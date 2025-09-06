Schon als Kind begeisterten Björn Reinhard Lastwagenmodelle. Heute besitzt er über 2000 Stück. Ausserdem gestaltet er Edelsteinbrunnen – zwei ganz unterschiedliche Leidenschaften, die seine Liebe zum Detail zeigen.

1/6 Leser Björn Reinhard besitzt circa 2000 englische Lastwagenmodelle. Foto: Zvg

Darum gehts Sammelleidenschaft für Modellbusse und Edelsteinbrunnen

Selbst gebaute Edelsteinbrunnen aus polierten Steinen, besonders Amethyste faszinieren ihn

Sammlung umfasst etwa 2000 Modellbusse und 30 fertiggestellte Edelsteinbrunnen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Schon als Kind haben mich Lastwagen und Busse begeistert. Ich war fünf Jahre alt, als ich meinen ersten Bedford-Bus bekam – ein Modell von Corgi. Ich habe stundenlang damit gespielt, denn es war mein absolutes Lieblingsspielzeug. Dann kam die Jugend, andere Dinge wurden wichtiger, und die alte Leidenschaft geriet in Vergessenheit. Viele Jahre später sah ich in einem Video einen Bus aus London. Dieser sah genau aus wie mein alter Spielzeugbus von früher. Ich erinnerte mich sofort: Mit so einem habe ich gespielt!

Ich wollte genau diesen Bedford-Bus wiederhaben. Das war der Beginn meiner Sammlung. Gleich darauf kaufte ich mir ein Modell von Corgi. Doch dabei blieb es nicht: Nach und nach kamen immer mehr dazu. Heute besitze ich rund 2000 Modelle, viele davon noch in der Originalverpackung. Damit halte ich die grösste Corgi-Sammlung englischer Bus- und Lastwagenmodelle in der Schweiz. Mein Lieblingsstück ist und bleibt der Bedford-Bus – sehr naturgetreu, fast wie damals.

Neben den Modellen habe ich noch eine ganz andere Sammelleidenschaft: Edelsteinbrunnen. Ich wollte mich nie auf ein einziges Thema festlegen, sondern offen für verschiedene Interessen bleiben. Als ich im Internet zum ersten Mal einen beleuchteten Edelsteinbrunnen sah, war ich sofort fasziniert. Die Steine leuchteten in prachtvollen Farben, und Farben haben mich schon in meinem Beruf als Schriftsetzer begeistert.

So begann auch hier eine Leidenschaft, vielleicht auch eine kleine Sammlersucht. Ich begann, selbst Brunnen zu bauen. Ich kaufte Edelsteine im TV und auf Märkten, wählte sie nach Gefühl aus und kombinierte sie. So entstanden ganz eigene Kreationen. Etwa 30 Brunnen habe ich fertiggestellt, das Material für weitere 20 liegt schon bereit.

Zudem besitze ich auch Edelsteinlampen und -teelichter. Es beeindruckt mich immer wieder, was die Natur hervorbringt – ihre Formen, Farben und Strukturen. Besonders Amethyste haben es mir angetan: Sie wirken wie kleine Kristallgrotten. Ich habe grossen Respekt vor dieser natürlichen Schönheit.

Manchmal stehe ich vor meinen Sammlungen und frage mich, was eines Tages damit passiert. Der Gedanke stimmt mich nachdenklich. Aber noch habe ich Zeit, all das zu geniessen. Ich gestalte und bastle gern, kann viel mit meinen Händen anfangen und finde echte Freude daran. Ich bin offen dafür, auch Teile meiner Sammlung weiterzugeben – sei es ein Truckmodell oder ein Edelsteinbrunnen.