Audi belebt den kultigen A2 als vollelektrischen A2 E-Tron wieder. Lehrlinge konvertierten das Modell im Rahmen eines Projekts vom Verbrenner zum E-Auto. Ob der Retro-Stromer allerdings in Serie geht, ist fraglich.

225 PS E-Motor aus Q8

225 PS E-Motor aus Q8

Serienproduktion eher unwahrscheinlich

Der Audi A2 war schon vor einem Vierteljahrhundert bei seiner Markteinführung 1999 ein Auto, das in vielerlei Hinsicht zukunftsweisend schien. Der Kleine mit seiner aerodynamischen Form und leichten Alu-Karosserie war gnadenlos auf Effizienz und wenig Verbrauch getrimmt – und erinnerte optisch schon damals eher an ein frühes Stromerkonzept.

Das Auto gewann fürs gewagte Design zwar Preise, aber ein Renner bei den Kunden wurde der A2 nie. Nach einem ersten Facelift 2003 und einem 2004 erschienenen Wasserstoff-Konzept A2H2 wurde die Produktion des Audi-Kleinwagens denn auch bald eingestellt.

Konzept wird Realität

2011 die Überraschung: Audi stellt an der 64. Internationalen Automobil Ausstellung IAA in Frankfurt am Main eine vollelektrische Technikstudie aus: das A2 Concept. Doch wieder mal war der A2 seiner Zeit voraus. Das galt neben dem Elektroantrieb auch für die Scheinwerfer: Schon 2011 hatte das Konzept Matrix-LEDs verbaut. Doch mehr als eine zukunftsweisende Studie wurde daraus nie.

Zumindest bis jetzt. Denn im Rahmen eines Lehrlingsprojekts erweckte Audi die Studie A2 Concept neu zum Leben. Die Audi-Lehrlinge konvertierten die Studie zum A2 E-Tron und wecken so Erinnerungen an den früheren A2 und dessen Konzepte. In einem LinkedIn-Beitrag bezeichnet Audi das Fahrzeug als «wahre Meisterleistung».

Serienproduktion?

Unter der Motorhaube des jüngsten A2 sitzt der rein elektrische Antrieb des Audi Q8 E-Tron, der auf 225 PS (165 kW) Leistung limitiert wurde. Die benötigte Energie stammt aus der 25-kWh-Batterie des Audi Q7 Plug-in-Hybrid, die im Kofferraum des A2 E-Tron verbaut ist. Mit einem Verbrauch von 14 kW pro 100 Kilometer könnte das kleine Stromerkonzept mit einer Akkuladung rund 200 Kilometer weit fahren.

Wäre die Serienproduktion eines solchen A2 E-Tron möglich? Möglich schon, aber eher unwahrscheinlich. Denn Audis aktuelle E-Tron-Modelle folgen alle demselben, modernen Designkonzept. Es könnte sich aber für die Ingolstädter durchaus lohnen, wie Renault in Richtung Retro-Stromer zu denken. An der Paris-Motorshow wurde kürzlich das Konzept für einen elektrischen Renault Twingo vorgestellt, der einige Parallelen zum A2 E-Tron aufweist. Und auch die Geschichte des R5 zeigt, dass solche Projekte durchaus für positive Schlagzeilen sorgen können. Warum also nicht auch beim A2?