Schon als Kind blieb Sascha Landheer (52) fasziniert vor dem Zirkus stehen. Heute betreibt er mit seinem besten Freund die grösste Zirkus-Fanseite der Welt. Inzwischen kennt er zahlreiche Direktoren persönlich und ist in den Manegen längst kein Unbekannter mehr.

1/5 Weihnachtszirkusse besuchen Sascha Landheer und sein Duo-Partner Dominik Stamm besonders gern. Foto: zVg

Darum gehts Zirkusbegeisterung seit Kindheit führt zu grösster Zirkus-Fanseite der Welt

Betreiber sammeln Programmhefte, kennen Artisten und Direktoren persönlich

Jährlich mindestens 30 Zirkusveranstaltungen besucht, über 5000 Sammlerstücke Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarah Riberzani Community Editor

Meine Begeisterung für den Zirkus begann schon als kleiner Bub. Aufgewachsen in der Zirkusstadt Rapperswil-Jona SG, führte mich mein Schulweg täglich am «Knie» vorbei. Jedes Mal war ich so fasziniert, dass ich stehen bleiben musste. Damals wurden manchmal Kinder dazu aufgerufen, beim Aufbau zu helfen. Als Belohnung gab es Gratisbillette. «Komischerweise» hatte ich in der Schule oft Bauchweh. Eigentlich hätte ich dann nach Hause gehen sollen, aber ich machte lieber einen Umweg zum Zirkus und half mit beim Aufbau.

Seit der ersten Klasse hat mich das Zirkusfieber nicht mehr losgelassen. 2012 habe ich meine Fan-Website Circustime gegründet. Dort findet man alles rund ums Thema Zirkus: Premierenberichte, Zirkusreportagen, Bildergalerien, Festivalinfos und vieles mehr. Drei Jahre nach der Gründung wurde mein heutiger Duo-Partner Dominik Stamm auf mich aufmerksam. Wir trafen uns zum Kennenlernen, und aus zwei zirkusverrückten Vögeln wurde ein festes Team. Seither machen wir alles gemeinsam – wir sind auch beste Freunde. Jährlich besuchen wir mindestens 30 Zirkusveranstaltungen im In- und Ausland.

Wir sind Blick In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch! In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch! Mehr

Inzwischen sind wir die grösste Zirkus-Fanseite der Welt. Wir betreiben insgesamt acht Websites. Das ist mit viel Aufwand verbunden: Eine davon bietet den weltweit umfangreichsten Tourdaten-Service. Allein für die Aktualisierung brauche ich von Montag bis Freitag zwei bis zweieinhalb Stunden täglich. Wir sammeln auch Programmhefte, Plakate und Flyer. Gemeinsam haben wir bestimmt über 5000 Stück. Dieses Jahr erfüllt sich Dominik sogar einen Kindheitstraum: Er ist mit dem Zirkus Aria unterwegs auf Tour.

Mittlerweile kennen wir sehr viele Artisten und Direktoren persönlich. Obwohl wir fast überall gratis reinkommen, zahlen wir trotzdem gerne Eintritt. Echte Zirkusfreunde unterstützen die Branche. Oft bitten uns Direktoren nach den Vorstellungen um unsere Meinung. Dieses Vertrauen ist für uns etwas ganz Besonderes. Jedes Mal, wenn wir ein Zirkuszelt betreten, tauchen wir in eine eigene Welt ein. Es fühlt sich an wie Kindheit. Und was uns am meisten fasziniert: Der Zirkus ist immer eine Familie, die zusammenhält.



