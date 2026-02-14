Seit es den Porsche Macan nur noch elektrisch gibt, sind die Verkaufszahlen des Bestsellers eingebrochen. Dabei ist der kompakte Porsche Elektro-SUV ein tolles Auto – erst recht als sportlicher GTS. Doch auch die Preise sind sportlich.

Es ist nicht ganz einfach zu verstehen. Die schnellsten Modelle bei Porsche sind die Varianten mit der Bezeichnung Turbo. Aber die sportlichsten Versionen, auch was die Optik betrifft, tragen den Zusatz GTS. Das ist beim 911er und beim Cayenne so – und neu auch bei der elektrischen Macan-Baureihe, die jetzt neben dem Topmodell Turbo mit 639 PS (470 kW) noch die optisch schärfere, aber etwas weniger leistungsstarke Version GTS mit 571 PS (420 kW) zur Seite gestellt bekommt.

Die Optik wurde wie bei allen Porsche-GTS-Modellen auch beim Macan mit einem Sportpaket mit zusätzlichen Seitenschwellern, Schürzen für Bug und Heck sowie neuem Heckdiffusor geschärft. Zwei Elektromotoren sorgen für Allradantrieb und eine Gesamtleistung von 516 PS (380 kW) – im kurzzeitigen Overboost gar 571 PS (420 kW) und beeindruckende 955 Nm Drehmoment. Damit beschleunigt der 2,4 Tonnen schwere E-Crossover aus dem Stand in nur 3,8 Sekunden auf Tempo 100 – oder in 13,3 Sekunden auf 200 km/h. Dass die Spitze erst bei 250 km/h abgeregelt wird, ist für uns in der Schweiz nicht ganz so relevant wie die maximal mögliche Reichweite von 586 Kilometern.

Komplett neues Fahrwerk

Die wichtigsten Änderungen beim 4,81 Meter langen GTS zu den restlichen Macan-Varianten betreffen die Achsen. Denn beim Fahrwerk liegt der entscheidende Unterschied. Zehn Millimeter tiefergelegt verhilft es dem GTS mit seinem 100 kWh (netto 95) grossen Akkupaket im Unterboden zum tiefsten Schwerpunkt aller Macans. Dazu ist im Gegensatz zu den Basismodellen der ganze Hinterwagen neu konstruiert, inklusive der serienmässigen Luftfederung mit fünf einstellbaren Niveaustufen.

Beim flotten Kurvenfahren in den Alpen rund um Nizza reagiert der Macan GTS dank seiner heckbetonten Balance (vorne 48, hinten 52 Prozent) mit gewohnter Leichtigkeit an der Front und mit furztrockenem Feedback am Heck – also genauso, wie wir es uns von Porsche wünschen. Die Abstimmung ist dabei nicht bretthart, aber schon sportlich stramm.

Porsche Macan GTS im Schnellcheck Antrieb: Je 1 E-Motor vorne und hinten, 516 PS (380 kW), bei Overboost 571 PS (420 kW), 955 Nm, 4x4, Batterie 95 kWh (netto)

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,8 s, Spitze 250 km/h abgeregelt, max. Ladeleistung AC/DC 11/270 kW, WLTP-Reichweite 586 km

Masse: L/B/H 4,81/1,95/1,61 m, Gewicht 2395 kg, Laderaum 476–1348 l + Frunk 84 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 18,5 kW/100 km = 0 g/km CO2. Energieeffizienzkategorie C

Und damit passt das Gesamtpaket des neuen Macan GTS, der ab sofort ab 118’500 Franken bestellt werden kann. Dafür erhält man nebst dem bereits erwähnten Optik-Sportkit, neuem Fahrwerk und deutlich mehr Leistung gegenüber dem Basismodell (ab 92’100 Fr.) auch weitere Dreingaben wie Offroad- und Rennstreckenmodus, ein neu komponierter künstlicher Sportsound und auf Wunsch eine mitlenkende Hinterachse. Ob damit der neue GTS an die Erfolge seines Vorgängers anknüpfen kann – dieser war in der Schweiz 2023 und 2024 die beliebteste Macan-Version – wird sich zeigen. Dem schwächelnden Macan-Absatz kann ein elektrisierender GTS-Push jedenfalls nur guttun.