Bekannt wurde sie in den 1980er-Jahren als «Baby-Benz». Heute ist die neue, elektrische C-Klasse mit knapp 4,90 Metern Länge ein ausgewachsenes Auto – vollgepackt mit Technik und Komfort. Blick war bei der ersten Probefahrt in Finnland dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der elektrische Mercedes C400 4Matic mit 489 PS ist ab September verfügbar

Reichweite bis 762 km, Akku am Schnelllader in 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt

Startpreis in der Schweiz: 76'800 Franken, mit Extras aber schnell sechsstellig

Ramon Egger Freier Mitarbeiter für Auto & Mobilität

Auf einem kurzen Handlingkurs in der Nähe von Helsinki: Die neue elektrische C-Klasse lenkt so willig in die engen Kurven ein, dass wir kurz am Datenblatt zweifeln. Über 2,4 Tonnen Leergewicht, 4,88 Meter Länge und fast drei Meter Radstand – und trotzdem fährt sich der neuste Mercedes leichter und agiler, als wir erwartet hätten.

Mercedes bringt die elektrische C-Klasse spät. Der Grund: Die Stuttgarter pflanzten nicht einfach eine Batterie in die Verbrennervariante, sondern entwickelten ein komplett neues Auto.

Sportlich und sparsam

Zum Marktstart Anfang September steht vorerst nur der C400 4Matic bereit. Zwei Elektromotoren liefern total 489 PS (360 kW) und 800 Nm Drehmoment. Tempo 100 ist nach vier Sekunden erreicht. Die Leistung kommt kraftvoll, aber gleichmässig. Wie schon im kleineren, elektrischen CLA gibts auch in der C-Klasse ein Zweiganggetriebe an der Hinterachse – für den Spagat zwischen kräftigem Antritt und tiefem Verbrauch bei höheren Tempi.

Und das gelingt, wie unsere erste Fahrt in der Region rund um die finnische Hauptstadt Helsinki zeigt. Wir brauchen im Schnitt rund 15,5 kWh/100 km (WLTP: 14,1 kWh/100 km). Mercedes verspricht eine Reichweite von bis zu 762 Kilometern, realistisch dürften es gegen 600 Kilometer sein – immer noch mehr als alltagstauglich. Die 94 kWh grosse Batterie lädt mit bis zu 330 kW – am DC-Schnellader ist der Akku so in nur 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt.

Mercedes C400 4Matic Electric im Schnellcheck Antrieb: 2 E-Motoren, 489 PS (360 kW), 800 Nm, 2-Gang-Automatik, 4x4

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 4,0 s, Spitze 210 km/h, Batteriegrösse (netto) 94 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/330 kW, Reichweite WLTP 592–762 km

Masse: L/B/H = 4,88/1,89/1,50 m, Leergewicht 2460 kg, Kofferraum 470 l + Frunk 101 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 14,1–18,5 kWh/100 km, Energieeffizienz-Kategorie A

Preis: ab 76'800 Franken Antrieb: 2 E-Motoren, 489 PS (360 kW), 800 Nm, 2-Gang-Automatik, 4x4

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 4,0 s, Spitze 210 km/h, Batteriegrösse (netto) 94 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/330 kW, Reichweite WLTP 592–762 km

Masse: L/B/H = 4,88/1,89/1,50 m, Leergewicht 2460 kg, Kofferraum 470 l + Frunk 101 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 14,1–18,5 kWh/100 km, Energieeffizienz-Kategorie A

Preis: ab 76'800 Franken Mehr

Die eigentliche Stärke der elektrischen C-Klasse ist ihr Fahrwerk. Mit der adaptiven Luftfederung aus der S-Klasse plus Hinterachslenkung schafft die «bislang sportlichste C-Klasse aller Zeiten» mühelos den Spagat zwischen sportlich-straff und komfortabel gleitend. Einziger Kritikpunkt: Die Wind- und Abrollgeräusche dürften noch etwas dezenter sein.

Hoher Komfort und hoher Preis

Beim Komfort und der Ausstattung erinnert vieles an die grosse S-Klasse. Die Sitze sind vorne wie hinten ausgezeichnet und auch auf verspielte Details wie beleuchtete Sterne im Panoramaglasdach wird nicht verzichtet. Der neue Hyperscreen ist nicht mehr in Segmente unterteilt. Er zieht sich nahtlos über die gesamte Breite des Armaturenbretts. Das wirkt jetzt deutlich stimmiger als in früheren Modellen.

Die Bedienung bleibt dabei trotz der Fülle an Funktionen verständlich. Die Sprachsteuerung gehört zweifellos zu den besten auf dem Markt und kann nun auch tief in die Fahrzeugsysteme eingreifen und beispielsweise direkt die Tempowarnung deaktivieren.

In der Schweiz startet der C400 4Matic ab 76’800 Franken – mit etwas zusätzlicher Ausstattung wird der Preis aber schnell sechsstellig. Für uns unverständlich: Wie schon beim kompakteren CLA kosten der schnelle Onboard-Charger (22 kW) und der Wandler fürs Laden an älteren 400-Volt-Stationen Aufpreis. Günstig ist der ausgewachsene «Baby-Benz» damit nicht. Doch er beweist überzeugend, weshalb ein Mercedes halt seinen Preis hat. Günstigere Varianten mit kleinerer Batterie und Heckantrieb folgen zu einem späteren Zeitpunkt.