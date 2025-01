1/31 Audis Stromer-Limousine E-Tron GT hat im letzten Jahr eine umfangreiche Modellauffrischung erhalten. Foto: Lorenzo Fulvi

Ein Punkt, der viele Leute noch vom Kauf eines Elektroautos abschreckt, ist die Ladezeit. Das Laden daure zu lange und man habe nicht immer die Zeit und Lust, über eine halbe Stunde an der Ladestation zu warten, bis man mit mehr oder weniger voller Batterie wieder weiterfahren könne. Dass Langstrecken aber auch mit einem Elektroauto Spass machen können, beweist unser Test mit dem Audi RS E-Tron GT, der uns in der besonders potenten Performance-Variante zur Verfügung stand.

Die seit 2021 erhältliche elektrische Audi-Limousine E-Tron GT erhielt im vergangenen Jahr ein umfangreiches Upgrade. Die grössten Änderungen sind das Plus an Power, Reichweite und Ladeleistung. So beträgt die Netto-Akkukapazität des 5,00 Meter langen Stromers neu 97 kWh (früher: 83,7 kWh) und reicht beim Performance für 584 Kilometer elektrische Reichweite nach WLTP. Optisch wurde vorn und hinten nur leicht nachgeschärft. Cool: Dank neuem Aktivfahrwerk hebt sich die Elektroflunder beim Öffnen der Tür um einige Zentimeter – und senkt sich nach dem Einstieg wieder. Im Cockpit blicken wir auf zwei Digitalbildschirme und ein Head-up-Display. Der Innenraum ist bestückt mit edlen Materialien wie Karbon oder Alcantara-Leder – alles bestens verarbeitet. Die Sportsitze bieten Komfort und zugleich den nötigen Seitenhalt.

Wir starten den elektrischen Boliden, der sich die Plattform mit dem Konzernbruder Porsche Taycan teilt. Unser Ziel: Frankfurt am Main (D), 400 Kilometer entfernt. Laut Bordcomputer schaffen wir mit den verbleibenden 62 Prozent Akkustand noch 250 Kilometer, weshalb uns das Navigationssystem einen Ladestopp auf dem Weg einberechnet. Die E-Limousine macht ihren Job sehr gut: Auf der Autobahn gleiten wir komfortabel dahin, das Aktivfahrwerk gibt Unebenheiten kaum in den Innenraum weiter.

Vom Gleiter zum Biest geht es im RS E-Tron GT nur Sekunden. Druck auf die RS-Taste am Lenkrad. Der E-Tron spannt seine Muskeln an: Schwergängigere Lenkung, deutlich straffere Federung, das Gaspedal spricht viel direkter an, und zusätzlich macht der elektrische Audi jetzt Raumschiff-ähnliche Geräusche. Wir drücken die Boost-Taste und lassen die jetzt 843 PS (620 kW) auf uns wirken: Die Beschleunigung drückt uns in den Sitz und katapultiert uns in Windeseile auf exorbitante Tempi – bei 250 km/h wird jedoch elektrisch abgeriegelt. Aus dem Stand sinds mit Launch-Control und dann gar 925 PS (680 kW) und 1027 Nm Drehmoment 2,9 Sekunden auf Tempo 100 – irre!

Zurück in den Normalmodus, wo uns bei Bedarf noch immer 748 PS (550 kW) zur Verfügung stehen. Wir visieren unseren ersten Ladestopp an: Von acht bis 80 Prozent füllen wir die Akkus in knapp 20 Minuten – und das bei winterlichen 0 Grad Celsius. Damit bestätigen wir den Katalogwert, der zum Füllen von zehn bis 80 Prozent 18 Minuten in Aussicht stellt – und das bei einer Netto-Batteriegrösse von 97 Kilowattstunden! Auf dem Rückweg stecken wir zwischendurch nur fünf Minuten während einer Toilettenpause ein – und haben wieder genug Saft, um weitere 100 Kilometer zu stromern. Möglich machts die satte Ladeleistung von maximal 320 kW.

Audi RS E-Tron GT Performance im Schnellcheck Antrieb 2 Elektromotoren, 748 PS (550 kW) Dauerleistung, 925 PS (680 kW) Peak-Leistung mit Launch Control, 1027 Nm, 2-Ganggetriebe, Allradantrieb, Akku 97 kWh netto, Laden AC/DC 11/320 kW, 10–80 % in 18 min

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 2,9 s, Spitze 250 km/h

Masse L/B/H 5,00/1,96/1,38 m, Leergewicht 2395 kg, Kofferraum 350 l + 85 l (Frunk)

Umwelt Verbrauch Werk/Test 19/24 kWh/100 km, 0 g/km CO 2 , Reichweite WLTP/Test 582/400 km Energieeffizienz C

Nach unserer Rückkehr lesen wir die Daten des Bordcomputers aus: 24 kWh/100 km entsprechen 5,0 kWh/100 km über Werksangabe. Das ist selbst für einen leistungsstarken Boliden viel, zumal wir auch in Deutschland die meiste Zeit gemütlich unterwegs waren. So kamen wir auf eine reale Reichweite von knapp 400 Kilometern. Für die Autobahnfahrt bei tiefen Temperaturen (beides mögen Stromer nicht so gern) und im Vergleich zu anderen E-Autos ist es aber ein ordentlicher Wert – trotzdem weit weg von den 584 WLTP-Kilometern.

Wer schnell sein will, muss zahlen: Der Audi RS E-Tron GT Performance kostet ohne Extras schon 165'900 Franken. Bei unserem Testwagen kommen noch Optionen im Wert von knapp 65'000 Franken hinzu. Happig, doch ist es nichts Neues, dass die Aufpreislisten bei deutschen Premiumherstellern lang und teuer sind. Für das Geld bekommt man mit dem RS E-Tron GT aber ein echtes Elektro-Flaggschiff, das nicht nur rasant fährt, sondern auch so lädt und perfekt auf Langstrecken ausgerichtet ist.