Alessandro KälinRedaktor Community
Herrscht nun das grosse Pendler-Chaos? Feststeht: Der Fahrplanwechsel ist nun in Kraft und betrifft schweizweit zahlreiche ÖV-Routen. In der Stadt Zürich findet gar der grösste Fahrplanwechsel der Geschichte statt.
Pendelst auch du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Wie navigierst du dich und wie sehr sind deine Verbindungen vom Fahrplanwechsel betroffen? Erzähl uns hier von deiner persönlichen Erfahrung mit dem Fahrplanwechsel.
