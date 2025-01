In Norwegen wurden 24 Elektroautos auf ihre Reichweite im Winter geprüft. Die Ergebnisse zeigen grosse Unterschiede zwischen WLTP-Angaben und realer Reichweite: Der Sieger schaffte fast den Laborwert, die Verlierer kamen rund ein Drittel weniger weit.

Reichweiten-Test mit 24 E-Autos in Norwegen

1/10 Jährlich führt der norwegische Automobilclub NAF einen Reichweitentest mit verschiedenen Elektroautos durch. In diesem Jahr wurden 24 Modelle in der nordischen Kälte getestet. Foto: JON TERJE HELLGREN HANSEN

Auf einen Blick Wintertest für Elektroautos in Norwegen: Reichweite unter realen Bedingungen geprüft

Polestar 3 erreichte mit 537 km die höchste Distanz

24 Modelle getestet, Abweichungen zur WLTP-Angabe bis zu 29 Prozent

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Immer wieder wird behauptet, dass die reale Reichweite von Elektroautos im Winter drastisch sinkt. Deshalb führt der norwegische Automobilclub NAF (Norges Automobil Forbund) Jahr für Jahr einen winterlichen Elektroauto-Test im hohen Norden und bei eisiger Kälte durch – den El Prix. Die Testfahrten in Norwegen, die nun bereits zum sechsten Mal stattfanden, starteten in Oslo und führten Richtung Norden – so lange, bis den Stromern der Saft ausging.

Die weiteste Distanz und zugleich die wenigste Abweichung zur WLTP-Angabe schaffte der Polestar 3: Von den im Prospekt angegebenen 560 Kilometern stromerte der schwedisch-chinesische SUV 537 Kilometer weit. Dies entspricht einer prozentualen Abweichung von vier Prozent. Auf Platz zwei folgt mit 536 Kilometern das Tesla Model 3, bei dem die reale Distanz jedoch stark von den Herstellerangaben abwich: 702 Kilometer sollten drin legen, was einer Abweichung von fast einem Viertel entspricht. Die geringste Abweichung nach dem Polestar wiesen hingegen der chinesische SUV BYD Tang (Winterreichweite 479 km) und der Mini Countryman (358 km) mit jeweils zehn Prozent auf.

Ein Franzose steht am Ende der Liste

Spannend wird es auf dem dritten Platz, welcher von zwei sehr unterschiedlichen Modellen geteilt wird. Der Kia EV3 und der Porsche Taycan stromerten beide 504 Kilometer weit. Und beide wichen 15 Prozent von der Herstellerangabe ab. Am wenigsten weit fuhr mit 340 Kilometern der Voyah Dream und verfehlte somit die 482 WLTP-Kilometer um fast ein Drittel. Ebenfalls um 29 Prozent wich der Peugeot E-5008 von seinen angegebenen 510 Kilometern ab. Der Franzose stromerte lediglich 364 Kilometer weit.

Der El Prix ist zwar kein Labortest, aber er gibt einen Hinweis darauf, was man im Alltag von den verschiedenen Elektroauto-Modellen erwarten kann. «Unser Eindruck ist, dass die Informationen, die Autokäufer über die Winterreichweite erhalten, oft unzureichend sind. Manche Autohändler sind gut, andere kehren die Winterreichweite unter den Teppich. Die Industrie muss einfach sicherstellen, dass jeder Autokäufer ein realistisches Bild davon bekommt, wie weit sein neues Auto im Winter tatsächlich fahren kann», fasst Nils Sødal, Kommunikationsberater bei der NAF, die Ergebnisse zusammen.

Ergebnisse des Winterreichweiten-Tests

Automodell WLTP-Reichweite der Testwagen Zurückgelegte Distanz im Test Prozentuale Abweichung Polestar 3 560 km 537 km –4 % BYD Tang 530 km 479 km –10 % Mini Countryman 399 km 358 km –10 % Lotus Emeya 500 km 429 km –14 % BYD Sealion 7 502 km 429 km –15 % Kia EV3 590 km 504 km –15 % Mercedes-Benz G-Klasse 443 km 378 km –15 % Porsche Taycan 592 km 504 km –15 % BYD Seal U 500 km 421 km –16 % Hongqi EHS7 540 km 450 km –17 % Smart #3 415 km 341 km –18 % Ford Explorer 525 km 430 km –18 % Nio EL8 503 km 414 km –18 % Hyundai Ioniq 5 546 km 440 km –19 % BMW i5 Touring 497 km 392 km –21 % Xpeng G6 550 km 429 km –22 % Volvo EX30 472 km 368 km –22 % Porsche Macan 552 km 429 km –22 % Audi Q6 E-Tron 616 km 477 km –23 % VW ID.7 GTX Tourer 571 km 434 km –24 % Tesla Model 3 702 km 536 km –24 % Peugeot E-5008 488 km 353 km –28 % Voyah Dream 482 km 340 km –29 % Peugeot E-3008 510 km 364 km –29 %