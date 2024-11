So ein Audi RS7 wäre für sich ja schon fett. Der Tuner MTM bringt ihn per Leistungssteigerung aber sogar auf 1001 PS und 1250 Nm Drehmoment. An der Auto Zürich wird der Mega-Audi präsentiert – und Blick durfte ihn schon fahren.

1/28 Audis brachiale Sportlimousine RS7 kommt bereits ab Werk wie ein Supercar im familienfreundlichen Gewand. Foto: zVg

Auf einen Blick MTM modifiziert Audi RS7 auf 1001 PS

Sprint von 0 auf 100 km/h in unter 3 Sekunden

Legaler Umbau kostet 63'200 Franken zusätzlich zum Audi Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Audis Sportlimousine RS7 kommt bereits ab Werk wie ein Supercar im familienfreundlichen Gewand. Was dazukommt: Er gehört in der Tuning-Branche zu den Lieblingen. Schliesslich hält sein Vierliter-V8-Biturbo trotz 600 Serien-PS noch Unmengen an Reserven bereit. Einen aktuellen Beweis dafür liefert Roland Mayer, Geschäftsleiter MTM, mit einem extremst aufgemotzten Tuning-Paket der Stage 4 für den V8-Motor des Audi RS7.

So schafft es MTM, die grösste legalisierte Leistung im Tuningbereich in der Schweiz anzubieten. Heisst auf dem Papier: Statt den normalen 600 PS (441 kW) und 800 Newtonmeter Drehmoment im Audi RS6 oder RS7 gibts satte 1001 PS (737 kW) und 1250 Nm maximales Drehmoment. Doch wie fährt sich ein solcher leistungsstarker Motor im alltäglichen Gebrauch? Wir gingen auf Alltagstour im nicht alltäglichen Über-Audi.

Vor der Fahrt

Dezent oder nicht? Von aussen wirkt der Testwagen von MTM-Schweiz, ein Audi RS7 mit Neuwagen-Jahrgang 2022, wenig aussergewöhnlich. Auf den zweiten Blick erkennt man ihn dann an den Details: Tieferlegungsfedern, Zubehörfelgen von Titan Forged schwarze «1001»-Aufkleber auf der Motorhaube und an den Flanken. Plus MTM-Badges am Kofferraumdeckel und den Seiten. Im Innenraum des MTM-RS7 deutet jedoch gar nichts auf das Tuning hin.

Auf der Strasse

Das endet sich beim Motorstart: Brummig bollert der V8 durch die MTM-Auspuffanlage los. Bis zur richtigen Betriebstemperatur bleiben wir mal im Komfortmodus. Erstaunlich, wie ruhig sich der RS7 fährt – wo sind sie denn, die 1001 PS? Interessanter wirds, wenns dem MTM-RS7 warm genug ist: RS-Taste am Lenkrad drücken, und schon befindet sich der knapp 2,2 Tonnen schwere RS7 in einem der beiden individuell einstellbaren RS-Modi.

Das war gut

Und in denen wirds richtig gewaltig: Sprints von null auf Tempo 100 erledigt der brachiale Bolide unter drei Sekunden, auf Tempo 200 dauerts 8,2 Sekunden. Abgeriegelt wird er erst bei 330 km/h – jedoch nur aufgrund der Reifen, denn der Antrieb könnte locker mehr. Möglich machen das softwareseitige Abänderungen beim originalen Motorsteuergerät und im Getriebe. Ausserdem wurden die Ansaugung der Verbrennungsluft und die Turbolader umfassend überarbeitet.

Flott, sehr flott aus den Kurven herausbeschleunigen? Kein Problem, die Leistung kommt sofort – ähnlich wie bei starken Stromern. Dennoch lag unser Verbrauch am Schluss bei rund 13,2 l/100 km – nur einen Liter über der Werksangabe ohne Tuning. Verhältnismässig wenig, wenn man bedenkt, dass 1001 Rösser gefüttert werden wollen.

Audi RS7 MTM im Schnellcheck Antrieb: 4,0-l-V8-Biturbo-Benziner, 1001 PS (737 kW), 1250 Nm, Achtgang-Automatik, Allradantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 2,8 s, Spitze 330 km/h

Masse: L/B/H 5,01/1,95/1,42 m, Leergewicht 2150 kg

Umwelt: Verbrauch Werk/Test/ 12,7/13,2 l/100 km, Energieeffizienz G

Preis: Audi RS7 Sportback ab 157'900 Franken, Umbau mit Eintragung und drei Jahre Garantie ab Erstzulassung 63'200 Franken Antrieb: 4,0-l-V8-Biturbo-Benziner, 1001 PS (737 kW), 1250 Nm, Achtgang-Automatik, Allradantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 2,8 s, Spitze 330 km/h

Masse: L/B/H 5,01/1,95/1,42 m, Leergewicht 2150 kg

Umwelt: Verbrauch Werk/Test/ 12,7/13,2 l/100 km, Energieeffizienz G

Preis: Audi RS7 Sportback ab 157'900 Franken, Umbau mit Eintragung und drei Jahre Garantie ab Erstzulassung 63'200 Franken Mehr

Das war weniger gut

Am Tuning selbst gibts überhaupt nichts zu bemängeln. Doch über Sinn und Zweck lässt es sich bei solchen Autos wie gewöhnlich streiten. Nein, nirgendwo bei uns lässt sich dieses Auto ausfahren. Doch in der Tuning-Szene zählt halt vor allem das «Man könnte, wenn man wollte». Und: Auf den hinteren Plätzen hat man aufgrund der abfallenden Dachlinie als Grossgewachsener nicht wirklich viel Platz. Aber das hat ja mit dem Tuning nichts zu tun.

Das bleibt

Vermissen werden wir die weite Spreizung zwischen handzahmen Komfortfahrten und brachialen Sprints. Zum Supermarkt? Die Kinder von der Schule abholen? Klar, geht alles. Das hat aber auch seinen Preis: Der legale Umbau kostet für die Hard-, Software und das Gutachten 53'500 Franken, dazu kommen rund 5500 Franken für die Arbeit. Die optionale Garantie für drei Jahre ab der Erstzulassung des Fahrzeugs kostet weitere 4200 Franken. Macht unterm Strich 63'200 Franken – zusätzlich zum nicht günstigen Audi. Exklusivität hat immer ihren Preis – auch wenn man diese auf den ersten Blick gar nicht erkennt.