Wer beim Mercedes GLB den Antrieb erraten will, muss genau hinsehen: Elektro- und Benzinversion unterscheiden sich nur marginal. Im Test hat der Stromer mit mehr Leistung, Frunk und über 500 Kilometern Reichweite die Nase vorn – mit einer Ausnahme.

Darum gehts Der Mercedes-SUV GLB nutzt sowohl als Elektro- als auch als Benzinversion die flexible MMA-Plattform

Der Benziner kostet etwas weniger als der Elektro-GLB, hat aber weniger Leistung und Platz als der Stromer

Für die meisten Kundinnen dürfte die Elektroversion langfristig die günstigere Wahl sein

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Rein objektiv ist die Debatte über den besseren Antrieb längst entschieden. Ein Elektroauto ist mit einem Wirkungsgrad von rund 90 Prozent weit effizienter als ein Benziner oder Diesel, die auf maximal 35 bis 45 Prozent kommen. Am Stammtisch wird der Glaubenskrieg über den vermeintlich «richtigen» Antrieb dennoch weiter unerbittlich geführt. Oftmals auch, weil preislich und optisch vergleichbare Modelle fehlen und Stromer in den Köpfen vieler Menschen weiterhin nur etwas für Besserverdienende sind. Deshalb kommt der Vergleichstest mit dem neuen Mercedes GLB gerade gelegen.

Denn Mercedes hat die zweite Generation des Familien-SUV so gestaltet, dass der Antrieb sowohl innen als auch optisch kaum erkennbar ist. Als wir die beiden Testwagen GLB 350 4M (Elektro) und 220 4M (Benziner) abholen, müssen wir jedenfalls genau hinschauen, um Unterschiede festzustellen: Abgesehen vom Auspuff ist beim Verbrenner nur der Kühlergrill anders: Beim Stromer bleibt die sternenüberströmte Maske durchgängig zu, während der Verbrenner einen offenen Kühlergrill besitzt.

Verbrenner einen Zentimeter niedriger

Beide Versionen kommen auf 4,73 Metern Länge und 1,90 Metern Breite, wobei der Stromer einen knappen Zentimeter höher ist als der Verbrenner (1,69 m vs. 1,68 m), was der Batterie im Unterboden geschuldet ist. Diese sorgt ebenfalls für ein Plus auf der Waage: Der Elektro-GLB wiegt 370 Kilogramm mehr als der Benziner. Beide bauen auf der Multi-Energy-Plattform (MMA) auf, die flexibel konzipiert ist und alle Antriebsarten unterstützt.

Leistungsmässig hat der Stromer klar die Nase vorn: 354 PS (260 kW) und 515 Nm werden an alle vier Räder übertragen, das sorgt für eine Sprintzeit von 5,5 Sekunden auf Tempo 100! Demgegenüber steht beim Verbrenner ein Vollhybridsystem, das mit einem 190 PS (140 kW) starken 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner und einem im Getriebegehäuse verbauten E-Motor auf 211 PS (155 kW) und 380 Nm Systemleistung kommt. Dieser ebenfalls mit Allrad ausgestattete GLB braucht für den Imagespurt auf 100 km/h 8,2 Sekunden.

Fahrweise weitgehend identisch

Der Verbrenner braucht nicht nur länger auf Tempo 100, sondern kommt aus dem Stand auch nicht so zackig vom Fleck. Dennoch kann mit dem Verbrenner bei höheren Tempi problemlos überholt werden. Zudem fühlt sich das Bremspedal anfangs diffus und mit mehr Druck plötzlich sehr hart an. Das macht der Elektro-GLB besser, doch das Bremspedalgefühl fällt auch dort eher zu weich aus.

Mercedes GLB 350 4M im Schnellcheck Antrieb: Zwei E-Motoren, total 354 PS (260 kW), 515 Nm, 1-Stufen-Automat, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 5,5 s, Spitze 210 km/h, Batteriegrösse 85 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/320 kW, Reichweite WLTP/Test 561/510 km Masse: L/B/H 4,73/1,86/1,69 m, Gewicht 2280 kg, Anhängelast gebremst 12 % 2000 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum hinten 540–1715 l + Frunk 127 l Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 17,5/16,7 kWh/100 km, Energie B Preis: ab 63'500 Franken, Testwagen mit Optionen 83'030 Fr., Basis-Version GLB 250+ ab 59'900 Fr. Antrieb: Zwei E-Motoren, total 354 PS (260 kW), 515 Nm, 1-Stufen-Automat, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 5,5 s, Spitze 210 km/h, Batteriegrösse 85 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/320 kW, Reichweite WLTP/Test 561/510 km Masse: L/B/H 4,73/1,86/1,69 m, Gewicht 2280 kg, Anhängelast gebremst 12 % 2000 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum hinten 540–1715 l + Frunk 127 l Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 17,5/16,7 kWh/100 km, Energie B Preis: ab 63'500 Franken, Testwagen mit Optionen 83'030 Fr., Basis-Version GLB 250+ ab 59'900 Fr. Mehr

Dank dem Vollhybridsystem kann der Verbrenner vergleichsweise viel elektrisch fahren: So beherrscht der Benzin-GLB prima das sogenannte «Segeln», also das Rollen mit entkoppeltem Verbrenner bis rund 100 km/h, z. B. auf der Autobahn. Die Lenkung arbeitet bei beiden Versionen präzise, das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt und fügt sich so prima ins Gesamtbild ein.

Entscheidende Kennzahl eines jeden Stromers ist die Reichweite. Mercedes gibt beim Elektro-GLB bis zu 561 WLTP-Kilometer an. Im Test schaffen wir deutlich über 500 Kilometer bei einem Test-Verbrauch von guten 16,7 kWh/100 km. Nachgeladen wird mit bis zu 320 kW, womit der Akku am Schnelllader in 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt ist. Praktisch: Die Rekuperations-Wippen am Lenkrad, über die die Stärke der Energierückgewinnung eingestellt werden kann.

Stromer mit etwas mehr Laderaum

Im Innenraum blicken wir bei beiden Versionen auf dieselbe Bildschirmlandschaft bestehend aus 10,25-Zoll-Kombiinstrument und zwei 14-Zoll-Bildschirmen plus Head-up-Display. Die Qualitätsanmutung ist grundsätzlich gut, auch wenn wir hier und da auf nicht ganz so schöne Plastikflächen blicken. Im Verbrenner kommt zudem rezykliertes Papier in der Mittelkonsole zum Einsatz.

SUV-typisch bieten beide Motorisierungen viel Platz, sowohl vorne als auch auf der Rückbank. Die dritte Sitzreihe eignet sich aber höchstens für Kleinkinder. Die Kofferraumgrösse ist mit 514 bis 1715 Litern ebenfalls identisch. Vorteil Stromer: Dieser bietet unter der Haube einen zusätzlichen, 127 Liter grossen Frunk.

Mercedes GLB 220 4M im Schnellcheck Antrieb: 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner, 190 PS (140 kW), 300 Nm + 1 E-Motor im Getriebegehäuse 30 PS (22 kW), 200 Nm = Systemleistung 211 PS (155 kW), 380 Nm, 8-Gang-Automatik, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 8,2 s, Spitze 210 km/h Masse: L/B/H 4,73/1,86/1,68 m, Gewicht 1905 kg, Anhängelast gebremst 12 % 2000 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum hinten 540–1715 l Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 6,1/7,0 kWh/100 km, Energie F Preis: ab 62'700 Franken, Testwagen mit Optionen 82'398 Fr., Basis-Version GLB 200 ab 56'000 Fr. Antrieb: 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner, 190 PS (140 kW), 300 Nm + 1 E-Motor im Getriebegehäuse 30 PS (22 kW), 200 Nm = Systemleistung 211 PS (155 kW), 380 Nm, 8-Gang-Automatik, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 8,2 s, Spitze 210 km/h Masse: L/B/H 4,73/1,86/1,68 m, Gewicht 1905 kg, Anhängelast gebremst 12 % 2000 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum hinten 540–1715 l Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 6,1/7,0 kWh/100 km, Energie F Preis: ab 62'700 Franken, Testwagen mit Optionen 82'398 Fr., Basis-Version GLB 200 ab 56'000 Fr. Mehr

Bleibt zum Schluss der Mythos, Elektroautos seien in der Anschaffung viel teurer als vergleichbare Verbrenner. Beim GLB zeigt sich: Der Stromer kostet in der Basisversion zwar knapp 4000 Franken mehr als der Verbrenner (59'900 Fr. vs. 56'000 Fr.), wobei es beim Stromer mehr Leistung und etwas mehr Platz bei deutlich geringeren Unterhaltskosten gibt. Unsere beiden Testwagen unterscheiden sich sogar nur um knapp 600 Franken: Der Benziner kostet 82'398, der Stromer 83'030 Franken. Wer also nicht täglich Hunderte Kilometer zurücklegen muss, für den dürfte der Stromer fast immer die bessere Wahl sein.