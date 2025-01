Gebrauchte E-Autos werden günstiger: Die Preise auf der Onlineplattform AutoScout24 sind im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent gesunken. Und 2025 dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Doch in welcher Grössenordnung?

Auf einen Blick Neue Elektroautos weniger gefragt, E-Occasionsmarkt stabil

VW Golf und Škoda Octavia bleiben Spitzenreiter bei Suchanfragen

Gebrauchte Elektroautos wurden 2024 durchschnittlich zwölf Prozent günstiger

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Der Verkauf neuer Elektroautos harzt. Das zeigen die Neuzulassungen reiner Elektroautos 2024, die im Vergleich zu 2023 um rund elf Prozent zurückgingen.

Auf dem Online-Occasionsmarkt bei Autoscout24 blieb das Angebot an Elektroautos dagegen stabil. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil inserierter Elektrofahrzeuge um ein Prozent und lag 2024 bei fünf Prozent aller angebotenen Fahrzeuge. Der Anteil inserierter Occasionsfahrzeuge mit Hybridantrieb legte um drei Prozent zu und erreicht jetzt zwölf Prozent. In den Kantonen Zürich, St. Gallen und Aargau wurden 2024 am meisten Elektrofahrzeuge ausgeschrieben. Vorne mit dabei: das Tesla Model 3, dicht gefolgt vom Škoda Enyaq und dem VW ID.3.

Teure E-Auto-Occasionen bis 50 Prozent günstiger

Trotz des erweiterten Angebots von Elektro- und Hybridfahrzeugen dominieren weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor den Markt. Auf Autoscout24 entfielen 2024 rund 56 Prozent der Inserate auf Benziner (3 Prozent weniger) und 26 Prozent auf Diesel (2 Prozent weniger). Ein Blick auf die Topseller zeigt, dass der VW Golf und der Škoda Octavia weiterhin Spitzenreiter bei den Suchanfragen sind. Das Interesse an Audi A4 und A3 ging dagegen leicht zurück, während Modelle wie der BMW X1 und X3 sowie der Toyota Yaris an Popularität zulegten.

Veränderungen bei den inserierten Fahrzeugen zeigen sich vor allem bei den Preisen. 2024 stiegen diese um rund ein Prozent gegenüber dem Vorjahr. Happig wirds jedoch bei den Elektroautos: Gebrauchte batteriebetriebene Stromer wurden durchschnittlich zwölf Prozent günstiger, während Preise von Mild-Hybriden um sieben Prozent, von Plug-in-Hybriden um zwei Prozent und von Voll-Hybriden um ein Prozent sanken. «Elektro- und Hybridfahrzeuge sind zwar in der Anschaffung teurer, unterliegen aber stärkeren Preisrückgängen, vor allem im Vergleich mit Benzinern», analysiert Matthias Bischof, Director Business Customers bei Autoscout24. So sind beispielsweise vor allem teure Stromer wie der Audi E-Tron GT, Mercedes EQS oder Porsche Taycan gebraucht um bis zu 50 Prozent günstiger als neu. Auch wenn sie, verglichen mit einem Verbrenner, nur wenige Kilometer und lediglich ein paar Jährchen auf dem Buckel haben.

Bald übersteigt das Angebot die Nachfrage

Die coronabedingten Lieferengpässe sind dagegen definitiv überwunden. Bischof geht davon aus, dass es 2025 ein Überangebot an Gebrauchtwagen geben wird. «Hersteller wollen den Absatz ankurbeln und mehr Fahrzeuge auf den Markt bringen», erklärt er. Die Senkung der CO₂-Zielwerte ab 2025 von 118 auf 93,6 g CO₂/km setze Importeure und Händler unter Druck, mehr Autos mit alternativen Antrieben zu verkaufen. Um potenzielle Käuferinnen zu überzeugen, könnten viele Händler Rabatte oder attraktive Leasingangebote anbieten. Dies werde auch die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt weiter drücken, da mehr Autos verfügbar sein würden. Denn bald dürfte das Angebot die Nachfrage übertreffen.