademeister noch etwas zu verdienen, andererseits wegen meines Mamis. 

Über die Jahre konnte ich mir auf den Philippinen endlich meinen Traum vom eigenen Tauchresort und dem eigenen Liveaboard erfüllen. Mit der Unterstützung meiner Familie, meiner Mutter, Geschäftspartnern und Tauchfreunden konnte ich mein eigenes Geschäft aufbauen. Ich bin für alles ums Tauchen zuständig, meine Frau Juvy für das Administrative und das Resort. Das Business führe ich mit meinem jüngeren Sohn, der ältere hilft auf dem Tauchschiff. Da ich das Geschäft langsam an die jüngere Generation abgebe, kann ich den Kreislauf wieder schliessen und das Hobby, das zum Beruf wurde, wieder zum Hobby machen. 

Wo es nun hingeht, ist recht offen. Highlights wie das Tubbataha World Heritage Riff auf den Philippinen kenne ich bereits gut. Das Erforschen des Schutzgebiets gehört zu den prägendsten Taucherfahrungen meines Lebens. Ich habe über 20'000 Tauchgänge hinter mir und somit schon viele Gewässer gesehen, aber Polynesien, Galapagos und Mexiko mit seinen Mantarochen stehen noch auf meiner Liste. Ferien mit meiner Frau, die mal nichts mit dem Tauchen zu tun haben, sind auch in Planung. Die Zukunft ist vielseitig. 

Wir Menschen brauchen eine Motivation, das ist das Allerwichtigste. Ich glaube auch, dass wir mehr aufs eigene Herz hören sollten. Nur so finden wir raus, wo die eigenen Stärken liegen. Diese muss man fördern und aufbauen. Man sollte sich mit dem beschäftigen, was einem am meisten Freude bereitet. Unser Motto im Tauchresort ist «Tauche mit einem Lächeln». Passender für den Alltag wäre wohl eher «Lebe mit einem Lächeln». 

