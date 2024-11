Der Polestar 3 gefällt mit Komfort und Power. Doch seine Leistung an der Ladestation und das Infotainment-System lässt zu wünschen übrig. So werden längere Reisen nicht unbedingt zum Vergnügen.

Was taugt der Elektro-SUV auf Langstrecken?

1/34 Wir machen mit dem Polestar 3 eine Reise nach Norditalien und wollen so seine Langstrecken-Tauglichkeit prüfen. Foto: Lorenzo Fulvi

Auf einen Blick Polestar 3: Luxuriöser Elektro-SUV mit Vor- und Nachteilen auf Langstrecke

Komfortables Fahren, aber komplexes Infotainment-System und gelegentliche Softwareprobleme

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Polestar trumpft aktuell mit zwei Neuheiten auf: die beiden vollelektrischen SUVs 3 und 4. Sie unterscheiden sich hauptsächlich durchs Design. Gehört der Polestar 3 zu den «normalen» SUVs, zählt der 4 zu den SUV-Coupés und kommt komplett ohne Heckscheibe aus. Wir testen für einen Abstecher in ein verlängertes Wochenende nach Norditalien jedoch den konventionelleren Polestar 3 – mit Heckscheibe.

Vor der Fahrt

Unser grauer Testwagen mit den goldenen Bremssätteln macht optisch einen soliden Eindruck. Innen sorgen weisse Ledersitze für komfortables Reisen – nicht zuletzt dank Heiz-, Kühl- und Massagefunktion. Auch platzmässig bietet der Polestar einiges: Viel Kopf- und Beinfreiheit für die Insassen. Mit 484 bis 1411 Liter Volumen ist der Kofferraum zwar kein Platzwunder, doch der zusätzlich versteckte Stauraum unter dem Ladeboden erfreut uns sehr – gerade für den geplanten Ausflug ins südliche Nachbarland. Dank der vorausschauenden Planung des auf Google Maps basierenden Navis werden die Ladestopps automatisch in die Routenplanung einkalkuliert.

Auf der Strasse

Unser Reiseziel heisst Modena (I) in der Emilia-Romagna. Rund 460 Kilometer Fahrt stehen uns also bevor. Und wir starten in Zürich mit knapp 90 Prozent Akku. Auf der Autobahn fährt sich der Koloss äusserst komfortabel, bei schnellerer Fahrt sind allerdings Windgeräusche zu vernehmen. Doch die aufpreispflichtige Bowers&Wilkins-Musikanlage (im Plus-Paket, 6000 Fr.) übertönt diese locker mit ihrem Surround-Klang.

Unser erster Ladestopp erfolgt nach 270 Kilometern bei 32 Prozent Ladestand. Das Infotainment zeigt uns an, dass wir nur bis 75 Prozent füllen sollen. Da wir etwas Zeit haben, warten wir, bis er die 85-Prozent-Marke knackt. Knapp 30 Minuten dauerte dieser erste Stopp an einer 150-kW-Säule – nicht gerade schnell. Doch liegt dies an der Ladesäule, unser chinesisch-schwedischer SUV könnte mit bis zu 250 kW laden.

Das war gut

In Italien angekommen, fahren wir auf Landstrassen und stellen Fahrwerk und Lenkung auf Sport und die Leistung auf Performance. Toll, wie sich jetzt der knapp 2,6 Tonnen schwere Stromer fährt. Das Fahrwerk federt jetzt im Sport-Modus sportlich-straff, während es im Komfort-Modus noch deutlich weicher reagierte – ausser bei kurzen Stössen, die werden aufgrund der niedrigen Reifenhöhe spürbar in den Innenraum übertragen.

Nicht nur dank der üppigen Leistung von 517 PS (380 kW) und 910 Nm Drehmoment, sondern auch wegen der stets optimalen Drehmomentverteilung lassen sich Kurven sehr flott durcheilen. Auch der Spurtwert von 4,7 Sekunden auf Tempo 100 darf sich sehen lassen – die Spitze wird bei 210 km/h elektronisch abgeriegelt. In den engen italienischen Parkhäusern kommen wir mit dem 4,9 Meter langen Polestar allerdings ziemlich ins Schwitzen – eine Allradlenkung wäre in solchen Fällen hilfreich.

Das war weniger gut

Das Infotainment-System zeigte sich zickig – teilweise funktionierte das Head-up-Display nicht und das Menü im 14,5 Zoll grossen Mitteldisplay ist zu komplex aufgebaut. Selbst nach knapp 1300 Kilometern Fahrt fanden wir nicht immer sofort das gewünschte Untermenü. Dafür gibts Shortcuts, mit deren Hilfe man beispielsweise den nervigen Tempowarner ausschalten kann. Zu den Störungen im Infotainment-System meint Polestar Schweiz, dass ein Over-the-Air-Software-Update diese Probleme bald beheben werde.

Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance im Schnellcheck Antrieb 2 Elektromotoren, 517 PS (380 kW), 910 Nm, 1-Gang-Getriebe, Allradantrieb, Akku 107 kWh netto, Laden AC/DC 11/250 kW, 10–80% in 30 Minuten

Fahrleistungen 0–100 km/h in 4,7 s, Spitze 210 km/h, Reichweite WLTP/Test 561/420 km

Masse L/B/H 4,90/1,94/1,61 m, Gewicht 2584 kg, Laderaum 484–1411 l

Umwelt WLTP/Test 23,0/25,3 kWh/100 km, 0 g/km CO₂ lokal, Energieklasse B

Preis ab 92'800 Franken, Testwagen mit Optionen 112'850 Franken, Basis (Hinterradantrieb) ab 78'800 Franken. Antrieb 2 Elektromotoren, 517 PS (380 kW), 910 Nm, 1-Gang-Getriebe, Allradantrieb, Akku 107 kWh netto, Laden AC/DC 11/250 kW, 10–80% in 30 Minuten

Was ein Online-Software-Update jedoch nicht beheben kann, ist die magere Ladeleistung. Der Grund: Die 250 kW können aktuell lediglich die Supercharger von Tesla liefern, weil nur diese über die korrekte Stromstärke für den Polestar verfügen. Aber auch als wir ihn mal mit 190 kW aufladen wollten, hielt der Polestar 3 diese Kapazität höchstens für fünf Minuten. Die Folge: Der Ladezyklus von 12 auf 66 Prozent dauerte 30 Minuten. Heisst, grössere Reisen dauern automatisch wesentlich länger.

Das bleibt

Über die ganze Testdauer pendelte sich unser Verbrauch mit dem Polestar 3 bei 25,3 kWh/100 km ein – also über zwei Kilowattstunden mehr als die Werksangabe. Natürlich mag dies auch am hohen (italienischen) Autobahnanteil während unseres Tests liegen. Fazit: Abgesehen von der mageren Ladeleistung und den ab und an auftretenden Softwareproblemen kann der grosse Polestar überzeugen. Doch bei der Ladetechnik scheint sich gegenüber dem seit ein paar Jahren erhältlichen Schwester-Modell Polestar 2 nicht viel getan zu haben. Die Preise des Polestar 3 starten für die Version mit Long Range Single Motor bei 78'800 Franken, das von uns gefahrene Exemplar mit Long Range Dual Motor und optionalen Performance-Paket gibts ohne Optionen ab 92'800 Franken.