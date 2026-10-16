Hier findest du die besten Wildteller deiner Region

Reto Scherrer hat sich gemeinsam mit der Blick-Community auf die Suche nach dem besten Wildteller der Schweiz gemacht – und ist fündig geworden. Hier sind die Top-20-Restaurants im Überblick.

Darum gehts Reporter Reto Scherrer suchte den besten Wildteller der Schweiz mithilfe der Community

Top-20-Beizen bieten die leckersten und originellsten Wildteller

200 Nominierungen durch Leser, und über 15'000 Voting-Stimmen

Eva Kunz Senior Community Editorin

Von zartem Wildfleisch über raffinierte Beilagen bis hin zu hausgemachten Spätzli: Die Schweizer Wildküche hat einiges zu bieten. Für den «Blick Check» haben wir gemeinsam mit der Blick-Leserschaft die 20 besten Wildrestaurants der Schweiz gefunden.

Lass dich hier inspirieren und finde deinen Favoriten für den nächsten Wildgenuss. En Guete!

Restaurant Bärgkristall Fäld (Binn) VS

Nicht ohne Grund hat es der Wildteller von Jürgen und Manuela Kernegger ins Finale des «Blick Check» geschafft. Die Speisekarte vom Restaurant Bärgkristall steckt voller liebevoller Details. Ein Highlight: das «Quartett aus dem Wald», das Reto Scherrer probieren durfte. Darauf treffen Hirschentrecôte, Herbstreh, Frischling im Sesammantel und Feldhase mit Unagi-Glasur aufeinander. Eierschwämme aus dem Binntal, Randen-Gel, Portweinkirschen und Schnittlauch-Crumble runden das Gericht ab.

Seit Mai 2023 führt der gebürtige Österreicher das Bärgkristall gemeinsam mit Manuela. Auch die Gäste sind begeistert: «Absoluter Lieblingsort, alles frisch gemacht mit frischen Zutaten, grosszügige Portionen, einfach top», schwärmt eine Leserin.

Jäger Bethlehem Bern BE

Im stilvollen Jägerstübli in Bern geniessen Gäste eine romantische Atmosphäre und eine vielseitige Küche. Rolf Klopfenstein setzt auf saisonale Gerichte ebenso wie auf beliebte Klassiker. Die Karte bietet damit für unterschiedliche Geschmäcker etwas Passendes. Besonders geschätzt wird die gleichbleibende Qualität, wie eine begeisterte Leserin betont: «Seit Jahren konstante Top-Qualität! Hier wird mit Herzblut gekocht!»

Wirtschaft Eintracht Oberthal BE

In der Wirtschaft Eintracht in Oberthal setzt die Familie Herrmann auf Wild aus der Region. Das Fleisch stammt aus eigener Jagd und von Jägern aus einem Umkreis von 20 Kilometern. Auf der Speisekarte besonders beliebt ist der Rehrücken, für den Gäste von nah und fern anreisen. Dazu gibt es klassische Beilagen wie Spätzli, Rotkraut und Rosenkohl. Auch die Lage auf einem Hügel im Emmental wissen die Gäste zu schätzen. «Das Fleisch kommt aus eigener Jagd und ist fantastisch!», begründet ein Leser seine Nomination.

Gasthof Rothbad Horboden BE

Im Gasthof Rothbad in Horboden dreht sich im Herbst alles ums Wild. Die Gastgeber Doris und Andreas Messerli-Minnig setzen auf regionale, frische Küche. Andreas jagt, metzgt und kocht selbst. Besonders beliebt ist der nach alter Tradition zubereitete Gemschpfeffer. Auch Gemsch-Geschnetzeltes und Gemsch-Medaillons stehen auf der Karte. Dazu serviert die Küche hausgemachte Beilagen wie Spätzli und Rotkraut. «Wildspezialitäten und Gamspfeffer nach alter Tradition zubereitet! Ein Genuss aus eigener Jagd vom Chef», schwärmt ein Leser.

Restaurant Rudswilbad Ersigen BE

Im Restaurant Rudswilbad in Ersigen steht einheimisches Wild im Mittelpunkt: Das Fleisch kaufen Regine Christen und ihr Team nicht zu, sondern beziehen es von 36 Jägern aus der Region. Und die Wirtin jagt auch selbst. Besonders beliebt auf der Karte ist die «Frevler-Tavolata», die Gemse, Hirsch, Wildsau und Reh vereint. Eine Rarität sind die Rehhaxen am Knochen, die andernorts kaum noch zu finden sind. «Die Inhaber sind selbst Jäger. Dazu kommt hervorragendes Personal und herrliches Panorama», lobt ein Leser.

Gasthof Sonne Horriwil SO

Während der Wildzeit dreht sich im Gasthof Sonne alles um saisonale Spezialitäten. Gastgeber Markus Schmutz und sein Team setzen auf eine vielseitige Wildküche und eine liebevolle Präsentation. Auf der Speisekarte finden sich Köstlichkeiten wie zartes Rehrückenfilet mit lokalem Honig und Hirschfilet mit Walnüssen. Dazu kommen klassische Herbstbeilagen wie Rotkabis, glasierte Marroni, Rosenkohl mit Speck und Zwiebeln sowie hausgemachte Spätzli und Preiselbeer-Apfel. «Die alle Jahre neu kreierten Wildteller sind einfach der Wahnsinn», schwärmt eine Leserin. Der Regionensieg beim «Blick Check» kommt hier also auch nicht von ungefähr.

Gasthaus zum Weissen Kreuz Abtwil AG

Im Gasthaus zum Weissen Kreuz in Abtwil wird Gastfreundschaft seit über 65 Jahren grossgeschrieben. Beim Wild setzen Margrith und Patrick Engel auf einheimisches Reh und Hirsch aus der Zucht. Die Verbindung zur Jagd reicht in der Familie zurück: Patricks Vater war Jäger und knüpfte die Kontakte zu den Jagdgesellschaften. Auf den Tellern landen die Klassiker der Wildküche, begleitet von Spätzli, Rotkraut, Marroni, Rosenkohl und Preiselbeeren. «Ehrlich, bodenständig, ohne Chichi», schwärmt ein Leser.

Gasthof zum Schützen Aarau AG

Im Gasthof zum Schützen in Aarau führt Manuela Schmid gemeinsam mit ihrem Bruder Peter Schneider und dessen Frau Magali ein Aarauer Traditionshaus. Unter dem Slogan «Echt wild» beziehen sie Reh und Wildschwein von zwölf Jagdgesellschaften. Die Verbindung zur Jagd reicht bis zu Peters Vater zurück, der selbst Jäger war. Ein Kassenschlager auf der Karte sind die Rehschnitzel «Mirza» an Preiselbeer-Portweinrahmsauce. «Bester Rehrücken mit sehr feiner Sauce», lobt eine Leserin.

Gasthof zum Rebstock Muttenz BL

Seit über 100 Jahren ist der Gasthof zum Rebstock in Muttenz in Familienbesitz, mittlerweile in vierter Generation. Die Familie Burger pflegt damit eine lange Tradition, die sich auch auf dem Teller zeigt. Der Wildteller wird auf einer grossen Chromstahlplatte angerichtet, mit Rehrücken und hausgemachten Beilagen wie Rotkraut, Marroni, Rosenkohl und Spätzli – und davon gibt es so viel man will. Auch das Wildschwein im Speckmantel ist beliebt. «Beste Auswahl an Wildgerichten in gemütlicher Atmosphäre», schwärmt ein Leser.

Restaurant Chilchli Langenbruck BL

Stefan und Corinne Aegerter setzen im Restaurant Chilchli bei ihren Wildgerichten auf Regionalität: Jagdvereine aus einem Umkreis von 20 Kilometern liefern das Fleisch. Stefan und Corinnes Schwiegervater metzgen es selbst. Zu den Kassenschlagern gehören das Rehgeschnetzelte im Gusspfändli und das Trio vom Pfeffer mit Gams, Wildschwein und Reh. «Es wird mit Herzblut gearbeitet und das Essen ist sehr gut», lobt ein Leser.

Landgasthof Linde Müswangen LU

Auf dem Lindenberg hat sich der Landgasthof Linde den Charme einer typischen Dorfbeiz bewahrt. Fabienne Jung-Koch führt den Betrieb seit bald zehn Jahren in dritter Generation, gemeinsam mit ihrem Mann Stefan. Wie gut die Wildküche bei den Gästen ankommt, zeigt die Rückmeldung einer Leserin: «Top-Wildteller. Geschmacklich, Portion, farblich einfach passend. Dazu sehr aufmerksamer Service.»

Und mit ihrem Wildteller hat sich die Linde schliesslich auch den «Blick Check»-Sieg gesichert: Sautierter Rehrücken und ein Stück Rehfilet, dazu hausgemachte Spätzli, Rotkraut, glasierte Marroni, Rosenkohl, Rotweinbirne und Apfel mit Preiselbeeren – eine herbstliche Kombination, die sowohl Reto Scherrer als auch die Stubete Gäng beim Testessen überzeugt hat.

Restaurant Weisses Kreuz Schwarzenberg LU

Drei verschiedene Fleischgerichte auf einem Teller sind im Restaurant Weisses Kreuz in Schwarzenberg keine Seltenheit. Bettina und Roman Bachmann-Koller servieren mit dem «Weidmannsteller» und der «Hohen Jagd» Kombinationen aus den edelsten Wildstücken: Rehrückenmedaillon, Damhirschmedaillon und Hirschentrecôte. Das Fleisch stammt aus den heimischen Wäldern rund um den Pilatus. Roman ist selbst Jäger und gelernter Metzger und verarbeitet das Wild von A bis Z. «Bei der Auswahl und Zubereitung sind er und sein Team hammermässig», schwärmt eine Leserin.

Landgasthof Adler Ried SZ

Im Landgasthof Adler in Ried pflegen Paula und Dani Jann-Annen eine lange Familientradition. Besonders stolz ist Dani Jann auf seinen Pfeffer, den er nach dem Rezept seines Vaters zubereitet, der es ihm vor über 30 Jahren beigebracht hat. Auf den Teller kommen neben Hirschkalb auch besondere Wildarten wie Steinbock und Murmeltier, die der Gasthof von Jägern erhält. Der Adler ist seit 1847 ein Gasthof und seit Jahrhunderten ein Ort der Begegnung im Muotathal. «Weltklasse-Küche mit super Ambiente!», lobt ein Leser.

Gasthaus Schäfli Intschi UR

Im Gasthaus Schäfli in Intschi gehört der Urner Gemschpfeffer zu den Spezialitäten. Einheimische Gemsen in den benötigten Mengen zu bekommen, ist allerdings schwierig, da während der Jagdsaison pro Jäger nur eine Gemse geschossen werden darf. Ebenfalls beliebt ist die Wildererpfanne nach Hausrezept, das Stephan Jauch vor 35 Jahren von einem erfahrenen Küchenchef gelernt hat. Auch der Jägerteller mit Hirschfilet, Rehschnitzel und Steinpilzsauce wird mit hausgemachten Beilagen serviert. «Bestes Wild, gemütliche Beiz mit Herz geführt», schwärmt eine Leserin.

Wirtschaft Wetzwil Schlierbach LU

Seit sieben Generationen ist die Wirtschaft Wetzwil in Schlierbach in Familienhand. Susanne und Bruno Geisseler-Arnold setzen bei ihren Wildgerichten auf Reh aus heimischer Jagd. Die Wildkarte reicht von Rehpfeffer und Rehschnitzel bis zum Rehrücken. «Wild aus heimischer Jagd, ausgezeichnet gekocht und mega freundlich serviert», lobt ein Leser. Während der Wildsaison ist die Nachfrage gross – die Gastgeber freuen sich deshalb umso mehr auch über Besuche unter dem Jahr.

Hörnlihütte Arosa GR

Mitten im Skigebiet Arosa Lenzerheide liegt die Hörnlihütte auf 2513 Metern über Meer. Valerie, Hitsch, Dirk Juli und Adi setzen auf regionale Produkte, die auch die Grundlage für die saisonale Wildkarte bilden. Auf den Wildteller kommen Arosa-Hirschplätzli, hausgemachte Spätzli, Rotkraut, Rahmwirsing, Rosenkohl und Eierschwämmli. Das zarte, perfekt gebratene Hirschfleisch überzeugt auch die beiden «Blick Check»-Tester Nadia Goedhart und Reto Scherrer. Ein verdienter Spitzenplatz unter den Top 5 der Region Nordostschweiz! «Die Hörnlihütte vereint zartes Wildfleisch mit feinen, saisonalen Beilagen und einer aromatischen Wildsauce – ein echter Genuss für alle Liebhaber der traditionellen Wildküche», stimmt eine Leserin zu.

Gasthof Eisenbahn Weinfelden TG

Im Gasthof Eisenbahn in Weinfelden dreht sich während der Wildsaison vieles ums einheimische Reh. Über 100 Thurgauer Rehe landen dann auf den Tellern, geliefert von sechs verschiedenen Jagdgesellschaften. Auch Wirt Reto Lüchinger ist leidenschaftlicher Jäger und bringt selbstgeschossenes Wild in die Küche. Besonders beliebt sind die Rehschnitzel. Die saisonale Wildküche gehört zu den besonderen Angeboten des traditionsbewussten Gasthofs. Eine Leserin lobt: «Der Inhaber ist selbst leidenschaftlicher Jäger – das spürt und schmeckt man.»

Landgasthof zur Steirerwirtin Stein AR

Seit 41 Jahren steht Eleonore Lindenmann in der Küche und legt grossen Wert auf Qualität und hausgemachte Gerichte. Im Landgasthof zur Steirerwirtin in Stein verbindet sie österreichische Küche mit saisonalen Spezialitäten. Zu den Höhepunkten zählt das Rehmedaillon im Speckmantel mit Orangensauce, die 72 Stunden am Herd köchelt. Dazu gibt es Blaukraut und Kürbisspätzli, zum Abschluss Coupe Nesselrode. Geöffnet ist der Gasthof nur am Wochenende. «Essen ist regional, frisch und das Ambiente ist herzlich», fasst es eine Leserin zusammen.

Krone Mosnang Mosnang SG

Seit fünf Generationen steht die Krone Mosnang für herzliche Gastfreundschaft und regionale Küche. Besonders während der Wildsaison zieht es Gäste aus allen Richtungen ins Toggenburg. Das Wild auf dem Teller stammt aus der Gemeinde Mosnang, ebenso regional sind die Zutaten für die Beilagen: Selbst die Spätzli werden mit viel Sorgfalt zubereitet. Der unbestrittene Kassenschlager ist das Rehschnitzel. Neben den Produkten machen auch die Liebe zum Kochen und die Herzlichkeit im Service den Besuch aus. «Dieser Gildebetrieb begeistert jedes Jahr aufs Neue», schreibt ein Leser.

Restaurant Grischuna Arosa GR

Das Restaurant Grischuna in Arosa verbindet Bündner Küche mit gemütlicher Atmosphäre und einer eigenen Wildmetzgerei. Eine Besonderheit ist das Wild aus eigener Jagd. Der Gastgeber steht dabei nicht nur am Herd, sondern geht auch selbst auf die Jagd. So gelangt das Wild auf direktem Weg in die Küche. «Der Besitzer des Restaurants ist gleichzeitig auch der Jäger und Koch. Kürzer kann der Weg von der Wiese auf den Teller nicht sein», begeistert sich eine Leserin.

RMS Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». RMS Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»