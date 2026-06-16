Die Prämien für die Autoversicherung steigen und steigen. Trotzdem bleiben die allermeisten ihrem Anbieter treu, wie eine neue Umfrage zeigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 69 Prozent der Schweizer Autofahrer zahlten in den letzten zwei Jahren höhere Versicherungsprämien

Hauptgrund: Teurere Reparaturen durch Hightech-Teile

Trotzdem wechselten 2025 nur 12 Prozent ihren Versicherer

Gabriel Knupfer Redaktor News

Die nächste Prämienklatsche für Schweizer Autofahrer: Mehr als zwei Drittel zahlten in den letzten zwei Jahren drauf. Laut einer Umfrage des Vergleichsportals Bonus.ch erlebten 69 Prozent einen Aufschlag bei der Autoversicherung.

Im Einzelnen bewerten 41 Prozent diese Erhöhung als «leicht» und 28 Prozent als «stark». Nur 31 Prozent stellten keine Erhöhung fest.

Mehr Elektronik in den Autos

Ein wichtiger Grund für den Preisanstieg: die sogenannte Schadeninflation. Hightech-Teile machen Autoreparaturen zunehmend teurer. Dazu kommt: E-Autos kosten in der Reparatur immer noch mehr als Verbrenner, auch wenn Stromer inzwischen längst weit verbreitet sind. Viele Garagen rechnen für E-Autos höhere Stundensätze ab.

Die Unterschiede zwischen den Versicherern sind gewaltig: Während bei der Mobiliar nicht einmal die Hälfte der Kunden (48 Prozent) tiefer in die Tasche greifen musste, traf es bei der Zurich fast alle (86 Prozent).

«Trägheit der Versicherten»

Erstaunlich ist deshalb die Kundentreue der Befragten: Nur 12 Prozent haben im letzten Jahr den Versicherer gewechselt. Bonus.ch spricht von einer «Trägheit der Versicherten». Denn gleichzeitig gaben 38 Prozent der Versicherten an, dass ihre Prämie angesichts ihres Lenkerprofils nicht gerechtfertigt sei. 62 Prozent hielten die Prämie für angemessen.

Im Falle einer allgemeinen Prämienerhöhung haben Versicherte das Recht, ihren Vertrag ausserhalb der Kündigungsfristen zu kündigen. Das gilt natürlich nicht, wenn die Erhöhung mit einem individuellen Schadenfall zusammenhängt.