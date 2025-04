Der Online-Vergleichsdienst Comparis fragte, ob in der Schweiz wie in der EU für die Berechnung der Autoversicherungsprämie künftig auf diskriminierende Kriterien wie Alter, Geschlecht und Nationalität verzichtet werden soll.

Darum gehts Mehrheit für Verbot diskriminierender Kriterien bei Autoversicherungsprämien in der Schweiz

Unterschiede in Zustimmung nach Sprachregion und Altersgruppe

57,3 % befürworten Verbot, 79,4 % der Ausländer finden Zuschläge unfair

In der Schweiz bestimmen verschiedene Faktoren die Höhe der Autoversicherungsprämie. Unter anderem auch das Alter, das Geschlecht oder die Nationalität des Versicherungsnehmers. Anders dagegen in der EU: Wegen der Antidiskriminierungsrichtlinie ist es dort verboten, Menschen wegen persönlicher Merkmale wie ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts unterschiedlich zu behandeln.

Jetzt wollte der Online-Vergleichsdienst Comparis.ch in einer Umfrage wissen, ob die Schweiz sich dem geltenden EU-Recht anschliessen soll und künftig bei der Berechnung der Versicherungsprämien auf die diskriminierenden Formen verzichten soll – wie es übrigens auch SP-Nationalrat Hasan Candan mit seiner Intervention beim Bundesrat fordert.

Das Resultat: 57,3 Prozent aller Befragten sprechen sich für ein Verbot diskriminierender Kriterien bei der Berechnung der Autoversicherungsprämien in der Schweiz aus. Allerdings differieren die Aussagen je nach Sprachregion und Alter deutlich. In der welschen Schweiz sprechen sich 64,7 Prozent für ein Verbot aus, im Tessin 59,8 Prozent. In der Deutschschweiz befürworten dagegen nur 54,6 Prozent eine Anpassung. Und auch die Altersgruppen sind gespalten bei der Frage: Während Jüngere (18- bis 35-Jährige) deutlich für eine Anpassung sind (71,9 Prozent), wollen nur 43 Prozent der über 56-Jährigen die Anpassung an die Antidiskriminierungsrichtlinie.

80 Prozent der Ausländer finden es unfair

Höhere Versicherungsprämien für Ausländerinnen und Ausländer finden 45,4 Prozent aller Befragten für ungerecht. Ein Drittel der Befragten finden die Ausländerzuschläge dagegen gerechtfertigt. Nicht gut kommen die Ausländerzuschläge logischerweise bei den Betroffenen selbst an: 79,4 Prozent der Befragten mit ausländischer Staatsangehörigkeit stufen die Zuschläge als unfair ein.

Der wichtigste Faktor für die Berechnung der Autoversicherunsprämie soll gemäss 72,4 Prozent der Befragten die Unfallhistorie, sprich die Anzahl schadensfreier Jahre, sein. Als zweites Kriterium knapp dahinter folgt mit 64,9 Prozent der gefahrene Fahrzeugtyp und an dritter Stelle mit 62,3 Prozent die Fahrpraxis.

Interessant – und etwas widersprüchlich: Obwohl eine Mehrheit diskriminierende Kriterien grundsätzlich ablehnt, erachtet eine Mehrheit (55,1 Prozent) das Alter der Hauptlenkerin oder des Hauptlenkers als wichtigen Einflussfaktor für die Berechnung der Prämie. «Offenbar wirkt dies nachvollziehbarer als etwa die Nationalität oder das Geschlecht», analysiert Comparis-Experte Adi Kolecic.

Fest steht: Würde die Kalkulation der Autoversicherungsprämien bei uns den Kriterien der EU angepasst, würde die durchschnittliche Prämie für Ausländerinnen und Ausländer etwa um 12,5 Prozent sinken. Schweizerinnen und Schweizer müssten dagegen rund 5 Prozent mehr für ihre Versicherung zahlen. «Die Anpassung wäre folglich auch eine Solidaritätsleistung», so Kolecic. «Dennoch sollte sich die Schweiz fragen, ob sie weiter ein Versicherungsmodell mit diskriminierendem Beigeschmack will oder ob sie nicht den Schritt Richtung Fairness und Gleichbehandlung wagen sollte.»