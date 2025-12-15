Ist der Fahrplanwechsel auf der falschen Schiene? Die SBB und die ZVV haben ihre grossen ÖV-Anpassungen vorgenommen. Unsere Community berichtet von ihren bisherigen Erfahrungen mit der Umstellung. Viele sind nicht zufrieden.

«Riesige Sauerei! – Kinder können nicht mehr mit dem Bus zur Schule»

Darum gehts Grösster ÖV-Fahrplanwechsel der Schweizer Geschichte sorgt für Verwirrung bei Pendlern

Einige Passagiere berichten von verschlechterten Verbindungen und Schulwegproblemen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Diesen Montagmorgen sind wohl nicht wenige ins falsche Tram eingestiegen oder vermissen die bisherige Zugverbindung. Denn am Wochenende hat der grösste ÖV-Fahrplanwechsel der Schweizer Geschichte stattgefunden und Pendler am Montag herausgefordert.

Die ganze Schweiz ist von den Anpassungen betroffen. Eine besonders grosse Belastungsprobe herrscht wegen der neuen Tramlinien in der Stadt Zürich. Wie schlagen sich unsere pendelnden Leserinnen und Leser damit? Wir haben nachgefragt und einen Blick in die Kommentarspalte geworfen.

«Millionen wurden für nichts verschleudert!»

Genervte Passagiere gibt es so einige. Nelson Verstappson berichtet: «Einige gute Verbindungen in der Nordwestschweiz wurden gestrichen. Die Busse sind immer noch überfüllt, man merkt nichts von einem Ausbau.» Auch Jochen Schneider ärgert sich: «Viel schlechtere Verbindungen! Millionen wurden für nichts verschleudert!»

Bei manchen hat sich auch für die Kinder beim Schulweg einiges verschlechtert. Simon Hilfiker meint: «Eine riesige Sauerei! Unsere Kinder benutzen regelmässig den Bus für die Schule. Nun können sie nicht mehr mit dem Bus fahren, wenn sie erst um 08:15 Uhr Schulbeginn haben.» Am Mittag gäbe es auch für den Rückweg keinen Bus mehr. Sie fügt an: «Es wurde der Zwei-Stunden-Takt eingeführt. Am Nachmittag genau das Gleiche!»

Trotz einiger Vorteile herrscht Verwirrung

Für andere bringt der neue Fahrplan Vorteile, wie auch Nachteile. Cornelia Ingold schreibt: «Meine Zwillinge haben neu später Schule, weil die Busse ganz anders fahren.» Ihr Mann profitiere hingegen vom neuen Halbstundentakt der Schnellzüge zwischen Laufen und Basel. So auch Daniel Roth: «Der Arbeitsweg verlängert sich um sieben Minuten. Dafür kommt man von der ETH endlich ohne Umsteigen zum Stauffacher und zur Sihlpost.»

Gewisse Pendlerinnen und Pendler sind schlicht verwirrt. Alexander Ingold meint: «Es braucht doch jetzt keinen Fahrplanwechsel in den hektischen Tagen vor Weihnachten. Die Schweiz liebt das Chaos.» Elisabeth Hager kritisiert: «Unverständlich, diese Änderungen. Vor allem bei den neuen Tramnummern.»

«Manche sind schon beim Fahrplan-Lesen überfordert!»

Doch nicht jeder im Pendelverkehr verspürt Mitleid. Rita Corina Oehler hatte keine Schwierigkeiten: «War absolut kein Problem. Habe mich letzte Woche erkundigt, welche Trams ich neu nehmen muss.» Auch Beni Forster schreibt: «Wenn man sich vorgängig informieren würde, gäbe es auch kein Chaos.»

«Manche Menschen sind halt schon beim Fahrplan-Lesen völlig überfordert!», schreibt Victor Trinkler. Lorenzo Alario hebt hervor, dass der neue Fahrplan ja einfach einzusehen sei, und kommentiert mit einem ironischen Unterton: «Stellen Sie sich vor, man müsste die ZVV-App beherrschen. Wenn man TikTok öffnen kann, sollte man doch auch diese App bedienen können.»

Andreas Treichler versteht die Aufregung im Rahmen der zeitigen Ankündigung nicht: «Ich würde es noch verstehen, hätte man erst letzte Woche darüber informiert. Jeder hatte im letzten Jahr genug Zeit, sich darauf einzustellen.»