Gemäss einer Studie von bonus.ch waren 48 Prozent aller Autofahrer in der Schweiz in den letzten zwei Jahren von Prämienerhöhungen betroffen. Trotz steigender Kosten bleiben viele ihrer Autoversicherung treu.

Darum gehts

Inflation und höhere Kosten für Ersatzteile führen gemäss den Versicherern zu den Erhöhungen

Unsere Autoversicherungsprämien steigen. Das ist vor allem für all jene nervig, die seit Jahren in gar keinen Schadenfall verwickelt waren. Und so geht es momentan vielen Versicherten in der Schweiz, wie die Studie des Versicherungsvergleichportals bonus.ch zeigt.

Insgesamt waren in den letzten zwei Jahren 48 Prozent aller Autofahrenden in der Schweiz von Prämienerhöhungen betroffen. Doch trotzdem scheint dies den meisten Versicherten egal zu sein. Im Gegenteil – eine Umfrage zeigt, dass sie mehr als zufrieden sind und wenig bis keinen Bedarf sehen, ihre Versicherung zu wechseln.

Inflation und hohe Kosten

In den letzten zwei Jahren haben viele Versicherer die Prämien erhöht. Als Gründe nennen sie die Inflation, höhere Kosten für Ersatzteile, steigende Reparaturkosten und eine höhere Schadenhäufigkeit, die zum Teil auch auf die schlechten Wetterbedingungen zurückzuführen seien. In diesem Zeitraum gaben 48 Prozent der Befragten an, dass sie von einer oder mehreren Erhöhungen ihrer Autoversicherungsprämien betroffen waren: 32 Prozent im Jahr 2025, 11 Prozent 2024 und 5 Prozent in beiden Jahren.

Doch je nach Sprachregion oder Versicherungsanbieter ist man als Versicherungsnehmer mehr oder weniger stark betroffen. Dieses Jahr waren nur 34 Prozent in der Deutschschweiz von Prämienerhöhungen betroffen, in der Westschweiz dagegen 38 Prozent. Mit 44 Prozent traf es die italienischsprachige Schweiz am härtesten. Die Umfrage zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den Versicherern: 23 Prozent der Versicherten bei der Mobiliar erhielten eine Erhöhung, bei der Zurich-Versicherung waren es jedoch 62 Prozent.

Qualität darf was kosten

Trotz der Prämienerhöhung gaben nur 12 Prozent der Befragten an, ihre Versicherung gewechselt zu haben. Der Hauptgrund dafür waren die steigenden Prämien, aber auch ein Fahrzeugkauf oder ein besseres Angebot eines anderen Versicherungsanbieters.

Dass trotz steigender Prämien ein Grossteil der Versicherten ihrer Versicherung weiterhin treu bleiben, erstaunt. 40 Prozent der Befragten geben an, aufgrund der hohen Servicequalität ihre Versicherung nicht wechseln zu wollen, da man sehr zufrieden sei und diese auch schätze. Wie viele schlicht zu bequem sind, den Anbieter zu wechseln, ergab die Umfrage dagegen nicht. Doch 2025 sind die befragten Kundinnen und Kunden mit ihrer Autoversicherung glücklich und geben bei der Umfrage auf bonus.ch ihrem Anbieter eine Durchschnittsnote von 5,2 – was doch sehr nahe an die Maximalnote 6 kommt.