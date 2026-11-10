Ein Unternehmer kämpft in Biglen BE mit ungewöhnlichen Mitteln gegen Bauvorschriften. Sein geplantes Wohnprojekt mit 21 Wohnungen liegt wegen eines eingedolten Bachs auf Eis. In der Blick-Community gehen die Meinungen auseinander: Bürokratie oder berechtigter Gewässerschutz?

Darum gehts Ein eingedolter Bach stoppt in Biglen BE 21 Wohnungen

Markus Streitl protestiert gegen starre Bauauflagen

Lesende streiten über Bürokratie und Gewässerschutz

Mit schwarzen Planen und provokanten Botschaften macht ein Unternehmer in Biglen BE seinem Ärger über die Behörden Luft. Markus Streitl wollte auf seinem Land eine alte Gerberei umbauen und aufstocken. Der in die Jahre gekommene Industriekomplex beherbergt heute Gewerbe- und Hobbyräume sowie Mietwohnungen. Geplant waren 21 neue Wohnungen für rund zehn Millionen Franken.

Doch daraus wird vorerst nichts: Unter den Gebäuden fliesst der Biglebach durch einen 72 Meter langen Kanal. Weil das Bauvorhaben in den Gewässerraum eingreift, stellen sich die Behörden quer. Streitl kritisiert den fehlenden Spielraum für Kompromisse. Schliesslich würde kein zusätzliches Grünland verbaut. Die Gemeinde Biglen bedauert die öffentlichen Vorwürfe und betont, weiterhin an einer bewilligungsfähigen Lösung interessiert zu sein.

Kritik an strikter Auslegung

Die Aktion sorgt auch in der Blick-Community für Diskussionen: Wie weit soll der Gewässerschutz gehen? Und werden Bauvorhaben in der Schweiz durch Vorschriften unnötig erschwert?

Für viele Leser ist der Fall ein Beispiel dafür, wie die Bürokratie sinnvolle Bauvorhaben verhindern kann. Besonders unverständlich findet Leser Pit Dubach, dass der Gewässerschutz ausgerechnet bei einem bereits kanalisierten Bach so strikt durchgesetzt werde. Zwar sei er grundsätzlich für den Schutz der Gewässer, doch die heutige Führung des Biglenbachs sei «völlig naturfremd». «Es wäre etwas anderes, wenn diese Gemeinde selbst dafür gesorgt hätte, dass ein schützenswertes Gewässer wieder einen naturnahen Verlauf erhält. Aber selbst nicht tätig zu werden und dann mit Paragraphen zu argumentieren, ist schlicht ein Verstecken vor der eigenen Verantwortung», argumentiert er.

Leserin Eva Steinmann findet, dass bei solchen Bauvorhaben die Verhältnismässigkeit gewahrt bleiben müsse. «Natürlich müssen unsere Gewässer geschützt werden. Aber man muss doch auch den konkreten Fall anschauen und abwägen können.» Schliesslich werde hier kein neues Stück Natur zerstört, sondern ein bestehendes Areal aufgewertet. «Wenn wir jede Entwicklung mit immer neuen Auflagen verhindern, dürfen wir uns über fehlenden Wohnraum und veraltete Gebäude nicht wundern. Mehr Vorschriften, weniger Wohnungen – typisch Schweiz!»

Auch Leser Patrick Haldemann sieht einen Widerspruch in der Wohnraumpolitik: «Willkommen in der Schweiz – wo man bezahlbaren Wohnraum fordert und gleichzeitig dessen Entstehung verhindert!», schreibt er. «Sobald ein privater Investor genau das umsetzen möchte, steht plötzlich ein wunderschöner Bachlauf im Weg. Statt Lösungen zu suchen, finden Behörden offenbar lieber Gründe, weshalb etwas nicht möglich ist.» Sein Fazit: «Die Schweiz braucht dringend mehr Wohnraum – aber offenbar noch dringender mehr Vorschriften, Einsprachen und Bürokratie. Vielleicht sollten sich unsere Behörden wieder daran erinnern, dass sie nicht nur zum Verhindern, sondern auch zum Ermöglichen da sind.»

Gegenstimmen nehmen Behörden in Schutz

Doch nicht alle teilen die Kritik an den Behörden. Andere Leserinnen und Leser betonen, dass die Verwaltung geltendes Recht nicht einfach zugunsten eines einzelnen Bauprojekts ausser Kraft setzen könne.

«Ich kann die Behörden schon verstehen», schreibt Manu Rehmann. Würde nach gesundem Menschenverstand statt nach geltendem Recht entschieden, riskierten die Verantwortlichen, eine nicht gesetzeskonforme Bewilligung zu erteilen. «Passiert dann was, wird dieser jemand plötzlich persönlich haftbar gemacht. Wer möchte sich das schon antun?», ergänzt er.

Heinz König verweist darauf, dass der Gewässerschutz demokratisch beschlossen worden sei. «Das Volk hat damals die Abstimmung für den Gewässerschutz angenommen. Ich verstehe den Unmut der Betroffenen, aber der Behörde sind da die Hände gebunden», schreibt er. Zudem warnt er vor einem möglichen Präzedenzfall: «Wenn man hier eine Ausnahme macht, wird dann der Nächste kommen und auch eine Ausnahme wollen.»

Auch Paul Bühler sieht die Verantwortung weniger bei den Behörden als bei der Politik. Für ihn müssen die gleichen Regeln für alle gelten – selbst wenn sie im Einzelfall auf Unverständnis stossen. «Wenn sich die Behörde streng an das Gesetz hält, ist nicht die Behörde das Problem, sondern die Parlamentarier, die dieses Gesetz verabschiedet haben.» Kritik müsse deshalb dort ansetzen, wo die entsprechenden Vorschriften beschlossen werden.