Leapmotor ist derzeit die mächtigste China-Waffe des Autoriesen Stellantis. Mit dem elektrischen B05 greifen die Asiaten die europäische Kompaktklasse frontal an. Denn: So viel Elektroauto für so wenig Geld bietet aktuell kein anderer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leapmotor B05: Elektro-Kompaktwagen ab 25'900 CHF mit 482 km Reichweite.

Schnellladung: Akku in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Laderaum: 345 bis 1400 Liter, 2,74 m Radstand für Platz im Fond.

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Ein vollwertiges Elektroauto für 25'900 Franken: Kein Kleinwagen, keine geringe Reichweite und auch kein müdes Ladetempo – das ist der neue Leapmotor B05. Dieser elektrische «China-Golf» dürfte die Kompaktklasse in den kommenden Monaten mächtig aufmischen.

Doch es geht nicht allein um Technik oder den verlockend tiefen Preis, denn der Leapmotor B05 hat ein echtes Pfund, mit dem er im harten Wettbewerbsumfeld punkten kann: Er sieht obendrein auch gut aus. Mit einer Länge von 4,43 Metern ist der Schrägheck-Fünftürer der Kompaktklasse an sich schon leicht entwachsen, doch das dürfte auch wegen der gefälligen Proportionen kaum einen Interessenten stören.

Innenraum mit Wohlfühlatmosphäre

Fünf Farben stehen zur Auswahl. Wer Fehler suchen will, vermisst die Sitzheizung im Fond oder mehr Verstellmöglichkeiten für die Sitze. Auch das Kunstleder könnte sich etwas wertiger anfühlen. Für diesen Preis verschmerzt man aber auch das fehlende Head-up-Display. Nervig sind einzig die winzigen Anzeigen hinter dem Lenkrad und die unübersichtliche Bedienung ohne Tasten auf dem Touchscreen. Wer nur schon die nervigen Warntöne ausschalten will, sucht ewig.

Dafür ist das Platzangebot vorne wie hinten durch den Radstand von 2,74 Metern üppig und problemlos können so auch zwei gross gewachsene Personen im Fond Platz nehmen. Der Laderaum fasst 345 Liter und lässt sich dank der umklappbaren Rückbank auf stattliche 1400 Liter erweitern. Trotzdem stimmt das Ambiente: Der Innenraum punktet mit einer echten Wohlfühlatmosphäre, puristischem Design und geschmeidigen Oberflächen. Gesteuert wird per Touchscreen, Sprache oder über das etwas wulstige Lenkrad. Für viel Licht sorgt das grosse Panoramadach.

Knapp 500 Kilometer Reichweite

Der Antrieb sollte die meisten Kunden zufriedenstellen, denn an der Hinterachse arbeitet ein im eigenen Hause entwickelter Elektromotor mit 218 PS (160 kW) und einem maximalen Drehmoment von recht überschaubaren 240 Nm. Der Schub ist trotz nicht üppiger Leistung aus den meisten Geschwindigkeiten gross genug. Das 67-kWh-Batteriepaket soll in Verbindung mit dem sparsamen Verbrauch von 15,9 kWh/100 km eine Normreichweite von 482 Kilometern ermöglichen. Beim Laden legt der Stromer ein starkes Tempo vor: Am Schnelllader saugt er Strom mit bis zu 174 kW. In nur 24 Minuten ist der Akku wieder von 10 auf 80 Prozent voll. An der heimischen Wallbox ist dagegen bei 11 kW Schluss.

Leapmotor B05 im Schnellcheck Antrieb: 1 Elektromotor, 218 PS (160 kW), 240 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Hinterradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 6,7 s, Spitze 170 km/h, Batterie (brutto) 67,1 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/174 kW, Reichweite WLTP 482 km

Masse: L/B/H 4,43/1,88/1,52 m, Gewicht 1837 kg, Kofferraum 345–1400 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 15,9 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energieeffizienz B

Preise: ab 25'900 Franken Antrieb: 1 Elektromotor, 218 PS (160 kW), 240 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Hinterradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 6,7 s, Spitze 170 km/h, Batterie (brutto) 67,1 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/174 kW, Reichweite WLTP 482 km

Masse: L/B/H 4,43/1,88/1,52 m, Gewicht 1837 kg, Kofferraum 345–1400 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 15,9 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energieeffizienz B

Preise: ab 25'900 Franken Mehr

Für Europa haben die Ingenieure in Turin (I) das Fahrwerk komplett überarbeitet. Der Euro-B05 liegt deshalb spürbar straffer und direkter auf der Strasse als die China-Version. Die Unaufgeregtheit des Antriebs findet sich auch im Fahrverhalten wieder und der Hecktriebler unterstreicht, dass er seine Insassen ungeachtet von Fahrprogrammen betont komfortabel befördern will.

Trotz des schweren Batteriepakets im Unterboden wankt die Karosserie in schnellen Landstrassenkurven und die Lenkung könnte dem Fahrer eine bessere Rückmeldung von der Fahrbahn bieten. Doch Fahrer wie Insassen wirken entkoppelter als bei vielen europäischen Wettbewerbern. Dabei lassen sich die Bremsen sehr gut dosieren und das geringe Geräuschniveau auch bei höheren Tempi ist ein echter Pluspunkt. Nicht der einzige, der den Leapmotor B05 zu einem echten Kauftipp werden lässt.